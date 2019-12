Hình ảnh 1 ông già Noel đạp xe đi phát quà được trông thấy ở gần cung điện Alexandra, thủ đô London, Anh cho thấy không khí giáng sinh đang ngập tràn trên khắp thế giới Không chỉ cưỡi tuần lộc hay đạp xe, ông già Noel tại đảo Crete, Hy Lạp, còn lặn trong bể cá tại thủy cung Creta Đường phố Issy Les Moulineaux, ngoại ô thủ đô Paris, Pháp được nhuộm đỏ bởi những người tham gia cuộc thi chạy dịp giáng sinh Corrida Ông già Noel tại San Francisco, Mỹ vẫy tay chào các em học sinh khi lặn xuống bể san hô tại Viện Hàn lâm khoa học California Một nhóm ông già Noel khác được trông thấy ở thành phố New York, Mỹ. Sắc đỏ của bộ trang phục đã khiến đường phố trở nên rực rỡ và ngập tràn không khí giáng sinh Tại thành phố Minsk, Belarus, nhiều người cũng hóa trang thành ông già Noel tham gia cuộc thi chạy dịp giáng sinh Nhiều người khác tại Minsk lại tham gia chèo thuyền Kayak nhân dịp giáng sinh Một ông già Noel khác tại Dallas đã xuất hiện bất ngờ và tặng quà cho em nhỏ tới tham quan buồng lái của hãng hàng không Southeast Airlines Ông già Noel và Bà chúa Tuyết chơi đùa và bế các em nhỏ tại Lewiston, Maine Ông già Noel tới phát quà cho trẻ em tại thị trấn Himmelpfort, Đức. Hình ảnh vui mừng của trẻ em tại đây cho thấy giáng sinh quả thực là 1 trong những dịp đẹp nhất trong năm Thành phố Cologne, Đức cũng tràn ngập sắc đỏ của những bộ trang phục giáng sinh Tại trung tâm thương mại Fairlane Village, Pottsville, ông già Noel được mời đến để chơi đùa và phát quà cho trẻ em tới đây Tại các lễ hội âm nhạc dịp Giáng sinh, hình ảnh ông già Noel cũng không thể thiếu Một ông già Noel khác đem tới không khí hào hứng và vui vẻ tại trung tâm thương mại ở thành phố New York Ông già Noel trên chiếc xe chở quà đi dọc khu phố ở New York, Mỹ Khác với ông già Noel trong truyền thuyết cưỡi tuần lộc, ông già Noel này lại quyết định hạ cánh bằng cách nhảy dù xuống Công viên Quốc gia Shenandoah, Mỹ Nhóm ông già Noel khác tại Hàn Quốc tham gia leo núi thể thao Một cậu bé được gặp ông già Noel và công chúa Tuyết tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc

Hình ảnh 1 ông già Noel đạp xe đi phát quà được trông thấy ở gần cung điện Alexandra, thủ đô London, Anh cho thấy không khí giáng sinh đang ngập tràn trên khắp thế giới Không chỉ cưỡi tuần lộc hay đạp xe, ông già Noel tại đảo Crete, Hy Lạp, còn lặn trong bể cá tại thủy cung Creta Đường phố Issy Les Moulineaux, ngoại ô thủ đô Paris, Pháp được nhuộm đỏ bởi những người tham gia cuộc thi chạy dịp giáng sinh Corrida Ông già Noel tại San Francisco, Mỹ vẫy tay chào các em học sinh khi lặn xuống bể san hô tại Viện Hàn lâm khoa học California Một nhóm ông già Noel khác được trông thấy ở thành phố New York, Mỹ. Sắc đỏ của bộ trang phục đã khiến đường phố trở nên rực rỡ và ngập tràn không khí giáng sinh Tại thành phố Minsk, Belarus, nhiều người cũng hóa trang thành ông già Noel tham gia cuộc thi chạy dịp giáng sinh Nhiều người khác tại Minsk lại tham gia chèo thuyền Kayak nhân dịp giáng sinh Một ông già Noel khác tại Dallas đã xuất hiện bất ngờ và tặng quà cho em nhỏ tới tham quan buồng lái của hãng hàng không Southeast Airlines Ông già Noel và Bà chúa Tuyết chơi đùa và bế các em nhỏ tại Lewiston, Maine Ông già Noel tới phát quà cho trẻ em tại thị trấn Himmelpfort, Đức. Hình ảnh vui mừng của trẻ em tại đây cho thấy giáng sinh quả thực là 1 trong những dịp đẹp nhất trong năm Thành phố Cologne, Đức cũng tràn ngập sắc đỏ của những bộ trang phục giáng sinh Tại trung tâm thương mại Fairlane Village, Pottsville, ông già Noel được mời đến để chơi đùa và phát quà cho trẻ em tới đây Tại các lễ hội âm nhạc dịp Giáng sinh, hình ảnh ông già Noel cũng không thể thiếu Một ông già Noel khác đem tới không khí hào hứng và vui vẻ tại trung tâm thương mại ở thành phố New York Ông già Noel trên chiếc xe chở quà đi dọc khu phố ở New York, Mỹ Khác với ông già Noel trong truyền thuyết cưỡi tuần lộc, ông già Noel này lại quyết định hạ cánh bằng cách nhảy dù xuống Công viên Quốc gia Shenandoah, Mỹ Nhóm ông già Noel khác tại Hàn Quốc tham gia leo núi thể thao Một cậu bé được gặp ông già Noel và công chúa Tuyết tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc