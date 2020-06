Trang Al Masdar News cho biết, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya có trụ sở tại Benghazi đã triển khai thêm lực lượng tiếp viện đến tiền tuyến phía Tây thành phố Sirte. Động thái này diễn ra khi các đơn vị tác chiến của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn được cho là chuẩn bị khởi động một cuộc tấn công lớn nhằm vào đây. Hình ảnh được đăng tải trên các trang tin tức địa phương cho thấy nhiều xe thiết giáp bánh lốp được trang bị súng phòng không, xe quân sự, phương tiện liên lạc và pháo binh đang tiến đến khu vực phía Tây thành phố Sirte. Trong bối cảnh này, có thông tin cho rằng tiểu đoàn bộ binh số 128 của LNA cũng đã gửi quân tiếp viện đến các tuyến liên lạc phía Tây thành phố Sirte để sẵn sàng cho việc "đón tiếp" đối phương. Mặc dù chiến sự đã dừng hoàn toàn từ vài ngày nay nhưng cuộc tấn công mới của GNA dự kiến sẽ bắt đầu trong thời gian sắp tới, các chuyên gia đã chỉ ra rằng họ quyết tâm đánh chiếm bằng được địa điểm mang tính chiến lược này. Một chỉ huy chiến trường của GNA nói với hãng thông tấn RT tiếng Arab rằng các lực lượng của họ đang chờ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống phòng không để tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự. Điều này rõ ràng cho thấy GNA đang rất lo ngại các máy bay chiến đấu Nga mới xuất hiện tại căn cứ Al Jufra sẽ can thiệp bằng các yểm trợ hỏa lực đường không cho LNA. Thành phố Sirte lần đầu tiên bị phía LNA chiếm giữ vào đầu năm nay, kể từ đó nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ, bất chấp những nỗ lực của GNA để chiếm lại thành phố cảng này. Mới đây người phát ngôn của LNA - Thiếu tướng Ahmad Al Mismari đã tuyên bố rằng quân đội Libya sẽ giành chiến thắng trước "quân xâm lược" Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn của LNA cho biết thêm rằng một phái đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ đã tới thủ đô Libya "để gặt hái chiến lợi phẩm" từ quốc gia Bắc Phi này. Ông Al Mismari khẳng định Quân đội Quốc gia Libya sẽ chống lại lực lượng dân quân Hồi giáo đến từ Syria và quân xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thành công trong việc chiếm đoạt tài nguyên của Libya, những thứ vốn chỉ thuộc về người Libya tự do", ông Al Misrami nhấn mạnh. Đồng thời, Quân đội Quốc gia Libya cũng tuyên bố các khu vực bao gồm Wadi Jarf và Al-Washaka là địa điểm tiến hành những hoạt động quân sự mới. Người phát ngôn của LNA kêu gọi người dân sống ở những khu vực này tránh chiến trường trong những ngày tới, khi LNA chiến đấu với GNA ở phía đông thành phố Misrata. Hỗ trợ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cho phe GNA đã được chứng minh có hiệu quả cho đến nay, vì lực lượng này đã đẩy phía LNA vào thế phòng thủ cho tới khi Ai Cập và Nga quyết định can thiệp trong thời gian gần đây.

Trang Al Masdar News cho biết, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya có trụ sở tại Benghazi đã triển khai thêm lực lượng tiếp viện đến tiền tuyến phía Tây thành phố Sirte. Động thái này diễn ra khi các đơn vị tác chiến của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn được cho là chuẩn bị khởi động một cuộc tấn công lớn nhằm vào đây. Hình ảnh được đăng tải trên các trang tin tức địa phương cho thấy nhiều xe thiết giáp bánh lốp được trang bị súng phòng không, xe quân sự, phương tiện liên lạc và pháo binh đang tiến đến khu vực phía Tây thành phố Sirte. Trong bối cảnh này, có thông tin cho rằng tiểu đoàn bộ binh số 128 của LNA cũng đã gửi quân tiếp viện đến các tuyến liên lạc phía Tây thành phố Sirte để sẵn sàng cho việc "đón tiếp" đối phương. Mặc dù chiến sự đã dừng hoàn toàn từ vài ngày nay nhưng cuộc tấn công mới của GNA dự kiến sẽ bắt đầu trong thời gian sắp tới, các chuyên gia đã chỉ ra rằng họ quyết tâm đánh chiếm bằng được địa điểm mang tính chiến lược này. Một chỉ huy chiến trường của GNA nói với hãng thông tấn RT tiếng Arab rằng các lực lượng của họ đang chờ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống phòng không để tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự. Điều này rõ ràng cho thấy GNA đang rất lo ngại các máy bay chiến đấu Nga mới xuất hiện tại căn cứ Al Jufra sẽ can thiệp bằng các yểm trợ hỏa lực đường không cho LNA. Thành phố Sirte lần đầu tiên bị phía LNA chiếm giữ vào đầu năm nay, kể từ đó nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ, bất chấp những nỗ lực của GNA để chiếm lại thành phố cảng này. Mới đây người phát ngôn của LNA - Thiếu tướng Ahmad Al Mismari đã tuyên bố rằng quân đội Libya sẽ giành chiến thắng trước "quân xâm lược" Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn của LNA cho biết thêm rằng một phái đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ đã tới thủ đô Libya "để gặt hái chiến lợi phẩm" từ quốc gia Bắc Phi này. Ông Al Mismari khẳng định Quân đội Quốc gia Libya sẽ chống lại lực lượng dân quân Hồi giáo đến từ Syria và quân xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thành công trong việc chiếm đoạt tài nguyên của Libya, những thứ vốn chỉ thuộc về người Libya tự do", ông Al Misrami nhấn mạnh. Đồng thời, Quân đội Quốc gia Libya cũng tuyên bố các khu vực bao gồm Wadi Jarf và Al-Washaka là địa điểm tiến hành những hoạt động quân sự mới. Người phát ngôn của LNA kêu gọi người dân sống ở những khu vực này tránh chiến trường trong những ngày tới, khi LNA chiến đấu với GNA ở phía đông thành phố Misrata. Hỗ trợ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cho phe GNA đã được chứng minh có hiệu quả cho đến nay, vì lực lượng này đã đẩy phía LNA vào thế phòng thủ cho tới khi Ai Cập và Nga quyết định can thiệp trong thời gian gần đây.