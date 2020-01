Vào hôm 8-1, chiếc máy bay Boeing 737 được vận hành bởi hãng hàng không quốc tế Ukraine đã rơi chỉ ít lâu sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran. Vụ tai nạn khiến cho 176 người trên máy bay thiệt mạng, nguyên nhân gây ra sự cố thảm khốc trên ban đầu được cả Iran lẫn Ukraine giả thiết là do lỗi kỹ thuật. Nhưng Chủ tịch hãng hàng không quốc tế Ukraine, ông Evgeny Dykhne cho biết, chiếc máy bay ở trong tình trạng tuyệt vời, nó cũng được coi là phương tiện tốt nhất trong toàn bộ đội bay của họ. Việc chiếc máy bay mớisản xuất bị rơi không lâu sau thời điểm Iran tiến hành hàng loạt vụ phóng tên lửa khiến không thể không đặt ra những nghi ngờ về tác động bên ngoài. Đặc biệt hơn, mới đây hộp đen của máy bay đã tìm thấy nhưng Iran lại từ chối hợp tác với công ty Boeing cũng như phía Ukraine để điều tra tai nạn, điều này lại làm phát sinh thêm nhiều câu hỏi. Một trong những giả thiết được đặt ra và theo phía Ukraine là chưa thể loại trừ đó là chiếc máy bay thực sự đã bị rơi do trúng phải tên lửa phòng không từ dưới đất bắn lên. Nếu nhận định trên là chính xác thì sự việc rõ ràng sẽ là vô cùng nghiêm trọng, có thể dẫn tới những ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực và nặng nề đối với chính quyền Iran. Trong diễn biến mới nhất, một số cơ quan thông tấn tại Trung Đông đã đăng tải hình ảnh với chú thích rằng một phần của tên lửa đánh chặn thuộc tổ hợp phòng không Tor-M1 đã được tìm thấy gần hiện trường máy bay rơi. Trong biên chế quân đội Iran hiện có tổng cộng 29 tổ hợp phòng không tầm thấp Tor-M1 được Nga cung cấp vào giai đoạn 2006 - 2007 với giá trị hợp đồng ước đạt 700 triệu USD. Tên lửa đánh chặn 9M331 của tổ hợp phòng không tầm thấp Tor-M1 được phóng theo chiều thẳng đứng, nó có thể vươn tới cự ly 12 km và trần bay là 6 km. Các hệ thống phòng không Tor-M1 này đang được Iran triển khai rộng rãi trên khắp đất nước nhằm sẵn sàng đánh trả bất kỳ cuộc tập kích đường không nào từ Mỹ và đồng minh. Tuy rằng tầm bắn và trần bay của Tor-M1 là tương đối ngắn nhưng cần lưu ý rằng chiếc máy bay chở khách của Ukraine bị rơi khi vừa mới cất cánh ít lâu, tức là nó chưa lấy đủ độ cao cần thiết. Hiện tại vẫn còn quá sớm để khẳng định nguyên nhân gây ra thảm kịch với chiếc Boeing 737 trên có liên quan đến tên lửa phòng không bắn nhầm hay không, nhưng diễn biến mới rõ ràng chẳng thể nào bỏ qua. Được biết, hiện tại nhiều hàng hàng không quốc tế đã tuyên bố thay đổi lộ trình bay qua không phận Iran do lo ngại có bất trắc, với tình hình hiện tại thì Tehran rất cần hợp tác với quốc tế và minh bạch quá trình điều tra.

