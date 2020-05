Tại Mỹ, nơi chịu ảnh hưởng Covid-19 nặng nề nhất thế giới, các nhân viên y tế tuyến đầu đã phải tự cách ly khỏi gia đình mình, họ chỉ có thể giành 1 chút thời gian ít ỏi đừng bên ngoài cửa để nhìn ngắm những thiên thần mới chào đời Trước lệnh giãn cách xã hội, cô Naomi Hassebroek và con trai chỉ có thể ghé thăm em bé mới chào đời bên ngoài cửa kính tại New York (Mỹ) Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng đặt các gia đình vào 2 sự lựa chọn: sinh con tại nhà hoặc đến bệnh viện Nhiều gia đình tại Mỹ đã quyết định mời hộ sinh về đỡ đẻ tại nhà do lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi tới bệnh viện. Trên hình là cô Nancy Pedroza ở Texas (Mỹ), trước đây cô Pedroza từng nghĩ sinh con ở bệnh viện là an toàn nhất cho cả mẹ và con, tuy nhiên sau khi chứng kiến cảnh các bệnh viện quá tải do Covid-19, cô đã quyết định sinh con tại nhà Tại Anh, những em bé mới sinh ra đời được chăm sóc sức khỏe vô cùng kỹ lưỡng để đề phòng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 Niềm vui cận kề ngày sinh con của những bà mẹ xen lẫn với nỗi lo dịch bệnh đang bùng phát tại Anh Những nhân viên y tế quốc gia Anh NHS cũng chỉ có thể nhìn ngắm đứa con mới chào đời của mình bên ngoài cửa sổ hoặc qua các cuộc gọi video Em bé sơ sinh tại Brussels (Bỉ) chỉ được ở với mẹ 2 phút sau khi chào đời do người mẹ được xác định dương tính với Covid-19 Tại Tây Ban Nha, gia đình cô Nuria Bravo đã ra ban công "khoe" với hàng xóm về em bé mới sinh của mình trong bối cảnh chính phủ nước này ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, yêu cầu các gia đình ở yên trong nhà. Niềm vui chào đón đứa con mới của gia đình cô đã được chia sẻ theo cách vô cùng đặc biệt và nhận đời lời chúc mừng của hàng xóm xung quanh Nếu là ngày thường, gia đình và họ hàng sẽ tụ tập để chào đón các em bé mới sinh, song trước sự lây lan của Covid-19, các hoạt động này cũng được chuyển sang hình thức gọi video online Có nhiều em bé mới ra đời đã không may được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và phải nằm trong khu cách ly, cách xa bố mẹ. Hình ảnh 1 nữ y tá chăm sóc cho bé sơ sinh tại khu vực cách ly ở Vũ Hán (Trung Quốc), nơi bùng phát dịch bệnh Những đứa trẻ sơ sinh tại Thái Lan được bảo vệ bằng mặt nạ để tránh lây lan virus SARS-CoV-2 Em bé 1 tháng tuổi, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất khỏi Covid-19 ở Thái Lan, được chăm sóc cẩn thận tại khu cách ly ngay khi mới chào đời Tại Jakartan (Indonesia), đại dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng khiến cả các bác sĩ lần gia đình lo lắng về sức khỏe cho những đứa trẻ sơ sinh Đội ngũ y bác sĩ tại Iraq được trang bị đồ bảo hộ cẩn thận khi chăm sóc những em bé sơ sinh để tránh lây nhiễm SARS-CoV-2 sang những bệnh nhân nhỏ tuổi

