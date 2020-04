Trong những ngày qua, tình hình chiến sự tại quốc gia Bắc Phi Libya giữa hai lực lượng GNA và LNA vẫn đang diễn ra rất quyết liệt xung quanh khu vực thủ đô Tripoli. Trong thế trận giằng co thì một diễn biến đáng chú ý đã tới, khi Bộ trưởng Nội vụ GNA cáo buộc "binh lính người Nga" đã sử dụng vũ khí hóa học trong những trận giao tranh. Những ghi nhận đầu tiên về việc sử dụng chất độc hóa học nhằm chống lại lực lượng vũ trang GNA đã được báo cáo, sau khi phe LNA của Nguyên soái Haftar bị mất nhiều vị trí trong cuộc đối đầu với binh lính GNA và các tay súng thân Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Nội vụ GNA chỉ rõ lính đánh thuê đến từ công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã sử dụng chất độc hóa học bị cấm. GNA hy vọng cộng đồng quốc tế quan tâm đến việc này và sớm tiến hành điều tra, có thể dẫn tới các biện pháp trừng phạt mới nhằm chống lại Nga do các nước châu Âu đứng về phía GNA đưa ra. Mặc dù vậy báo chí Nga cho rằng, "Không có bằng chứng, hình ảnh hoặc video nào chứng minh, cho nên những cáo buộc như vậy từ phía GNA đơn giản chỉ là lời nói". "Phương Tây đã tìm kiếm vũ khí hóa học trong nhiều năm ở Syria và vẫn không thấy. Rõ ràng là các lực lượng GNA tiếp tục khiêu khích, phát minh ra một câu chuyện khác về 'người Nga xấu'", báo cáo cho biết. Trong diễn biến khác, người phát ngôn của LNA - Thiếu tướng Ahmed al-Mismari đã bác bỏ cáo buộc rằng về việc sử dụng vũ khí hóa học, nói rằng một cuộc điều tra quốc tế phải được mở ra nhằm làm sáng tỏ vấn đề này. Ông al-Mismari đã viết trên Facebook rằng, "Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng trong cái được gọi là chính quyền Saraj đang phát tán tin đồn rằng LNA đã sử dụng khí độc ở trục Salaheddine". Thiếu tướng al-Mismari nói tiếp: "Sau khi phân tích mục tiêu của những tin đồn độc hại này, chúng tôi thấy rõ việc các băng đảng khủng bố có ý đồ đằng sau". "Rõ ràng họ đang tìm kiếm một lý lẽ để thuyết phục dư luận ủng hộ không quân Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào tình hình chiến sự và không loại trừ việc cũng sử dụng khí độc để nhắm vào các vị trí của LNA". "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng và phái đoàn Liên hợp quốc tại Libya giám sát chặt chẽ vấn đề này và chúng tôi đã sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra quốc tế", ông al-Mismari khẳng định. Người phát ngôn của LNA nói thêm: "Những tin đồn và lời nói dối như vậy đã được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng trước đây ở Syria để bóp méo về quân đội chính phủ Syria và nhằm che đậy sự can thiệp của Ankara vào tình hình Syria". Trước diễn biến trên, báo chí quốc tế cho rằng việc GNA cáo buộc lính đánh thuê người Nga sử dụng vũ khí hóa học trong trận chiến, nhằm đề nghị nước ngoài can thiệp để đẩy lui lực lượng LNA rất khó có khả năng trở thành hiện thực. Nhưng không thể loại trừ viễn cảnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đơn phương đẩy mạnh hoạt động quân sự thông qua những trận ném bom dữ dội bằng tiêm kích F-16, nhất là sau khi số lượng máy bay không người lái của họ bị bắn rơi đã ở con số báo động.

