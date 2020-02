Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 00h5' (giờ địa phương) ngày 3-2-2020, tại quận Thanh Bạch Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất với cường độ 5,1 độ richter, với tọa độ 30,74 độ vĩ Bắc và 104,46 độ kinh Đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 21km

Trận động đất xảy ra vào nửa đêm khi nhiều gia đình đã đi ngủ và kéo dài khoảng 10 giây

Thành phố Thành Đô sau đó đã đưa ra báo động khẩn cấp cho người dân

Trận động đất ngay sát trung tâm thành phố đã khiến nhiều tòa nhà cao tầng tại đây rung lắc mạnh, nhiều người hoảng loạn, sợ hãi

Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên cho biết, chưa có thiệt hại nào về người

Tứ Xuyên nằm ở sườn phía Đông của cao nguyên Tây Tạng và là nơi thường xuyên xảy ra động đất

Năm 2008, một trận động đất kinh hoàng với cường độ 7,8 độ richter tại tỉnh Tứ Xuyên đã khiến hơn 250.000 người thiệt mạng

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 17-6-2019, tỉnh Tứ Xuyên đã phải hứng chịu trận động đất kép với cường độ 6 và 5,2 richter làm 13 người thiệt mạng, 220 người bị thương

Vụ động đất diễn ra trong thời điểm cả nước Trung Quốc đang tập trung đối phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra. Hiện chưa có vacicine phòng ngừa và điều trị virus corona

Hiện tại, bệnh dịch Coronavirus mới đã xuất hiện ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo thống kê từ Bộ Y tế, tính đến 8h ngày 4-2-2020, đã ghi nhận 20.438 ca mắc trên toàn thế giới, 426 người tử vong, trong đó 425 người tử vong tại Trung Quốc đại lục, 1 trường hợp tử vong tại Phillippines

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện một đường lây mới của virus corona

Cụ thể, ngày 2-2-2020, Xinhua dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất đến từ các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán và Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc rằng, coronavirus mới có thể lây qua đường tiêu hóa (phân, miệng) bên cạnh đường lây qua giọt bắn (nước bọt) và tiếp xúc gần

Ngày 31-1-2020, trong bối cảnh số ca nhiễm 2019-nCoV gây viêm phổi cấp gia tăng như vũ bão, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu"

Trong thời điểm cả đất nước Trung Quốc gồng mình đối phó với virus corona mới, ngày 1-2-2020, SCMP dẫn thông báo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho hay, họ đã phát hiện ra ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại nằm ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam

Cụ thể, trang trại có 7.850 con gà và 4.500 con đã chết vì cúm gà. Giới chức địa phương đã tiến hành tiêu hủy 17.828 gia cầm, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa cần thiết để quản lý sự bùng phát virus

Virus H5N1 được phát hiện lần đầu vào năm 1996 tại Trung Quốc, gây nên bệnh hô hấp nghiêm trọng ở gia cầm, khiến chúng chết hàng loạt và nguy hiểm hơn, virus này có khả năng lây nhiễm cho con người

Theo WHO, virus H5N1 có thể lây từ người qua người nhưng việc lây nhiễm không phải là dễ dàng. Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ cho biết, hầu hết các ca người nhiễm virus H5N1 đều do một thời gian dài tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh

Tuy nhiên, cúm gia cầm cũng gây ra tỉ lệ tử vong cao với người, khoảng hơn 50% trong 15 năm qua (SARS là 10%, trong khi virus corona chủng mới 2019-nCoV là hơn 2%)

Từ năm 1997 đến nay, thế giới đã ghi nhận 861 ca nhiễm virus H5N1, trong đó, 455 bệnh nhân tử vong.

