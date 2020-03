Theo các chuyên gia kinh tế, việc Saudi Arabia "bán phá giá" dầu cho các khách hàng chủ chốt của Nga đã dẫn đến việc giá dầu thô giảm xuống dưới 19 USD/thùng, khiến tỷ giá đồng RUB giảm mạnh và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga. Với mức giá nêu trên, hiện tại chi phí dành cho nhập khẩu dầu thô đã thấp hơn ba lần so với giá bán của nước đóng chai cùng thể tích, đây thực sự là cú sốc lớn dành cho Moskva. "Giá dầu thô khai thác ở Tây Bắc châu Âu đã giảm 0,33 USD/thùng vào ngày 18/3, trước khi giảm thêm 4,18 USD/thùng (giá CIF giao tại cảng Rotterdam) kỷ lục mới của dầu Brent Biển Bắc". "Nói một cách tuyệt đối, dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2002 đó là 18,64 USD/thùng. Trong khi các lô hàng như vậy giao trong ngày 1 tháng 4 tiếp tục tăng thêm 25%, lên tới khoảng 2 triệu thùng/ngày, gây áp lực cực lớn lên giá". "Giá dầu đang rơi tự do trong bối cảnh công ty Saudi Aramco quyết định giảm mạnh giá hợp đồng cho các bên trong tháng Tư. Các chuyên gia không loại trừ sự sụt giảm thêm của giá dầu trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu hoạt động chậm lại", theo Argus Media. Hiện tại nền kinh tế Nga đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi giá dầu đi xuống và đồng RUB mất giá, tình hình trên có thể gây ảnh hưởng xấu đến các thành phần xã hội quan trọng của Nga, bao gồm cả quân đội. Đây được cho là sai lầm của Tổng thống Putin khi từ chối cắt giảm sản lượng và kéo Saudi Arabia vào cuộc chiến giá dầu. Mặc dù vậy báo chí Nga lại cho rằng sau cuộc một số cuộc biểu tình nổ ra gần đây giá dầu đã bắt đầu tăng dần, điều này ảnh hưởng tốt đến tỷ giá hối đoái của đồng RUB Nga. Các chuyên gia tin rằng Riyadh có toan tính đặc biệt khi thực hiện cuộc chiến nhằm chứng minh cho cả thế giới nói chung và nước Nga nói riêng rằng, việc từ chối đối thoại trong lĩnh vực sản xuất dầu sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Xem xét thực tế rằng trước đó tại Saudi Arabia, họ tuyên bố sẵn sàng hạ giá dầu xuống dưới 20 USD/thùng, các chuyên gia tin rằng chính Riyadh đã tìm cách thể hiện khả năng của mình để đè bẹp nền kinh tế Nga. Mặc dù vậy, truyền thông Nga vẫn nhận định rằng đã có dấu hiệu cho thấy giá dầu sẽ bắt đầu tăng trong những ngày tới, mặc dù có lẽ không quá nhanh. Theo các nhà phân tích, nếu giá dầu trở lại mức 40 - 50 USD trong hai tuần tới thì cú đánh vào nền kinh tế Nga sẽ tương đối nhỏ, tuy vậy đây có vẻ vẫn chỉ là mong ước của người Nga nhiều hơn là diễn biến thực tế. Khó khăn nhất là dịch bệnh SARS-CoV-2 hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp và làm đình đốn sản xuất trên toàn cầu, dẫn tới nhu cầu năng lượng về mức rất thấp. Bên cạnh đó, kể cả khi giá dầu có tăng đi nữa Nga cũng vẫn gặp khó khi các khách hàng truyền thống của họ tại châu Âu sẽ lựa chọn Saudi Arabia khi quốc gia Trung Đông này tuyên bố bán cho họ với "giá ưu đãi". Ngoài ra nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là Trung Quốc cũng đang xa rời các công ty năng lượng Nga do lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ, điều này cho thấy kinh tế Nga rất khó phục hồi trong tương lai gần.