Theo thông tin từ Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh), thì vào hôm 25-12 đã diễn ra sự việc bị đánh giá là nghiêm trọng giữa Nga và Mỹ tại Syria. Cụ thể, một đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga đã bị binh lính đánh thuê người Mỹ đến từ công ty quân sự tư nhân Black Water chặn lại gần thị trấn Tel Tamer. Không chỉ "lời qua tiếng lại", lính đánh thuê người Mỹ còn được báo cáo đã đe dọa sử dụng vũ lực với quân nhân Nga, điều này có thể sẽ dẫn đến xung đột quân sự trực tiếp khi Matxcơva ra lệnh trả đũa. Biện pháp được Nga đưa ra có thể sẽ là điều động lính đánh thuê từ công ty quân sự tư nhân Wagner của mình đối đầu trực diện với binh sĩ Black Water của Mỹ. Lý do là bởi, mặc dù mang tiếng là nhà thầu quân sự tư nhân, nhưng binh sĩ đến từ các công ty Black Water hay Wagner đều được xem như cánh tay nối dài của Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ. Sử dụng lính đánh thuê sẽ giúp cho giới chức quân sự Nga - Mỹ vẫn đảm bảo duy trì sự hiện diện của lực lượng vũ trang do mình quản lý nhưng không đẩy căng thẳng lên cao, bởi đây vẫn không phải quân đội chính quy. Tuy nhiên, trước những lo ngại của giới truyền thông, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức tuyên bố, thông tin do Đài quan sát nhân quyền Syria cung cấp là hoàn toàn không đúng với thực tế. "Báo cáo của Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Vương quốc Anh về một vụ đụng độ giữa các nhân viên quân sự Nga và Mỹ ở gần thị trấn Tel Tamer, phía Tây Bắc Syria là hoàn toàn giả mạo". "Thông tin trên có thể là do các nỗ lực của phương Tây nhằm chứng minh các hành động được cho là gây phức tạp tình hình của quân đội Nga ở Syria, nhưng điều này hoàn toàn không diễn ra", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Bên cạnh đó, trang Avia của Nga bình luận rằng "Tuyên bố giả mạo từ SOHR không có gì đáng ngạc nhiên, khi phương Tây thường xuyên thể hiện thái độ thù địch với các hành động của quân đội Nga ở Syria". "Trên thực tế đây là một cuộc chiến thông tin, nhưng rõ ràng không có bất kỳ sự thật nào, điều đó không có ở chính Syria hay ở đâu khác", một nhà phân tích của trang Avia cho biết. Thông qua những tuyên bố trên, liệu có phải căng thẳng giữa Nga và Mỹ liên quan đến một cuộc "chiến tranh ủy nhiệm" tại Syria thông qua lính đánh thuê đã được đẩy lùi? Nhưng nhận định trên chưa thể khẳng định một cách chắc chắn, bởi rất có thể Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông tin trên chỉ đơn giản là nhằm tránh đẩy tình hình căng thẳng lên cao mà thôi. Còn trên thực địa, cả hai bên Mỹ và Nga sẽ cần kiềm chế hết mức để tránh xung đột bởi việc này được đánh giá sẽ mang lại thiệt hại cho cả đôi bên.

