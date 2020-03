Con số này vượt xa số ca nhiễm do Trung Quốc công bố là 81.946. Cả hai dù vậy đều kém con số 104.000 ca đã được công bố ở Mỹ. Theo CNN, do cách tính ở các nước không giống nhau nên con số thực tế ở Italy và Trung Quốc có thể cao hơn số liệu hiện tại. Đã có hơn 9.000 người tử vong vì Covid-19 ở Italy, nước có số ca tử vong cao nhất thế giới hiện nay. Xếp tiếp theo là Tây Ban Nha với 5.138 trường hợp; Trung Quốc là 3.295 ca tử vong. Mỹ có khoảng 1.700 ca tử vong vì Covid-19 theo tính toán của Johns Hopkins. Ngày 27-3, Italy có 969 người tử vong vì virus SARS- CoV-2, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Hệ thống y tế nước này đang trên bờ sụp đổ vì sức ép các ca bệnh, đặc biệt là ở vùng phía bắc. Các chuyên gia cảnh báo tình hình sẽ còn xấu hơn khi còn nhiều ngày nữa dịch mới đạt đỉnh ở đất nước Nam Âu này. Với hơn 300.000 ca nhiễm ở châu Âu nhưng lúc này dịch Covid-19 vẫn chưa hề có dấu hiệu chậm lại. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo thế giới có thể rơi vào suy thoái vì dịch. Châu Âu là tâm điểm dịch trong vài tuần gần đây với hàng trăm triệu người trên khắp châu lục đã phải thực hiện phong tỏa. Đường phố Paris, Rome và Madrid đã rơi vào cảnh vắng lặng khác thường. Ở Anh, hai người lãnh đạo chiến dịch chống Covid-19 là Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock - đều đã xét nghiệm dương tính với virus corona hôm 27-3. Tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiễm Covid-19 khiến 602.146 người nhiễm và 27.467 người thiệt mạng. Trong khi đó số ca hồi phục mới chỉ là 133.527 người. WHO tuyên bố đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, các nước cần phối hợp với nhau và có những biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh đáng sợ này.

