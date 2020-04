Theo các số liệu thống kê, nền kinh tế Nga đang đối diện nguy cơ lớn khi giá dầu giảm không phanh, dầu Urals của Nga hiện được bán với giá chỉ 19,32 USD mỗi thùng. Ngân sách Liên bang Nga được áp dụng dựa trên chi phí dầu ở mức 42 USD, rõ ràng đây là một lỗ hổng tài chính có tỷ lệ đáng sợ. Theo ước tính sơ bộ, thâm hụt ngân sách có thể đạt 5,6 nghìn tỷ Ruble vào cuối năm nay. Điều đó có nghĩa là chi tiêu nhà nước sẽ bị cắt giảm. Việc mất giá hơn nữa của đồng Ruble là không thể tránh khỏi. Ngân hàng Trung ương Liên bang hiện đang hỗ trợ bằng cách bán ngoại tệ, nhưng điều này không thể tiếp tục vô thời hạn. Dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga ước tính khoảng 450 tỷ USD, cuộc khủng hoảng kéo dài sẽ làm tiêu tan mọi nỗ lực tích lũy của nước Nga trong hàng chục năm. Nhiều khả năng cơ quan quản lý sẽ duy trì tỷ giá hối đoái ổn định về mặt tâm lý của đồng tiền quốc gia Nga cho đến kỳ nghỉ tháng 5, và sau đó đồng Ruble sẽ bắt đầu giảm giá nhanh chóng so với USD. Các con số khác nhau được đưa ra: 80, 100, 120 và thậm chí 150 RUB ăn một USD. Để ngăn chặn sự sụt giảm của đồng tiền rất có thể Nga sẽ phải mắc nợ. Moskva đang thông báo tỷ lệ nợ công thấp so với GDP, điều này có thể sẽ sớm thay đổi. Các yếu tố chính ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Nga được xác định là đại dịch Covid-19 và giá dầu thấp đi kèm. Trong đó dịch bệnh là yếu tố lớn nhất, khiến nhu cầu năng lượng thế giới giảm thấp chưa từng có. Thị trường thế giới còn bị bội thực bởi dầu do cuộc chiến thương mại giữa Saudi Arabia và Nga. Theo đánh giá, ít nhất vài năm tới sẽ được đánh dấu bằng mức giá rất thấp của"vàng đen". Nỗ lực đưa nền kinh tế Nga ra khỏi lỗ hổng này cùng với thỏa thuận OPEC + được nhận xét thẳng thắn là đã thất bại, giá dầu vẫn tiếp tục giảm không phanh bất chấp đã có nhiều nhượng bộ từ các bên. Ngoài ra cần phải lưu ý đến những người vận động hành lang của các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ, họ đề nghị Tổng thống Trump áp đặt biện pháp trừng phạt lên đối thủ cạnh tranh chính là các nhà xuất khẩu Nga. Nhưng có một lựa chọn khác không ngụ ý xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga về một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Đầu tháng 4-2020, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo rằng có thể đưa ra chính sách mới. "Chúng tôi bây giờ độc lập khi có dầu của riêng mình. Chúng tôi không muốn dầu nước ngoài, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dầu của mình và điều đó sẽ giúp cứu ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ", ông Trump cho biết. Kịch bản khá chủ động là Mỹ sẽ có thể hỗ trợ các công nhân ngành dầu khí của mình, đồng thời một lần nữa đẩy Riyadh và Moskva quay lại đối đầu với nhau. Điều này là hiển nhiên, vì Saudi Arabia sau đó sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc thương chiến dầu lửa với Nga trên thị trường châu Âu và châu Á, làm tăng việc bán phá giá. Điện Kremlin sẽ có bao nhiêu kiên nhẫn và dự trữ trong thời gian này? Rõ ràng nền kinh tế Nga đang đối đầu với viễn cảnh chẳng lấy gì làm xán lạn, nguy cơ nước Nga quay về thời kỳ hậu Liên Xô đã được nhìn thấy rõ.

