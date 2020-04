Một lần nữa thiết bị y tế trong đó có khẩu trang do Trung Quốc sản xuất xuất ra nước ngoài lại bị tố không đạt chất lượng. Canada cho biết, khoảng 1 triệu khẩu trang KN95 mua từ Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, chính phủ Canada sẽ không đưa vào sử dụng số khẩu trang không đạt tiêu chuẩn này, dù các tỉnh và vùng lãnh thổ của nước này đang thiếu trầm trọng thiết bị y tế “Đến nay, Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada đã xác định khoảng 1 triệu khẩu trang KN95 không đạt tiêu chuẩn dùng trong môi trường y tế”, ông Eric Morrissette, người phát ngôn Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada, cho biết. Cuộc chạy đua tìm mua thiết bị, do tình trạng thiếu hụt toàn cầu, đã khiến các nước phải tìm đến các nhà cung cấp, nhà sản xuất mới, theo ông Morrisette. Khẩu trang KN95 là mẫu khẩu trang của Trung Quốc tương tự loại khẩu trang N95 chuyên dùng cho các y bác sĩ chiến đấu với dịch Covid-19. Canada nhìn chung đã chấp thuận việc dùng khẩu trang KN95 để chống dịch, nhưng vẫn kiểm tra từng lô hàng. Nỗ lực tìm mua thiết bị bảo hộ y tế từ Trung Quốc vừa gặp vấn đề khác khi hai máy bay đến Trung Quốc để chở hàng về lại buộc phải “tay không” quay lại Canada. Thủ tướng Justin Trudeau nói nguyên nhân nằm ở việc vận chuyển hàng ở Thượng Hải gặp trục trặc và các quy định khắt khe về thời gian máy bay được chờ ở sân bay tại đây, nhưng phía Trung Quốc bất đồng với giải thích này. Trung Quốc đang chiếm 70% nguồn cung thiết bị bảo hộ y tế của Canada, còn lại là từ Mỹ, Anh và Thụy Sĩ, nguồn tin cao cấp ở Canada nói với Politico tuần này. Người phát ngôn Bộ Mua sắm Chính phủ của Canada, ông Anita Anand cho biết, bốn máy bay trước đó đã chở về Canada nhiều vật tư y tế từ Trung Quốc vào cuối tuần trước. Các quan chức Canada cho biết, đang cân nhắc dùng các khẩu trang không đạt chuẩn cho các môi trường khác, không phải môi trường y tế. Đây không phải lần đầu các nước phàn nàn về chất lượng các thiết bị y tế do Trung Quốc sản xuất. Trước đó Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Czech... cũng đã lên tiếng cho biết, các thiết bị y tế trong đó có bộ kit test virus và khẩu trang do Trung Quốc không đạt chất lượng như quảng cáo. Một số nước gửi trả lại Trung Quốc, trong khi một số nước khác không trả được buộc phải niêm phong chờ xử lý khi các thiết bị này không đạt chuẩn và không thể sử dụng.

