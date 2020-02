Ngày 7-2-2020, báo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin cho biết, một phụ nữ Triều Tiên sống ở thủ đô Bình Nhưỡng gần đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới và những người từng tiếp xúc với bệnh nhân này đều đang bị cách ly

Được biết, người phụ nữ Triều Tiên đã có các triệu chứng nhiễm virus sau một chuyến đi tới Trung Quốc. Các thông tin khác về bệnh nhân, bao gồm danh tính cá nhân, ngày nhiễm bệnh chính xác và điều kiện sức khỏe của người này, hiện vẫn chưa rõ

Nếu thông tin trên là chính xác, đây sẽ là ca nhiễm virus corona chủng mới 2019-nCoV đầu tiên tại Triều Tiên

Trước đó, trong lần cập nhật gần đây nhất vào ngày 2-2, truyền thông nhà nước Triều Tiên khẳng định nước này chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus nCoV

Hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm hai nước có chung biên giới với Triều Tiên là Nga và Hàn Quốc đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây nên

Trong khi đó, Triều Tiên, một nước có chung đường biên giới với Trung Quốc đại lục - nơi có tới 699 người tử vong và 34.000 ca nhiễm virus (số liệu cập nhật ngày 8-2), được cho là vẫn "bình an vô sự"

Các bản tin do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy, Bình Nhưỡng dường như rất nghiêm túc và nỗ lực trong việc đối phó với dịch virus corona

Ngày 30-1, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin, các nhà chức trách Triều Tiên đã ban bố "tình trạng khẩn cấp quốc gia" và các cơ sở chống dịch viêm phổi cấp đã được thiết lập trên cả nước

Chưa dừng lại ở đó, hôm 3-2, KCNA cho biết tất cả những người nhập cảnh vào Triều Tiên sau ngày 13-1 đều được đặt dưới "sự giám sát y tế"

Triều Tiên đã huy động hơn 30.000 nhân lực y tế mỗi ngày để tiến hành các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh, kiểm tra sức khỏe cho người dân nhằm đối phó với virus nCoV (theo báo Rodong)

Bên cạnh đó, ngày 6-2, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, họ đang chuẩn bị kiểm tra nguồn nước ở các sông hồ để đảm bảo rằng virus nCoV sẽ không lây nhiễm từ Trung Quốc vào Triều Tiên thông qua nguồn nước

Hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 7-2, Viện Y sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Triều Tiên đang tăng cường sản xuất thuốc trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus nCoV lây lan với tốc độ chóng mặt

Theo ông Ri Chol Jun, Phó giám đốc Viện Y sinh, thuốc tiêm Interleukin-2 và thuốc xịt Spleukin, được cho là có hiệu quả trong việc chống lại chủng mới của virus Corona, đã được sản xuất và cung cấp khẩn cấp cho các cửa khẩu biên giới, sân bay và bến cảng

Cũng theo ông Ri, một công trình nghiên cứu đang diễn ra để phát triển các loại thuốc chống virus corona 2019-nCoV

Trước đó, tháng 12-2019, dịch viêm phổi cấp khởi phát tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) sau lan ra toàn bộ 31 tỉnh thành Trung Quốc với tốc độ nhanh chóng, Triều Tiên đã khởi động cơ chế phòng dịch khẩn cấp quốc gia. Đặc biệt, nước này đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc bất chấp thiệt hại kinh tế

Triều Tiên đã đình chỉ hầu hết các chuyến bay kết nối với Trung Quốc và Nga, tiến hành cách ly bắt buộc với bất kỳ người nước ngoài nào nhập cảnh, đồng thời chấm dứt các chương trình du lịch quốc tế nhằm mục tiêu ngăn dịch corona nCoV lây lan sang nước này

Quốc gia này cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm dịch cứng rắn tương tự trong đợt lây lan dịch bệnh SARS giai đoạn 2002-2003 và dịch Ebola ở châu Phi xảy ra vào năm 2014. Những động thái này đã giúp Triều Tiên hạn chế tối đa thiệt hại về người và của do các dịch bệnh gây nên



Theo Niên giám các nước trên thế giới của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), kinh tế của Triều Tiên là một trong những nền kinh tế tập trung nhất và ít cởi mở nhất thế giới, do đó, quốc gia này ít chịu ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á và thế giới

