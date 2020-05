Theo một nguồn tin thực địa, không quân Israel mới đây đã tiến vào lãnh thổ Syria từ khu vực do Mỹ nắm giữ, họ ném bom dữ dội vào một cơ sở nghiên cứu khoa học và căn cứ quân sự ở tỉnh Aleppo. Nguồn tin chỉ ra, máy bay Israel thực hiện cuộc đánh phá hai địa điểm quân sự ở vùng nông thôn phía Đông Aleppo, đây được xem là các cơ sở do lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kiểm soát. Tiến sĩ Osama Danoura - một nhà phân tích chính trị và là cựu thành viên của phái đoàn đàm phán chính phủ Syria tại Geneva đã nói với Sputnik tiếng Ả Rập về động cơ các cuộc tấn công từ phía Israel. Một mặt, Israel nhận thức rõ rằng với việc loại bỏ các nhóm khủng bố ở phía Bắc - nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công rất mạnh mẽ, một phần quan trọng của sự cân bằng răn đe Syria sẽ được khôi phục. Từ đây có vẻ như một cuộc xung đột đã được xác nhận giữa Israel và các nhóm khủng bố, và điều này không giới hạn trong việc cung cấp cho họ vũ khí trực tiếp như cựu giám đốc tình báo Israel thừa nhận. Với sự chắc chắn của Israel, họ đang hướng đến mục tiêu trong khu vực phía Bắc Syria và có xu hướng cô lập phía Đông Bắc, đây là lá bài cuối cùng trong toan tính của Tel Aviv. Vì vậy có thể thấy rằng các cuộc tấn công của Israel mở rộng ra phía Bắc khi quân đội Syria đang giao chiến với những kẻ khủng bố không liên quan đến việc đối đầu với lực lượng của họ ở cao nguyên Golan, hoặc để chống lại quân kháng chiến Lebanon. Nỗ lực của Israel một mặt nhằm mục đích làm suy yếu nỗ lực của quân đội Syria và nắm bắt cơ hội của phần còn lại trong thời kỳ sự cân bằng răn đe lẫn nhau trước năm 2011. Về phần mình, Tiến sĩ Ayman al-Raqab - giáo sư khoa học chính trị và lãnh đạo phong trào Fatah cho biết, nhiều báo cáo cho thấy sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ giữa Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh của ông. Cụ thể, ông Assad đồng ý với một sự chuyển đổi hòa bình ở Syria bằng cách thành lập một chính phủ lâm thời và bổ nhiệm một tổng thống mới cho đến khi tổ chức bầu cử. Israel khai thác tốt các điều kiện này và gia tăng các cuộc tấn công vào Syria, để tự đặt mình vào bàn thỏa thuận quốc tế về Syria, và là một bên tham gia cũng như quyết định về tương lai của Syria. Ông al-Raqab nói tiếp: Ngoài việc Israel lợi dụng sự bận tâm của Hezbollah với những gì đang xảy ra ở Lebanon, tạo nên áp lực trực tiếp cho tương lai chính trị của họ, Israel coi đây là cơ hội để tấn công bất kỳ kho vũ khí hoặc trung tâm an ninh nào của Hezbollah và Iran. Lợi ích của Israel là các nước láng giềng yếu để áp đặt những gì họ muốn, và ném bom là một đảm bảo rằng không có lực lượng quân sự nào kiểm soát vũ khí sẽ gây nguy hiểm cho Tel Aviv trong tương lai, đặc biệt là nếu chế độ Syria sụp đổ, tiến sĩ al-Raqab nói. Vị chuyên gia kết luận rằng Israel đang "khuếch đại" các cuộc tấn công của mình để tăng tốc việc rút lực lượng vũ trang Hezbollah và Iran khỏi Syria, và có vẻ như bước đi của họ đã mang lại kết quả. Một số cơ quan truyền thông của Israel (bao gồm Ynet, dịch vụ truyền thông Kan, kênh truyền hình 12 và 13), trích dẫn các nguồn tin trong hệ thống an ninh nhà nước cho rằng Iran đã bắt đầu rút lực lượng quân sự khỏi Syria. "Syria phải trả tiền cho sự hiện diện quân sự của Iran và các lực lượng thân Iran trên lãnh thổ của mình. Nhưng đây rõ ràng không phải là cuộc chiến của họ". "Lực lượng vũ trang Iran mà Damascus ban đầu coi là đồng minh đã trở thành gánh nặng, nhất là khi Israel sẽ tiếp tục hành động của mình cho đến khi đánh bật hoàn toàn người Iran khỏi lãnh thổ Syria". Nguồn tin tương tự được trích dẫn bởi các phương tiện truyền thông Israel tuyên bố rằng Tehran đã quyết định giảm sự hiện diện quân sự ở Syria: "Họ đã bắt đầu giảm quy mô của đội ngũ quân sự ở Syria và bắt đầu rút quân". Mặc dù vậy, tại Iran, những tuyên bố được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Israel về việc rút quân của Tehran hiện vẫn chưa được bình luận.

