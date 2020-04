Khoảng 4.000 nhân viên dân sự người địa phương làm việc cho quân đội Mỹ ở Hàn Quốc sẽ được nghỉ không lương từ ngày 1-4. Mỹ đang triển khai 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc để bảo vệ Seoul trước mối đe dọa quân sự từ Bình Nhưỡng, nhưng mối quan hệ hai nước đang trở nên căng thẳng, khi Mỹ yêu cầu Hàn Quốc trả nhiều tiền hơn. Chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu Hàn Quốc phải chi trả 5 tỷ USD mỗi năm, tăng gấp 5 lần so với trước, để duy trì việc đồn trú quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Các quan chức Mỹ cho biết, hai bên đã thỏa hiệp với các con số trong 7 vòng đàm phán, lần gần đây nhất vào tháng 3, nhưng không đạt được thỏa thuận. Hiệp ước tài trợ đặc biệt giữa hai nước đã hết hạn vào tháng 12-2019. Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết họ sẽ buộc các nhân viên dân sự người Hàn Quốc nghỉ việc từ tháng 4, khi tiền để thanh toán lương cho họ đã hết. “Đây là một ngày không may cho chúng tôi, thật không thể tưởng tượng được, thật đau lòng. Đây là những nhân viên, đồng nghiệp của chúng tôi và chúng tôi coi họ là gia đình. Họ rất quan trọng đối với nhiệm vụ của chúng tôi”, ông Robert Abrams, chỉ huy quân đội Mỹ tại Hàn Quốc nói. Số lượng nhân viên bị thôi việc chiếm gần một nửa trong số 9.000 người Hàn Quốc đang làm việc cho quân đội Mỹ. Quá trình này diễn ra khi Hàn Quốc và quân đội Mỹ đồn trú tại đây đang chiến đấu với virus corona. “Mỹ đã đặt sinh kế của công dân đồng minh an ninh vào tình trạng nguy hiểm. Tổng thống Trump đang khiến binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc gặp nguy hiểm, vì việc sa thải sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn đối với những người đã bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của virus corona trong căn cứ quân đội Mỹ”, Son Gio, Tổng thư ký Hiệp hội nhân viên Hàn Quốc trong quân đội Mỹ nói với AFP. 13 ca dương tính với Covid-19 đã được xác nhận trong quân đội Mỹ ở Hàn Quốc. Trong khi đó, Triều Tiên vẫn liên tục phóng tên lửa trong thời gian qua. Trước đó, nhà đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun Bo cho biết, Washington và Seoul đã thu hẹp được sự khác biệt và đang ở trong giai đoạn phối hợp cuối cùng để giải quyết vấn đề. “Chúng tôi kêu gọi Mỹ thực hiện các biện pháp để đảm bảo những nhân viên bị thôi việc có thể nhanh chóng quay trở lại làm việc. Động thái này có thể làm suy yếu sự sẵn sàng của quân đội trên bán đảo”, ông Jeong nói.

Khoảng 4.000 nhân viên dân sự người địa phương làm việc cho quân đội Mỹ ở Hàn Quốc sẽ được nghỉ không lương từ ngày 1-4. Mỹ đang triển khai 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc để bảo vệ Seoul trước mối đe dọa quân sự từ Bình Nhưỡng, nhưng mối quan hệ hai nước đang trở nên căng thẳng, khi Mỹ yêu cầu Hàn Quốc trả nhiều tiền hơn. Chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu Hàn Quốc phải chi trả 5 tỷ USD mỗi năm, tăng gấp 5 lần so với trước, để duy trì việc đồn trú quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Các quan chức Mỹ cho biết, hai bên đã thỏa hiệp với các con số trong 7 vòng đàm phán, lần gần đây nhất vào tháng 3, nhưng không đạt được thỏa thuận. Hiệp ước tài trợ đặc biệt giữa hai nước đã hết hạn vào tháng 12-2019. Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết họ sẽ buộc các nhân viên dân sự người Hàn Quốc nghỉ việc từ tháng 4, khi tiền để thanh toán lương cho họ đã hết. “Đây là một ngày không may cho chúng tôi, thật không thể tưởng tượng được, thật đau lòng. Đây là những nhân viên, đồng nghiệp của chúng tôi và chúng tôi coi họ là gia đình. Họ rất quan trọng đối với nhiệm vụ của chúng tôi”, ông Robert Abrams, chỉ huy quân đội Mỹ tại Hàn Quốc nói. Số lượng nhân viên bị thôi việc chiếm gần một nửa trong số 9.000 người Hàn Quốc đang làm việc cho quân đội Mỹ. Quá trình này diễn ra khi Hàn Quốc và quân đội Mỹ đồn trú tại đây đang chiến đấu với virus corona. “Mỹ đã đặt sinh kế của công dân đồng minh an ninh vào tình trạng nguy hiểm. Tổng thống Trump đang khiến binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc gặp nguy hiểm, vì việc sa thải sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn đối với những người đã bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của virus corona trong căn cứ quân đội Mỹ”, Son Gio, Tổng thư ký Hiệp hội nhân viên Hàn Quốc trong quân đội Mỹ nói với AFP. 13 ca dương tính với Covid-19 đã được xác nhận trong quân đội Mỹ ở Hàn Quốc. Trong khi đó, Triều Tiên vẫn liên tục phóng tên lửa trong thời gian qua. Trước đó, nhà đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun Bo cho biết, Washington và Seoul đã thu hẹp được sự khác biệt và đang ở trong giai đoạn phối hợp cuối cùng để giải quyết vấn đề. “Chúng tôi kêu gọi Mỹ thực hiện các biện pháp để đảm bảo những nhân viên bị thôi việc có thể nhanh chóng quay trở lại làm việc. Động thái này có thể làm suy yếu sự sẵn sàng của quân đội trên bán đảo”, ông Jeong nói.