Ngày 7-2-2020, báo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin cho biết, một phụ nữ Triều Tiên sống ở thủ đô Bình Nhưỡng gần đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới và những người từng tiếp xúc với bệnh nhân này đều đang bị cách ly

Được biết, người phụ nữ Triều Tiên đã có các triệu chứng nhiễm virus sau một chuyến đi tới Trung Quốc. Các thông tin khác về bệnh nhân, bao gồm danh tính cá nhân, ngày nhiễm bệnh chính xác và điều kiện sức khỏe của người này, hiện vẫn chưa rõ

Nếu thông tin trên là chính xác, đây sẽ là ca nhiễm virus corona chủng mới 2019-nCoV đầu tiên tại Triều Tiên

Trước đó, trong lần cập nhật gần đây nhất vào ngày 2-2, truyền thông nhà nước Triều Tiên khẳng định nước này chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus nCoV

Hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm hai nước có chung biên giới với Triều Tiên là Nga và Hàn Quốc đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây nên

Trong khi đó, Triều Tiên, một nước có chung đường biên giới với Trung Quốc đại lục - nơi có tới 699 người tử vong và 34.000 ca nhiễm virus (số liệu cập nhật ngày 8-2), được cho là vẫn "bình an vô sự"

Các bản tin do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy, Bình Nhưỡng dường như rất nghiêm túc và nỗ lực trong việc đối phó với dịch virus corona

Ngày 30-1, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin, các nhà chức trách Triều Tiên đã ban bố "tình trạng khẩn cấp quốc gia" và các cơ sở chống dịch viêm phổi cấp đã được thiết lập trên cả nước

Chưa dừng lại ở đó, hôm 3-2, KCNA cho biết tất cả những người nhập cảnh vào Triều Tiên sau ngày 13-1 đều được đặt dưới "sự giám sát y tế"

Triều Tiên đã huy động hơn 30.000 nhân lực y tế mỗi ngày để tiến hành các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh, kiểm tra sức khỏe cho người dân nhằm đối phó với virus nCoV (theo báo Rodong)

Bên cạnh đó, ngày 6-2, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, họ đang chuẩn bị kiểm tra nguồn nước ở các sông hồ để đảm bảo rằng virus nCoV sẽ không lây nhiễm từ Trung Quốc vào Triều Tiên thông qua nguồn nước

Hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 7-2, Viện Y sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Triều Tiên đang tăng cường sản xuất thuốc trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus nCoV lây lan với tốc độ chóng mặt

Theo ông Ri Chol Jun, Phó giám đốc Viện Y sinh, thuốc tiêm Interleukin-2 và thuốc xịt Spleukin, được cho là có hiệu quả trong việc chống lại chủng mới của virus Corona, đã được sản xuất và cung cấp khẩn cấp cho các cửa khẩu biên giới, sân bay và bến cảng

Cũng theo ông Ri, một công trình nghiên cứu đang diễn ra để phát triển các loại thuốc chống virus corona 2019-nCoV

Trước đó, tháng 12-2019, dịch viêm phổi cấp khởi phát tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) sau lan ra toàn bộ 31 tỉnh thành Trung Quốc với tốc độ nhanh chóng, Triều Tiên đã khởi động cơ chế phòng dịch khẩn cấp quốc gia. Đặc biệt, nước này đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc bất chấp thiệt hại kinh tế

Triều Tiên đã đình chỉ hầu hết các chuyến bay kết nối với Trung Quốc và Nga, tiến hành cách ly bắt buộc với bất kỳ người nước ngoài nào nhập cảnh, đồng thời chấm dứt các chương trình du lịch quốc tế nhằm mục tiêu ngăn dịch corona nCoV lây lan sang nước này

Quốc gia này cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm dịch cứng rắn tương tự trong đợt lây lan dịch bệnh SARS giai đoạn 2002-2003 và dịch Ebola ở châu Phi xảy ra vào năm 2014. Những động thái này đã giúp Triều Tiên hạn chế tối đa thiệt hại về người và của do các dịch bệnh gây nên



Theo Niên giám các nước trên thế giới của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), kinh tế của Triều Tiên là một trong những nền kinh tế tập trung nhất và ít cởi mở nhất thế giới, do đó, quốc gia này ít chịu ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á và thế giới