Câu chuyện tình cảm giữa Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle từng được nhiều người ngưỡng mộ khi anh bất chấp nhiều quy tắc Hoàng gia để bảo vệ tình yêu của mình. Tháng 11-2017, cả 2 tuyên bố sẽ kết hôn sau 1 năm tìm hiểu và hẹn hò Đám cưới của vợ chồng Hoàng tử Harry được chuẩn bị từ tháng 1-2018 và diễn ra vào ngày 19-5-2018. Đám cưới khi ấy đã nhận được sự chú ý của dư luận toàn cầu không chỉ bởi đây là 1 đám cưới của Hoàng gia Anh mà còn do chuyện tình cảm của cặp đôi này Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Hoàng gia Anh vốn không chấp nhận Meghan Markle do cô từng li dị và Công nương Meghan trước đó nhiều lần vi phạm các quy định Hoàng gia như việc công khai chuyện tình cảm với Hoàng tử Harry hay thường xuyên diện đồ đen... Mùa hè năm 2018, sau lễ cưới với Hoàng tử Anh Harry, Meghan Markle chính thức xuất hiện với danh nghĩa Công nương xứ Sussex. Cô cùng chồng đã tham gia nhiều sự kiện của Hoàng gia Tháng 10-2018, Công nương Meghan Markle mang thai đứa con đầu lòng với Hoàng tử Harry. Thông báo này được đưa ra khi 2 vợ chồng Hoàng tử Anh thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Australia, New Zealand, Fiji và Tonga Trong chuyến công du này, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đã tham gia nhiều hoạt động, gặp gỡ những người dân tại các quốc gia này. Cả 2 đã nhận được sự ủng hộ và tình cảm yêu mến của người dân nhờ sự thân thiện, nhiệt tình Trước và sau khi cưới, vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan thường xuyên được trông thấy xuất hiện cùng nhau. Hai người không ngần ngại thể hiện sự quan tâm và tình cảm giành cho nhau Nhiều hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc của cặp đôi được ghi lại. Hoàng tử Harry luôn đứng lên bảo vệ cho vợ mình. Anh từng thông báo sẽ đâm đơn kiện truyền thông Anh vì xâm phạm và đăng tải nhiều tin tức gây bất lợi, ảnh hưởng tới danh tiếng của vợ mình Tháng 5-2019, Công nương Meghan hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Archie Harrison. Vợ chồng Công tước xứ Sussex đã quyết định sinh con bí mật, không tiết lộ với truyền thông, tại 1 bệnh viện ở London (Anh) Hoàng tử Harry và Công nương Meghan còn gây bất ngờ khi từ chối nhận tước hiệu hoàng gia cho con trai Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đã bày tỏ niềm hạnh phúc sau khi hạ sinh con trai đầu lòng Tuy nhiên, nhiều thông tin liên quan tới đứa trẻ mới của Hoàng gia Anh đã không được tiết lộ (như việc ai là người đỡ đầu cho con trai của Hoàng tử Harry) đã khiến truyền thông Anh nảy sinh nhiều nghi ngờ về mối quan hệ bất hòa giữa vợ chồng Hoàng tử Harry với Hoàng gia Anh Tháng 9-2019, vợ chồng Hoàng tử Harry lần đầu đưa con trai tham gia chuyến công du Hoàng gia tới Châu Phi. Trong chuyến công du kéo dài 10 ngày này, Công nương Meghan và con trai ở lại Nam Phi trong khi Hoàng tử Harry di chuyển tới nhiều nơi khác ở Châu Phi để viếng thăm và tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ người dân tại đây Trong thời gian từ tháng 9-2019, nhiều tin đồn về việc gia đình Hoàng tử Harry mâu thuẫn với Hoàng gia Anh được lan truyền nhiều hơn. Truyền thông Anh còn cho rằng, vợ chồng Công tước xứ Sussex còn tính tới chuyện chuyển ra ở riêng Tới đầu năm 2020, ngày 9-1-2020, vợ chồng Hoàng tử Harry bất ngờ tuyên bố rút khỏi vai trò cấp cao hoàng gia và thành lập tổ chức từ thiện mới. Sau cuộc họp gia đình bốn ngày sau, Nữ hoàng Anh Elizabeth đồng ý để vợ chồng Harry rời hoàng gia. Quyết định này của vợ chồng Công tước xứ Sussex đã khiến Hoàng gia Anh và nhiều người dân vô cùng tiếc nuối Sau quyết định trên, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối bởi Hoàng tử Harry vốn là 1 trong những thành viên được yêu mến nhất của Hoàng gia Anh. Bản thân Hoàng tử Harry cũng từng chia sẻ anh cũng cảm thấy tiếc sau khi rút khỏi Hoàng gia, song 2 vợ chồng Anh giờ đây cần tự lập hơn và tự lo cho gia đình riêng của mình. Cả 2 vẫn được giữ tước hiệu Công tước và Công nương xứ Sussex

