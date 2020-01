Lễ hội ánh sáng Diwali là nét văn hóa đặc sắc của người Ấn Độ. Lễ hội được tổ chức vào đúng đêm 30-10 âm lịch, đêm được coi là ít ánh sáng trăng nhất trong năm

Trước kia, Diwali là lễ hội của người theo đạo Hindu, nhưng ngày nay, tất cả các đạo giáo ở Ấn Độ đều tổ chức ngày lễ này theo phong cách khác nhau. Vào dịp lễ hội, cả đất nước Ấn Độ rực sáng bởi ánh sáng lung linh của hàng nghìn chiếc đèn lồng

Lễ hội Diwali có nguồn gốc từ việc kết thúc vụ mùa thu hoạch trong năm. Đây là một lễ hội ăn mừng năm mới và là dịp để mọi người cầu sức khỏe, may mắn, ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối và đói nghèo, mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Một trong những điểm ấn tượng nhất trong lễ hội này là tất cả mọi người dân đều đốt pháo. Ánh sáng của pháo hoa kết hợp với vẻ rực rỡ của những chiếc đèn bằng đất sét Diyas đã tạo nên một khung cảnh nên thơ và ý nghĩa

Người dân ở Gomatapura, một ngôi làng thuộc miền Nam Ấn Độ, hàng năm sẽ tham gia một lễ hội kỳ lạ mang tên Gore Habba, hay còn gọi là lễ hội ném... phân bò

Trong ngày lễ, hàng trăm người đàn ông để trần, ném những miếng phân bò về phía đối phương. Xung quanh là sự chứng kiến và cổ vũ của người dân. Hàng năm, trong lễ hội vẫn có những người tham gia bị thương. Tuy nhiên, dân làng tin rằng, những vết thương đó sẽ liền lại trong 3 ngày

Được biết, nghi lễ bắt nguồn từ một câu chuyện cổ, khi người dân làng Gomatapura vẫn có thói quen chở những xe phân bò đi qua bức tượng thờ những vị thần. Điều này khiến thần linh tức giận. Sau đó, người dân nơi đây đã tổ chức lễ hội ném phân bò hàng năm để cầu xin các vị thần tha thứ và mong muốn có được sự phù trợ, ban phước lành từ phía thần linh

Gore Habba đang trở thành lễ hội thu hút ngày càng nhiều người dân từ địa phương khác và du khách quốc tế tới tham gia

Lễ hội Holi hay còn gọi là "Lễ hội sắc màu" là một trong những lễ hội lớn và mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người dân Ấn Độ. Holi được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun theo lịch Hindu

Đây là lễ hội đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân với hy vọng vào một mùa màng bội thu, đồng thời cũng là biểu tượng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác, đặc biệt là việc diệt trừ nữ quỷ Holika

Trong đêm trước lễ Holi, người dân Ấn Độ nhóm lên những đống lửa lớn gọi là Holika Dahan, tượng trưng cho sự thiêu đốt nữ quỷ Holika và cùng nhau thực hiện các nghi thức cầu nguyện. Ngày chính của lễ hội, tất cả mọi người từ già đến trẻ đều chuẩn bị cho mình những túi bột màu, bóng nước và súng phun pha màu để phủ các loại sắc màu lên nhau

Trong ngày lễ chính, sắc màu rực rỡ bao phủ và tràn ngập các con phố, đặc biệt tại những nơi sinh hoạt cộng đồng. Vào ngày này, mọi hận thù đều bỏ lại phía sau, tất cả người dân đều cùng nhau hòa vào không khí tưng bừng của lễ hội

Raja Parba là tên của một lễ hội được tổ chức tại Odisha, Ấn Độ. Đây là lễ hội kéo dài 4 ngày, đánh dấu thời kỳ tái tạo khả năng sinh sản của trái đất tương tự như chu kỳ kinh nguyệt mà một người phụ nữ trải qua

Raja cũng là lễ hội để tôn vinh phụ nữ trưởng thành. Trong khoảng thời gian lễ hội diễn ra, những cô gái sẽ được yêu chiều và được thưởng thức những món ăn hấp dẫn nhất

Trong ngày này, những chiếc xích đu sẽ được buộc theo truyền thống trên cây xoài hoặc cây me. Người phụ nữ được ngồi trên những chiếc xích đu, đung đưa và hát những bài hát dân gian Raja. Ngoài ra, họ còn được tụ tập bạn bè và vui chơi đến nửa đêm

Raja Parba được coi là một lễ hội độc đáo chỉ có tại Ấn Độ

Hàng năm, vào mùa xuân, hàng nghìn người theo đạo Hindu từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ đã cùng nhau tụ họp tại ngôi làng Nandgaon, Ấn Độ để chào mừng lễ hội Lathmar Holi

Lễ hội bắt nguồn từ truyền thuyết, vị thánh Hindu Krishna ghen tị với cô Radha, người con gái có làn da vàng. Thánh Krishma đã phàn nàn với mẹ và bà đã nói rằng, Krishna có thể thay đổi làn da của Radha bằng cách ném các màu sặc sỡ lên người cô ta. Một ngày, Krishna và những người bạn chăn cừu tới thăm Radha và những cô gái chăn bò và đùa giỡn bằng việc ném các màu vào người các cô gái. Radha và những người bạn đuổi họ đi bằng gậy

Trong lễ hội, nam giới mặc trang phục truyền thống đóng vai bạn của Krishna, còn nữ giới đóng vai bạn của Radha. Khi những người đàn ông ném bột màu và hoa vào nhóm nữ giới, những cô gái sẽ đuổi đánh họ bằng những cây gậy tre

Bên cạnh nghi thức ném bột màu truyền thống, những điệu nhảy cũng là hoạt động không thể thiếu tại lễ hội Lathmar Holi. Lễ hội thể hiện sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác và sự cảm tạ trời đất sau một vụ mùa bội thu

Theemithi là một lễ hội độc đáo, được tổ chức tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Đây là một lễ hội bao gồm những nghi thức khó khăn nhất trong văn hóa của người Tamil

Để chứng thực sự tận tụy và niềm tin của họ vào Chúa, hàng chục tín đồ đã đi băng qua một dải than đang cháy với đôi chân trần

Đây được cho là nghi thức để thanh tẩy với niềm tin rằng ai đi trên lửa sẽ được thần linh phù hộ và mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực

Người Tamil tin rằng, nếu người có đức tin mạnh mẽ, họ sẽ không bị bỏng. Mặc dù chỉ có người lớn mới được phép tham gia, nhưng thông thường người lớn phải bế trẻ trên vai trong quá trình đi băng qua đoạn than đang cháy. Quả thực trên đây đều là những lễ hội vô cùng độc đáo của Ấn Độ mà ít nơi có được.