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc Saudi Arabia "bán phá giá" dầu cho các khách hàng chủ chốt của Nga đã dẫn đến việc giá dầu thô giảm xuống dưới 19 USD/thùng, khiến tỷ giá đồng RUB giảm mạnh và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga. Với mức giá nêu trên, hiện tại chi phí dành cho nhập khẩu dầu thô đã thấp hơn ba lần so với giá bán của nước đóng chai cùng thể tích, đây thực sự là cú sốc lớn dành cho Moskva. "Giá dầu thô khai thác ở Tây Bắc châu Âu đã giảm 0,33 USD/thùng vào ngày 18/3, trước khi giảm thêm 4,18 USD/thùng (giá CIF giao tại cảng Rotterdam) kỷ lục mới của dầu Brent Biển Bắc". "Nói một cách tuyệt đối, dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2002 đó là 18,64 USD/thùng. Trong khi các lô hàng như vậy giao trong ngày 1 tháng 4 tiếp tục tăng thêm 25%, lên tới khoảng 2 triệu thùng/ngày, gây áp lực cực lớn lên giá". "Giá dầu đang rơi tự do trong bối cảnh công ty Saudi Aramco quyết định giảm mạnh giá hợp đồng cho các bên trong tháng Tư. Các chuyên gia không loại trừ sự sụt giảm thêm của giá dầu trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu hoạt động chậm lại", theo Argus Media. Hiện tại nền kinh tế Nga đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi giá dầu đi xuống và đồng RUB mất giá, tình hình trên có thể gây ảnh hưởng xấu đến các thành phần xã hội quan trọng của Nga, bao gồm cả quân đội. Đây được cho là sai lầm của Tổng thống Putin khi từ chối cắt giảm sản lượng và kéo Saudi Arabia vào cuộc chiến giá dầu. Mặc dù vậy báo chí Nga lại cho rằng sau cuộc một số cuộc biểu tình nổ ra gần đây giá dầu đã bắt đầu tăng dần, điều này ảnh hưởng tốt đến tỷ giá hối đoái của đồng RUB Nga. Các chuyên gia tin rằng Riyadh có toan tính đặc biệt khi thực hiện cuộc chiến nhằm chứng minh cho cả thế giới nói chung và nước Nga nói riêng rằng, việc từ chối đối thoại trong lĩnh vực sản xuất dầu sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Xem xét thực tế rằng trước đó tại Saudi Arabia, họ tuyên bố sẵn sàng hạ giá dầu xuống dưới 20 USD/thùng, các chuyên gia tin rằng chính Riyadh đã tìm cách thể hiện khả năng của mình để đè bẹp nền kinh tế Nga. Mặc dù vậy, truyền thông Nga vẫn nhận định rằng đã có dấu hiệu cho thấy giá dầu sẽ bắt đầu tăng trong những ngày tới, mặc dù có lẽ không quá nhanh. Theo các nhà phân tích, nếu giá dầu trở lại mức 40 - 50 USD trong hai tuần tới thì cú đánh vào nền kinh tế Nga sẽ tương đối nhỏ, tuy vậy đây có vẻ vẫn chỉ là mong ước của người Nga nhiều hơn là diễn biến thực tế. Khó khăn nhất là dịch bệnh SARS-CoV-2 hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp và làm đình đốn sản xuất trên toàn cầu, dẫn tới nhu cầu năng lượng về mức rất thấp. Bên cạnh đó, kể cả khi giá dầu có tăng đi nữa Nga cũng vẫn gặp khó khi các khách hàng truyền thống của họ tại châu Âu sẽ lựa chọn Saudi Arabia khi quốc gia Trung Đông này tuyên bố bán cho họ với "giá ưu đãi". Ngoài ra nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là Trung Quốc cũng đang xa rời các công ty năng lượng Nga do lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ, điều này cho thấy kinh tế Nga rất khó phục hồi trong tương lai gần.