Ngày 31-5, thành viên Suga của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã khiến dư luận xôn xao khi đưa vào phần mở đầu ca khúc mới "What do you think?" đoạn ghi âm của Jim Jones, 1 nhà thuyết giáo người Mỹ đã gây ra vụ tự sát hàng loạt cách đây 42 năm. Công ty chủ quản Big Hit Entertainment sau đó đã lên tiếng xin lỗi về toàn bộ sự việc Jim Jones (bên trái) được biết đến là người sáng lập giáo phái People Temples (Đền Hội Chúng). Đền Hội Chúng được Jones sáng lập và xây dựng vào năm 1956 với mục đích chiêu mộ và giúp đỡ những người da màu, nghèo khó. Thời điểm ấy, giáo phái của Jim Jones là giáo phái đa sắc tộc đầu tiên ở miền Trung Tây nước Mỹ Ý tưởng của Jones là muốn xây dựng cộng đồng sống hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau, phản đối tư tưởng phân biệt chủng tộc. Giáo phái Đền Hội Chúng phát triển mạnh vào những năm 1970, đó cũng là thời điểm Jones muốn xây dựng và mở rộng tầm phủ sóng của giáo hội mình lên toàn nước Mỹ Nhà thờ Đền Hội Chúng được chuyển 2 lần. Lần đầu tiên vào năm 1967, sau khi tham khảo những địa điểm an toàn trên thế giới trong trường hợp thảm họa hạt nhân xảy ra, Jim Jones đã thuyết phục các tín đồ chuyển tới California để đảm bảo an toàn. Lần thứ 2 vào năm 1977, giáo phái của Jones chuyển tới khu vực hẻo lánh ở Guyana (Nam Mỹ). Trước đó năm 1973, do việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng mất nhiều thời gian nên chỉ khoảng 50 tín đồ chuyển tới Guyana sinh sống trong khi Jones tiếp tục truyền bá và chiêu mộ tín đồ ở Mỹ Năm 1977 cũng là thời điểm một số tín đồ cũ của giáo phái tố cáo với truyền thông về các tội ác và vi phạm của giáo hội mình, trong đó có nhiều hành vi vô luân và lạm phát tài chính. Nhà thờ Đền Hội Chúng ở California bị đóng cửa sau đó Những tưởng cuộc sống tại Jonestown, Guyana sẽ là "thiên đường" đối với các tín đồ, song họ lại bị bóc lột sức lao động, có khi phải làm việc 11 tiếng/ngày. Chưa hết, Jim Jones đã ghi lại các bài thuyết giáo của mình và mở liên tục cả ngày nên các tín đồ khó có thể nghỉ ngơi Bên cạnh đó, các thành viên phạm lỗi bị trừng phạt nghiêm khắc, bị đánh đập và nhốt trong các phòng giam nhỏ như kích cỡ quan tài hoặc bỏ lại qua đêm trong giếng cạn. Họ bị tịch thu hộ chiếu và những lá thư gửi về Mỹ bị kiểm duyệt Điều này khiến không ít người nung nấu ý định đào tẩu, trốn thoát khỏi Jonestown. Tuy nhiên, được xây dựng ở khu vực hẻo lánh không ai qua lại, mọi liên lạc với bên ngoài bị kiểm soát chặt chẽ, không ai có thể rời khỏi "thiên đường" của Jim Jones Tháng 11-1978, Thượng nghị sĩ Mỹ Leo Ryan cùng phái đoàn gồm cố vấn của mình, đoàn làm phim NBC đã tới Jonestown để tìm hiểu sự thật. Tại đây, ông nhận được lời cầu cứu của nhiều người và lên kế hoạch đưa họ quay trở lại Mỹ. Song nhiều người không dám rời đi do lo sợ Jim Jones nổi giận Ngày 18-11-1978, Thượng nghị sĩ Ryan đã sắp xếp xe tải đưa những người muốn rời khỏi Jonestown ra sân bay, trở về Mỹ. Tuy nhiên, Jim Jones đã cho người đuổi theo sát hại nhóm người trên tại sân bay Vụ tấn công khiến 5 người tử vong, trong đó có Thượng nghị sĩ Leo Ryan, và nhiều người khác bị thương nặng Sau đó, Jim Jones đã chuẩn bị thuốc độc và yêu cầu các tín đồ tự sát tập thể để tránh sự tấn công của chính phủ Mỹ. Hắn nói: "Khi quân đội Mỹ tới, chúng sẽ bắn chết tất cả chúng ta", và cách duy nhất để thoát tội là tự tử, hắn gọi đây là 1 hành động mang tính cách mạng Một vài người đã lên tiếng phản đối, song số đông thành viên Đền Hội Chúng lại ủng hộ quyết định này. Jones chuẩn bị thuốc độc tiêm cho các trẻ em tại Jonestown đầu tiên, sau đó là các bà mẹ và cuối cùng là những thành viên khác Chỉ trong ngày 18-11-1978, Jim Jones đã giết chết hơn 900 người tại Jonestown. Xác người nằm la liệt tại đây khi quân đội Mỹ tới nơi Trong số những nạn nhân tử vong dưới tay Jim Jones, có tới 276 trẻ em. Giáo chủ Jones được báo cáo là chết do súng lục, nhưng không rõ hắn tự sát hay bị bắn Quân đội Mỹ đã có mặt và di chuyển toàn bộ thi thể người chết, đồng thời giải thoát 1 số ít tín đồ may mắn sống sót sau vụ tự sát tập thể trên Vụ việc đã gây chấn động dư luận Mỹ lúc bấy giờ, lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận 1 vụ tự sát với quy mô và số người chết lớn như vậy. Đây được xem là 1 minh chứng rõ ràng cho thấy tầm ảnh hưởng của các giáo phái tới đức tin của con người Đây cũng được xem là thảm họa khủng khiếp nhất do con người gây ra tại Mỹ cho đến trước khi sự kiện khủng bố tấn công 11-9

