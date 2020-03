Ông Giuseppe Berardelli, 72 tuổi, linh mục tại thị trấn Casnigo, tỉnh Bergamo, qua đời tuần trước tại bệnh viện Lovere sau khi từ chối dùng máy thở và nhường lại nó cho một bệnh nhân khác hoàn toàn xa lạ.

Ông là một trong ít nhất 60 linh mục đã chết vì Covid-19 trong tháng này tại Italy, vùng dịch lớn nhất châu Âu. Khi quan tài của linh mục Giuseppe Berardelli được đưa đến nghĩa trang để an táng, người dân thị trấn Casnigo ra trước hiên nhà để đưa tiễn vì không thể ra ngoài do lệnh phong tỏa. "Ông ấy là người đã qua đời vì tấm lòng thiện nguyện. Không có sự yêu thương nào tuyệt vời hơn con người ấy", linh mục James Martin tại New York, Mỹ, đăng trên Twitter, so sánh Berardelli với linh mục Maximilian Kolbe, người đã tự nguyện chết thay cho một người khác ở trại tập trung Auschwits, Đức trong Thế chiến thứ II. "Ngài Giuseppe Berardelli, người bảo hộ cho những bệnh nhân nhiễm Coivid-19 và những người chăm sóc cho họ, xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi", ông Martin viết thêm. Rất nhiều người phản hồi dưới bài đăng của ông, họ cho rằng linh mục Berardelli thực sự có một tấm lòng cao đẹp. Tại Italy, các linh mục thường xung phong ở tuyến đầu cùng với đội ngũ y bác sĩ để giúp đỡ những người bị Covid-19. Hiện đã có hàng trăm linh mục bị nhiễm Covid-19 trong lúc giúp đỡ bệnh nhân và ít nhất 60 người đã thiệt mạng. Sau khi khởi phát từ Trung Quốc hồi tháng 12-2019, Covid-19 đã xuất hiện tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 444.000 ca nhiễm, hơn 19.700 người chết. Italy là vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Âu khi ghi nhận hơn 69.000 trường hợp nhiễm, hơn 6.800 người tử vong do Covid-19. Chính phủ Italy hôm 23-3-2020 ban lệnh đóng cửa tất cả doanh nghiệp không thiết yếu. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cũng tăng mức phạt những người rời khỏi nhà từ 206 EUR (hơn 220 USD) lên 3.000 EUR (hơn 3.200 USD). Diễn biến đại dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp.

Ông Giuseppe Berardelli, 72 tuổi, linh mục tại thị trấn Casnigo, tỉnh Bergamo, qua đời tuần trước tại bệnh viện Lovere sau khi từ chối dùng máy thở và nhường lại nó cho một bệnh nhân khác hoàn toàn xa lạ.

Ông là một trong ít nhất 60 linh mục đã chết vì Covid-19 trong tháng này tại Italy, vùng dịch lớn nhất châu Âu. Khi quan tài của linh mục Giuseppe Berardelli được đưa đến nghĩa trang để an táng, người dân thị trấn Casnigo ra trước hiên nhà để đưa tiễn vì không thể ra ngoài do lệnh phong tỏa. "Ông ấy là người đã qua đời vì tấm lòng thiện nguyện. Không có sự yêu thương nào tuyệt vời hơn con người ấy", linh mục James Martin tại New York, Mỹ, đăng trên Twitter, so sánh Berardelli với linh mục Maximilian Kolbe, người đã tự nguyện chết thay cho một người khác ở trại tập trung Auschwits, Đức trong Thế chiến thứ II. "Ngài Giuseppe Berardelli, người bảo hộ cho những bệnh nhân nhiễm Coivid-19 và những người chăm sóc cho họ, xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi", ông Martin viết thêm. Rất nhiều người phản hồi dưới bài đăng của ông, họ cho rằng linh mục Berardelli thực sự có một tấm lòng cao đẹp. Tại Italy, các linh mục thường xung phong ở tuyến đầu cùng với đội ngũ y bác sĩ để giúp đỡ những người bị Covid-19. Hiện đã có hàng trăm linh mục bị nhiễm Covid-19 trong lúc giúp đỡ bệnh nhân và ít nhất 60 người đã thiệt mạng. Sau khi khởi phát từ Trung Quốc hồi tháng 12-2019, Covid-19 đã xuất hiện tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 444.000 ca nhiễm, hơn 19.700 người chết. Italy là vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Âu khi ghi nhận hơn 69.000 trường hợp nhiễm, hơn 6.800 người tử vong do Covid-19. Chính phủ Italy hôm 23-3-2020 ban lệnh đóng cửa tất cả doanh nghiệp không thiết yếu. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cũng tăng mức phạt những người rời khỏi nhà từ 206 EUR (hơn 220 USD) lên 3.000 EUR (hơn 3.200 USD). Diễn biến đại dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp.