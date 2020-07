Phát ngôn viên Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Behrouz Kamalvandi ngày 2/7 đã cho biết thông tin về vụ nổ xảy ra tại cơ sở hạt nhân Natanz, miền Trung nước này vào cùng ngày. “Sự cố gây ra thiệt hại cho một tòa nhà đã ngừng hoạt động và đang trong quá trình xây dựng thêm”, ông Kamalvandi khăng định không có ai làm việc tại đây và cũng không có vật liệu phóng xạ rò rỉ. Theo Reuters, Natanz là cơ sở làm giàu uranium chính của Iran và là một trong những nơi chịu sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thuộc Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên vấn đề đáng quan tâm ở đây đó là đã xuất hiện thông tin cho rằng vụ nổ tại cơ sở hạt nhân Natanz có thể liên quan trực tiếp đến cuộc đối đầu giữa Iran và Israel. Lý do dẫn đến suy luận của các chuyên gia là vì vài giờ trước khi xảy ra sự cố, máy bay chiến đấu Israel đã cất cánh từ một trong những căn cứ không quân, sau đó chúng ngắt kết nối bộ tiếp sóng và tiến về một hướng chưa xác định. Theo công bố từ Tehran, nguyên nhân của vụ nổ tại cơ sở Natanz chỉ là do rò rỉ khí gas, tuy nhiên các nhân chứng tại hiện trường cho rằng có dấu hiệu rõ ràng của chất nổ. "Sau khi thông tin về vụ hỏa hoạn ở Natanz xuất hiện trên báo chí, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran không đi sâu vào chi tiết, họ cho rằng có một sự cố nhất định tại cơ sở này”. “Các quan chức thành phố chỉ xác nhận rằng có một đám cháy xảy ra, chính quyền địa phương đảm bảo rằng công việc cứu hộ đã tiến hành kịp thời và có hiệu quả". "Sau đó chính quyền Iran đã công bố một bức ảnh của tòa nhà làm việc chính, nơi được cho là bị hư hại nặng nhất do vụ hỏa hoạn”. “Nhưng Associated Press hướng sự chú ý đến việc các bức tường của cấu trúc gạch bị cháy, mái nhà bị phá hủy, nhiều cánh cửa bị xé toạc bản lề và mảnh vỡ nằm xung quanh, gián tiếp xác nhận là có vụ nổ". "Cũng cần lưu ý thêm rằng ngọn lửa phát ra vào ban đêm rất sáng, đến mức có thể nhìn thấy từ không gian và được ghi lại bởi một vệ tinh tình báo của Mỹ ghi nhận", trang Lenta của Nga cho hay. Trong số những điều khác, giới chuyên gia chú ý đến thực tế rằng đánh giá bằng video từ hiện trường, không có câu hỏi về bất kỳ vụ nổ khí đốt nào. Mặc dù điều này không chứng minh được sự tác động có thể của Israel, các nhà phân tích vẫn chú ý đến thực tế rằng chính Tel Aviv đã chủ động ủng hộ Mỹ chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran. Trước đó vào năm 2018, tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel cũng đã thực hiện chuyến bay trinh sát ngay trên nhiều cơ sở hạt nhân của Iran mà không bị phòng không Tehran phát hiện, càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về bàn tay tác động của Tel Aviv.

