Trong vài ngày qua, lực lượng vũ trang GNA với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng trên chiến trường, đẩy LNA vào thế chống đỡ, trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn thì phía LNA đã quyết định có hành động phản công. LNA dự định sẽ khởi động chiến dịch trên không lớn nhất trong lịch sử Libya, tuyên bố rằng cuộc tấn công này sẽ nhắm vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng đồng minh GNA trong những giờ tới, Al Masdar News cho biết. Trước diễn biến trên, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Quân đội Quốc gia Libya rằng nếu họ chọn tấn công bất kỳ lợi ích nào của Ankara thì phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ coi LNA là mục tiêu hợp pháp. Cuộc chiến ngôn từ giữa Quân đội Quốc gia Libya và Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya chiếm được căn cứ không quân chiến lược Al-Watiyah gần biên giới Tunisia. Các lực lượng GNA và LNA đã giao chiến tại căn cứ không quân Al-Watiyah trong hơn một tháng, trước khi LNA rút lui với lý do cần phải bố trí lại lực lượng cho các mặt trận cấp bách hơn. Trong diễn biến khác, một số máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô đã rời Syria đến Libya trong tuần này để có thể tham gia chiến dịch trên không của LNA chống lại GNA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, Bloomberg News đưa tin. Theo một bài báo của Bloomberg xuất bản vào ngày 21/5, họ thống kê rằng có tới 8 máy bay phản lực sản xuất vào thời kỳ Liên Xô rời khỏi Syria và lên đường đến Libya. Ông Fathi Barshaga - người đứng đầu lực lượng an ninh của GNA cho rằng ít nhất 6 chiếc MiG 29 và 2 chiếc Su-24 đã bay từ căn cứ không quân Hmeimim tới phía Đông Libya, chúng được hộ tống bởi 2 chiếc Su-35 của Nga. Hiện tại chưa rõ đó là những chiếc máy bay phản lực đã được tân trang lại thuộc về lực lượng không quân của Nguyên soái Haftar, hay sự bổ sung mới cho phi đội của ông. Không chỉ có vậy, đã xuất hiện suy đoán cho rằng đây không phải máy bay của LNA hay Nga mà là những chiến đấu cơ của Ai Cập đang chuẩn bị tham chiến cùng với LNA. Cần lưu ý rằng trước đó Ai Cập đã gửi lời cảnh báo tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với những phát ngôn rất mạnh mẽ vì đã giúp đỡ lực lượng GNA chống lại đồng minh LNA của họ. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy họ cũng không ngồi yên khi đã sớm tăng cường các hệ thống tên lửa phòng không S-125 Pechora nâng cấp mua từ Ukraine cho GNA. Tình hình trên cho thấy cục diện chiến trường Libya đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới với độ khốc liệt còn cao hơn nhiều so với trước kia, mang tầm cỡ thế chiến thu nhỏ khi có sự tham dự của nhiều quốc gia. Trong diễn biến mới nhất, một tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ đã được thông báo đang cháy gần cảng Cider. Theo một số nguồn tin, chiếc chiến hạm trên đã bị tấn công bởi các máy bay chưa xác định. Nếu thông tin trên chính xác thì chiến dịch tấn công đường không của LNA nhằm chống lại GNA và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu, tuy vậy vẫn cần thêm thời gian xác minh, nhất là khi Ankara chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về điều này.

Trong vài ngày qua, lực lượng vũ trang GNA với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng trên chiến trường, đẩy LNA vào thế chống đỡ, trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn thì phía LNA đã quyết định có hành động phản công. LNA dự định sẽ khởi động chiến dịch trên không lớn nhất trong lịch sử Libya, tuyên bố rằng cuộc tấn công này sẽ nhắm vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng đồng minh GNA trong những giờ tới, Al Masdar News cho biết. Trước diễn biến trên, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Quân đội Quốc gia Libya rằng nếu họ chọn tấn công bất kỳ lợi ích nào của Ankara thì phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ coi LNA là mục tiêu hợp pháp. Cuộc chiến ngôn từ giữa Quân đội Quốc gia Libya và Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya chiếm được căn cứ không quân chiến lược Al-Watiyah gần biên giới Tunisia. Các lực lượng GNA và LNA đã giao chiến tại căn cứ không quân Al-Watiyah trong hơn một tháng, trước khi LNA rút lui với lý do cần phải bố trí lại lực lượng cho các mặt trận cấp bách hơn. Trong diễn biến khác, một số máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô đã rời Syria đến Libya trong tuần này để có thể tham gia chiến dịch trên không của LNA chống lại GNA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, Bloomberg News đưa tin. Theo một bài báo của Bloomberg xuất bản vào ngày 21/5, họ thống kê rằng có tới 8 máy bay phản lực sản xuất vào thời kỳ Liên Xô rời khỏi Syria và lên đường đến Libya. Ông Fathi Barshaga - người đứng đầu lực lượng an ninh của GNA cho rằng ít nhất 6 chiếc MiG 29 và 2 chiếc Su-24 đã bay từ căn cứ không quân Hmeimim tới phía Đông Libya, chúng được hộ tống bởi 2 chiếc Su-35 của Nga. Hiện tại chưa rõ đó là những chiếc máy bay phản lực đã được tân trang lại thuộc về lực lượng không quân của Nguyên soái Haftar, hay sự bổ sung mới cho phi đội của ông. Không chỉ có vậy, đã xuất hiện suy đoán cho rằng đây không phải máy bay của LNA hay Nga mà là những chiến đấu cơ của Ai Cập đang chuẩn bị tham chiến cùng với LNA. Cần lưu ý rằng trước đó Ai Cập đã gửi lời cảnh báo tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với những phát ngôn rất mạnh mẽ vì đã giúp đỡ lực lượng GNA chống lại đồng minh LNA của họ. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy họ cũng không ngồi yên khi đã sớm tăng cường các hệ thống tên lửa phòng không S-125 Pechora nâng cấp mua từ Ukraine cho GNA. Tình hình trên cho thấy cục diện chiến trường Libya đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới với độ khốc liệt còn cao hơn nhiều so với trước kia, mang tầm cỡ thế chiến thu nhỏ khi có sự tham dự của nhiều quốc gia. Trong diễn biến mới nhất, một tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ đã được thông báo đang cháy gần cảng Cider. Theo một số nguồn tin, chiếc chiến hạm trên đã bị tấn công bởi các máy bay chưa xác định. Nếu thông tin trên chính xác thì chiến dịch tấn công đường không của LNA nhằm chống lại GNA và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu, tuy vậy vẫn cần thêm thời gian xác minh, nhất là khi Ankara chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về điều này.