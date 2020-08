Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40 tối 7-8, chuyến bay 1344 của Air India Express xuất phát từ Dubai, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, lao quá đường băng trong lúc hạ cánh ở Calicut, Kozhikode, bang Kerala, Ấn Độ. Times of India đưa tin, tính đến đầu giờ sáng 8-8, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 123 người bị thương, 15 người trong số đó bị nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân khác. Các nguồn tin cho biết, sau 2 lần định tiếp đất, máy bay thực hiện lần thứ ba trong điều kiện gió thổi mạnh và trời mưa to. Nó hạ cánh ngoài điểm chạm trên đường băng và không thể phanh lại kịp Trong các bức ảnh được đăng tải từ hiện trường lên mạng xã hội, chiếc máy bay rơi xuống thung lũng dưới đường băng độ sâu khoảng 100m. Thân máy bay dường như đã vỡ thành ít nhất 2 mảng, nhưng may mắn không bắt lửa gây hỏa hoạn. Khu vực mũi và buồng lái máy bay bị vỡ tan tành, khiến nhiều hành khách bị thương nặng. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 2 phi công. Chiếc máy bay gặp nạn là loại Boeing 737-800, dòng máy bay "Thế hệ mới" của Boeing và là một trong những máy bay thân hẹp bán chạy nhất trên thế giới. Theo hãng Air India, máy bay chở 174 hành khách, 10 trẻ sơ sinh, 2 phi công và 5 thành viên phi hành đoàn. Đây là tai nạn máy bay lớn đầu tiên ở sân bay quốc tế Calicut trong lịch sử 32 năm hoạt động. Trên mạng xã hội Twitter tràn ngập những lời cầu nguyện và lời chia buồn sau khi thông tin về vụ tai nạn được loan tải. Giới chính trị gia, những người nổi tiếng và cư dân mạng đều bày tỏ cảm thấy sốc và hy vọng đội cứu hộ sẽ tìm thấy những hành khách mất tích. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter: “Nỗi đau hướng về tai nạn ở Kozhikode. Xin chia buồn với những gia đình đã mất người thân của họ. Mong những người bị thương hồi phục sớm nhất... Nhà chức trách đang có mặt tại chỗ, nỗ lực hết sức hỗ trợ những người bị ảnh hưởng" Gần 10 năm trước, một chiếc máy bay của hãng Air India Express bay từ Dubai đến Mangalore, cách sân bay Calicut 265km đã bị rơi khi hạ cánh xuống sân bay Mangalore vào sáng sớm. Khi đó, chiếc máy bay Boeing 737-800 đã lao qua đường băng trên đỉnh đồi và rơi xuống thung lũng trước khi bốc cháy. Hậu quả, 158 người thiệt mạng, 6 người sống sót. Calicut, giống như Mangalore, có đặc điểm là đường băng nằm trên đỉnh đồi với hai đầu đều có dốc cao. Loại đường băng này có thể tạo ra ảo ảnh quang học cho phi công trong quá trình tiếp cận trực quan và đòi hỏi độ chính xác. “Việc hạ cánh xuống sân bay Calicut không được phép sai sót. Nếu chạy quá tốc độ, máy bay có thể đâm vào hẻm núi “, K.B. Shiva Kumar, một cựu phi công Không quân Ấn Độ, người đã hạ cánh xuống sân bay này nhiều lần nói. Ông Shiva Kumar cho biết, nếu hạ cánh lúc trời mưa to, phanh của bánh xe sẽ không đạt hiệu quả trong việc giảm tốc độ trên mặt đất. Tình trạng nước đọng, bùn đất hoặc tuyết làm cho bánh xe của máy bay mất tiếp xúc với bề mặt chịu lực mà nó đang lăn. Vào tháng 7-2019, cơ quan quản lý hàng không quốc gia đã bày tỏ lo ngại về an toàn ở sân bay Calicut. Sau khi kiểm tra, cơ quan này phát hiện thấy cặn cao su quá mức trên đường băng, có thể làm giảm ma sát dẫn đến hạ cánh không an toàn, đặc biệt là khi mưa lớn. Kerala có mưa lớn trong những ngày gần đây. Hôm 7-8, ít nhất 15 người đã thiệt mạng khi một vụ lở đất san phẳng cả dãy nhà ở bang này.

