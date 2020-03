Theo số liệu hệ thống y tế công cộng Mỹ, nước này hiện ghi nhận hơn 26.800 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 348 ca tử vong, 64 ca nguy kịch và 176 ca hồi phục. Tính đến tối 21-3, Washington là bang có số người chết cao nhất với 94 ca, tiếp theo là New York với 74 ca. Số ca nhiễm và tử vong tăng khiến giới chức bắt đầu lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung y tế. Một số công ty tư nhân phải tham gia cùng chính phủ bổ sung nguồn khẩu trang, máy thở và các vật tư y tế khác. Trong khi đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiến hành xét nghiệm Covid-19 nhanh, có thể cho kết quả chỉ trong khoảng 45 phút. Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên lực lượng chống Covid-19 của Nhà Trắng, hôm 20-3 ước tính Mỹ đã xét nghiệm cho khoảng 170.000 người, với tỷ lệ dương tính từ 9-11%. Bà Birx trước đó cảnh báo công nghệ xét nghiệm mới có thể khiến lượng người Mỹ dương tính với Covid-19 tăng trong vài ngày tới. Giám đốc Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng Quốc gia Mỹ, ông Anthony Fauci, cho biết tại họp báo hôm 21-3 rằng "không phải người Mỹ nào cũng cần xét nghiệm" vì phải để dành vật tư y tế vốn đang khan hiếm cho y bác sĩ. Ông Anthony và giới chức y tế đã đưa ra quy định mới về đối tượng xét nghiệm thay vì xét nghiệm diện rộng. Hàng triệu người dân Mỹ đang trải qua cuối tuần đầu tiên ở trong nhà, khi 5 bang ở nước này tăng cường các biện pháp hạn chế đi lại nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan. Thống đốc California Gavin Newson kêu gọi giới trẻ bang này tránh tụ tập ở bãi biển. Chỉ ít giờ trước đó, Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng cảnh báo giới trẻ rằng 54% trong số hơn 10.000 ca nhiễm tại bang này ở độ tuổi từ 18-49. New Jersey là bang mới nhất yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà cho đến khi có thông báo mới. "Không phải người Mỹ nào cũng cần xét nghiệm", Anthony Fauci, giám đốc Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng Quốc gia Mỹ, nói trong họp báo hôm 21-3. "Khi bạn tới bệnh viện xét nghiệm, bạn sẽ phải dùng thiết bị bảo hộ, khẩu trang, găng tay, vốn được ưu tiên cho nhân viên y tế đang chăm sóc những người nhiễm Covid-19". Ông Fauci và các quan chức trong nhóm công tác đặc biệt ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng cho rằng cần phải để dành nguồn cung vật tư y tế vốn đang khan hiếm cho các y bác sĩ và đề ra quy định mới về đối tượng xét nghiệm. Theo quy định này, người cần ưu tiên xét nghiệm là các bệnh nhân đã nhập viện, cùng các nhân viên y tế, người có triệu chứng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn và người trên 65 tuổi, đặc biệt là những người mắc bệnh tim và phổi. Giới chức y tế bang New York, California cũng đã ban hành hướng dẫn xét nghiệm mới, ưu tiên cho nhân viên y tế và nhóm người dễ bị tổn thương nhất nhằm tiết kiệm kit xét nghiệm và thiết bị bảo hộ, khi thừa nhận cuộc chiến khống chế Covid-19 đã thất bại và nước Mỹ đang chuyển sang giai đoạn ứng phó mới với đại dịch. "Trong tình cảnh khẩu trang và đồ bảo hộ đang dần trở nên khan hiếm, mỗi lần xét nghiệm cho một người không thực sự cần, chúng ta đang cướp mất chúng khỏi những người phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt", ông Demetre Daskalakis, phó trưởng Phòng Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Sở Y tế và Sức khỏe Tâm thần thành phố New York, cho biết. Ông Jeff Engel, giám đốc điều hành Hội đồng các nhà dịch tễ học Mỹ, cho rằng đã đến lúc nước Mỹ thay đổi chiến lược sàng lọc Covid-19. "Nếu có triệu chứng nhẹ, bạn nên ở nhà và đừng đi xét nghiệm. Bạn không chỉ gây nguy hiểm cho người khác khi ra ngoài, mà còn lãng phí tài nguyên quý giá cần thiết để bảo vệ xã hội", ông Engel nói. Nhiều hạt và bang khác ở Mỹ cũng đưa ra thông điệp tương tự. Giới chức y tế hạt Los Angeles hôm 20-3 khuyến cáo bác sĩ từ bỏ chiến lược xét nghiệm để kiểm soát sự bùng phát của Covid-19, chỉ xét nghiệm cho bệnh nhân nếu kết quả dương tính với nCoV có thể giúp thay đổi cách họ được điều trị. Cơ quan này cũng đang chuyển từ chiến lược "kiểm soát số ca nhiễm" sang "làm chậm tốc độ lây lan của dịch để giảm số ca nhiễm và tử vong do Covid-19". Giới chức hạt Sacramento thuộc bang California yêu cầu cư dân không ra ngoài nếu không cần thiết, nhằm giảm tốc độ lây lan của dịch, bảo vệ những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất, cũng như các nhân viên y tế đang nỗ lực điều trị cho ca bệnh nặng. Bang Washington kêu gọi người dân tập trung nguồn lực cho nhân viên y tế và ca bệnh nặng. "Chúng tôi muốn cộng đồng hiểu rằng không thể xét nghiệm cho tất cả, đặc biệt là những người có triệu chứng nhẹ hoặc chưa xuất hiện triệu chứng", ông Jeff Duchin, giới chức y tế quản lý hạt King và Seattle, nói. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngừng cấp thị thực thông thường trên toàn thế giới do Covid-19, trong khi thị thực khẩn cấp vẫn được xem xét. Trước đó, Mỹ dừng cấp thị thực tại một số cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài và áp lệnh cấm đi lại đối với công dân 28 quốc gia châu Âu để ngăn Covid-19. Covid-19 đã xuất hiện ở 188 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12-2019, khiến hơn 300.000 người nhiễm, hơn 13.000 người chết và gần 96.000 người hồi phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đây là đại dịch toàn cầu và kêu gọi các nước tăng cường biện pháp ứng phó.

