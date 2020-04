Hãng tin Al Masdar News cho biết, Quân đội Quốc gia Libya tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn trên trục Tripoli trong tuần này, chiếm giữ một số địa điểm từ lực lượng của Chính phủ Hiệp định Quốc gia do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn Theo Chuẩn tướng Khaled Al Mahjoub, lực lượng LNA đã chiếm được một số địa điểm ở phía Nam Tripoli và khu vực lớn hơn lân cận thủ đô, bao gồm cả vùng cao nguyên sau trận chiến khốc liệt với GNA Tướng Al Mahjoub nói rằng vùng cao nguyên được coi là một trong những địa điểm quan trọng gần trung tâm thủ đô và việc kiểm soát nó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vào Tripoli Trong khi đó, một nguồn tin quân sự xác nhận việc tiếp tục các hoạt động của LNA dọc theo một số trục ở khu vực phía Tây, bao gồm cả biên giới giáp Tunisia Hơn nữa lực lượng GNA và đồng minh là các tay súng người Syria do Thổ Nhĩ Kỳ đưa sang chiến đấu đã có 5 ngày khó khăn, bởi vì họ đã hững chịu tổn thất nặng nề dưới bàn tay của binh lính LNA Quân đội Quốc gia Libya tuyên bố vào tối 30-3 rằng đã bắn hạ một máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tấn công các vị trí của họ sau khi rời căn cứ không quân Mitiga ở khu vực Tripoli Trước đó phòng thông tin quân sự của LNA, do Nguyên soái Khalifa Haftar chỉ huy cho biết, lực lượng của họ đang tiếp cận khu vực biên giới Ras Jdir, giáp với Tunisia "Một vài km ngăn cách lực lượng vũ trang của chúng ta khỏi việc kiểm soát cảng Ras Jedir al-Bari và toàn bộ biên giới của đất nước", phòng truyền thông quân sự của LNA cho biết trong một thông cáo báo chí trên trang Facebook chính thức của mình Hơn nữa các phương tiện truyền thông Libya cũng đã xác nhận sự kiểm soát của LNA đối với những địa điểm bên trong thành phố Regdalin nằm gần Thủ đô Tripoli Cần lưu ý rằng từ khi bắt đầu cuộc chiến đến nay, khu vực này vẫn đang do Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (được phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn) quản lý Theo kênh Al-Hadath của Libya, lực lượng vũ trang LNA đã tiến vào Raqdalin, Al-Jameel và Al-Asa, nơi họ nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ người dân địa phương Ở chiều ngược lại, người phát ngôn của lực lượng chính phủ Al-Wefaq do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, Đại tá Tayyar Muhammad Qanunu đã đưa ra một tuyên bố cũng đáng chú ý Trong thông cáo báo chí, Đại tá Qanunu tuyên bố rằng lực lượng của họ đã bắt đầu chiến dịch quân sự phản công lại LNA, nhằm mục đích tái chiếm căn cứ Al-Watayah Đại tá Qanunu cho biết thêm, cuộc hành quân đã dẫn đến việc bắt giữ một số tay súng và lính đánh thuê của Nguyên soái Haftar, không loại trừ khả năng trong đó có cả lính người Nga đến từ công ty quân sự tư nhân Wagner

