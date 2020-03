Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 22-3 thông báo thêm 3.076 ca nhiễm Covid-19 và 394 ca tử vong, mức tăng tương đương 14,6% và 30% so với một ngày trước đó. Tây Ban Nha hiện ghi nhận 28.572 ca nhiễm và 1.720 ca tử vong, là quốc gia thứ hai sau Italy chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu do Covid-19. Với số liệu mới này, Tây Ban Nha đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm. Trước đó, Mỹ vượt qua quốc gia châu Âu này, đẩy Tây Ban Nha xuống vị trí thứ tư. Lo ngại về tình trạng quá tải tại các bệnh viện Tây Ban Nha tăng lên khi 1.785 người đang được chăm sóc tích cực. "Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần và tâm lý cho những ngày rất khó khăn phía trước", Thủ tướng Pedro Sanchez hôm qua cảnh báo khi phát biểu trên truyền hình. Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày, bắt đầu từ 14-3. Khoảng 46 triệu dân Tây Ban Nha phải ở nhà, chỉ ra ngoài để đi làm, mua thức ăn, đến hiệu thuốc, bệnh viện hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Toàn bộ quán bar, nhà hàng và quán cà phê phải đóng cửa nhưng được phép cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà. Khách hàng phải duy trì khoảng cách với nhau ít nhất 1 mét. Tất cả cửa hàng phải đóng cửa, trừ trạm xăng, hiệu thuốc, cửa hàng bán thực phẩm và nhu yếu phẩm. Tây Ban Nha cũng siết chặt kiểm soát biên giới từ ngày 17-3, chỉ cho phép công dân và thường trú nhân, người lao động làm việc xuyên biên giới, các nhà ngoại giao và những người có lý do bất khả kháng được nhập cảnh. Covid-19 đã xuất hiện tại 188 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc tháng 12-2019, khiến gần 320.000 người nhiễm bệnh và hơn 13.600 người tử vong. Trong khi tình hình ở Trung Quốc dường như đã được kiểm soát, châu Âu đã trở thành tâm dịch toàn cầu, chiếm khoảng 150.000 ca nhiễm, với Italy là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất.