Câu chuyện tình cảm giữa Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle từng được nhiều người ngưỡng mộ khi anh bất chấp nhiều quy tắc Hoàng gia để bảo vệ tình yêu của mình. Tháng 11-2017, cả 2 tuyên bố sẽ kết hôn sau 1 năm tìm hiểu và hẹn hò Đám cưới của vợ chồng Hoàng tử Harry được chuẩn bị từ tháng 1-2018 và diễn ra vào ngày 19-5-2018. Đám cưới khi ấy đã nhận được sự chú ý của dư luận toàn cầu không chỉ bởi đây là 1 đám cưới của Hoàng gia Anh mà còn do chuyện tình cảm của cặp đôi này Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Hoàng gia Anh vốn không chấp nhận Meghan Markle do cô từng li dị và Công nương Meghan trước đó nhiều lần vi phạm các quy định Hoàng gia như việc công khai chuyện tình cảm với Hoàng tử Harry hay thường xuyên diện đồ đen... Mùa hè năm 2018, sau lễ cưới với Hoàng tử Anh Harry, Meghan Markle chính thức xuất hiện với danh nghĩa Công nương xứ Sussex. Cô cùng chồng đã tham gia nhiều sự kiện của Hoàng gia Tháng 10-2018, Công nương Meghan Markle mang thai đứa con đầu lòng với Hoàng tử Harry. Thông báo này được đưa ra khi 2 vợ chồng Hoàng tử Anh thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Australia, New Zealand, Fiji và Tonga Trong chuyến công du này, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đã tham gia nhiều hoạt động, gặp gỡ những người dân tại các quốc gia này. Cả 2 đã nhận được sự ủng hộ và tình cảm yêu mến của người dân nhờ sự thân thiện, nhiệt tình Trước và sau khi cưới, vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan thường xuyên được trông thấy xuất hiện cùng nhau. Hai người không ngần ngại thể hiện sự quan tâm và tình cảm giành cho nhau Nhiều hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc của cặp đôi được ghi lại. Hoàng tử Harry luôn đứng lên bảo vệ cho vợ mình. Anh từng thông báo sẽ đâm đơn kiện truyền thông Anh vì xâm phạm và đăng tải nhiều tin tức gây bất lợi, ảnh hưởng tới danh tiếng của vợ mình Tháng 5-2019, Công nương Meghan hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Archie Harrison. Vợ chồng Công tước xứ Sussex đã quyết định sinh con bí mật, không tiết lộ với truyền thông, tại 1 bệnh viện ở London (Anh) Hoàng tử Harry và Công nương Meghan còn gây bất ngờ khi từ chối nhận tước hiệu hoàng gia cho con trai Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đã bày tỏ niềm hạnh phúc sau khi hạ sinh con trai đầu lòng Tuy nhiên, nhiều thông tin liên quan tới đứa trẻ mới của Hoàng gia Anh đã không được tiết lộ (như việc ai là người đỡ đầu cho con trai của Hoàng tử Harry) đã khiến truyền thông Anh nảy sinh nhiều nghi ngờ về mối quan hệ bất hòa giữa vợ chồng Hoàng tử Harry với Hoàng gia Anh Tháng 9-2019, vợ chồng Hoàng tử Harry lần đầu đưa con trai tham gia chuyến công du Hoàng gia tới Châu Phi. Trong chuyến công du kéo dài 10 ngày này, Công nương Meghan và con trai ở lại Nam Phi trong khi Hoàng tử Harry di chuyển tới nhiều nơi khác ở Châu Phi để viếng thăm và tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ người dân tại đây Trong thời gian từ tháng 9-2019, nhiều tin đồn về việc gia đình Hoàng tử Harry mâu thuẫn với Hoàng gia Anh được lan truyền nhiều hơn. Truyền thông Anh còn cho rằng, vợ chồng Công tước xứ Sussex còn tính tới chuyện chuyển ra ở riêng Tới đầu năm 2020, ngày 9-1-2020, vợ chồng Hoàng tử Harry bất ngờ tuyên bố rút khỏi vai trò cấp cao hoàng gia và thành lập tổ chức từ thiện mới. Sau cuộc họp gia đình bốn ngày sau, Nữ hoàng Anh Elizabeth đồng ý để vợ chồng Harry rời hoàng gia. Quyết định này của vợ chồng Công tước xứ Sussex đã khiến Hoàng gia Anh và nhiều người dân vô cùng tiếc nuối Sau quyết định trên, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối bởi Hoàng tử Harry vốn là 1 trong những thành viên được yêu mến nhất của Hoàng gia Anh. Bản thân Hoàng tử Harry cũng từng chia sẻ anh cũng cảm thấy tiếc sau khi rút khỏi Hoàng gia, song 2 vợ chồng Anh giờ đây cần tự lập hơn và tự lo cho gia đình riêng của mình. Cả 2 vẫn được giữ tước hiệu Công tước và Công nương xứ Sussex