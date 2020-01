Mới đây nhất là bức ảnh về một em bé cùng với gia đình chạy thoát khỏi đám cháy ở Úc. Hình ảnh em bé đeo khẩu trang, mặc áo phao và lênh đênh trên chiếc thuyền đã được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và báo chí





Được biết, sáng ngày 31-12-2019, cháy rừng lan rộng khiến cho khoảng 4000 người thuộc thị trấn Mallacoota, bang Victoria của Úc bị mắc kẹt ở bãi biển phía đông nam của đất nước này. Vụ cháy đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng, ít nhất 11 người thiệt mạng, khoảng 1000 ngôi nhà bị thiêu rụi và 3 triệu ha rừng bị cháy hoàn toàn





Theo chia sẻ của Allison Marion, mẹ của bé trai trong tấm hình đó, cô là người chụp bức ảnh. Allison Marion muốn kể lại câu chuyện kinh hoàng về thảm kịch này, về việc chạy thoát của gia đình cô khỏi thị trấn bị bao phủ bởi biển lửa vào ngày cuối cùng của năm 2019





Bức ảnh người phụ nữ di cư cùng hai cô con gái song sinh chạy trốn khí hơi cay được phun ra bởi lực lượng tuần tra biên giới Mỹ vào tháng 11-2018 cũng gây xôn xao dư luận. Đây là thời điểm căng thẳng khi Mỹ ra sức ngăn chặn nhóm người vượt biên trái phép vào nước này từ Mexico





Hay như bức ảnh được chụp vào hồi tháng 4-2018, người biểu tình Palestine trong cuộc đụng độ với binh lính Do Thái ở khu vực gần biên giới Israel. Bức ảnh chụp tại thời điểm hàng chục người Palestine biểu tình nhằm vượt qua hàng rào biên giới để trở về quê hương của mình





Hình ảnh bé Jose Wesley mắc chứng đầu nhỏ khi mới chào đời ở Bonito, Brazil cũng khiến người xem cảm động. Bức ảnh được chụp vào tháng 1-2016 khi các bệnh do virus Zika bùng phát mạnh mẽ

Một bức ảnh gây xúc động lớn đó là hình ảnh câu bé James Dorbor, nghi mắc virus Ebola được hai nhân viên y tế mang đến trung tâm chữa trị ở Liberia. Đây là khoảng thời gian dịch bệnh Ebola bùng phát ở Tây Phi, đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất trong lịch sử





Một bức ảnh khác cũng có sức lay động mạnh mẽ đó là hình ảnh giáo hoàng Francis ôm người đàn ông dị dạng do mắc căn bệnh di truyền không lây nhiễm. Bức ảnh được chụp tại một buổi giảng đạo ở Vatican vào hồi tháng 11-2013, sau đó đã được chia sẻ nhanh chóng trên các trang mạng xã hội





Hay như bức ảnh đoàn học sinh bám vào nhau, được hộ tống ra khỏi trường tiểu học Sandy Hook, thuộc thành phố Newtown, Mỹ. Nhà báo Shannon Hicks đã ghi lại khoảnh khắc này sau vụ xả súng vào tháng 12-2012





Bức ảnh sóng thần cao 9m được chụp lại tràn vào vùng đông bắc Nhật Bản được chụp lại vào ngày 11-3-2011 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận





Bởi đây là thảm họa kép kinh hoàng của Nhật, sau trận động mạnh 9,1 độ là đợt sóng thần cao tới 9m. Thảm họa đã khiến cho 16.000 người bị thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương, hơn 2.500 người mất tích và nhiều công trình lớn bị phá hủy





Trận động đất 7 độ ở Port-au-Prince, Haiti vào tháng 1-2010 cũng khiến nhân loại không thể nào quên được. Ước tính 220.000 – 300.000 người thiệt mạng, trận động đất kinh hoàng đã làm rung chuyển đất nước này, gây ra thiệt hại lớn về tài sản





Một bức ảnh thể hiện tình yêu thương của người anh Cindy Tersme khi nằm trên đống đổ nát, gào khóc, mong kéo em trai mình thoát khỏi đó









