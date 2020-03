Khoảng 1 ngày trước, máy bay Nga với các nhà virus học, nhà dịch tễ học, bác sĩ và thiết bị hiện đại tốt nhất đã bay tới Italia để giúp đất nước này chống lại đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông Nga đã xuất hiện nhiều chỉ trích, lưu ý rằng tình hình ở Nga cũng không kém phần gay gắt so với Italia. "Theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - Đại tướng Sergei Shoigu, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành việc lập nhóm hàng không cần thiết để cung cấp lực lượng và thiết bị để hỗ trợ Italia trong cuộc chiến chống lại virus corona". "Tại sân bay quân sự Chkalovsky ở khu vực Matxcơva, 9 máy bay Il-76 của lực lượng vận tải quân sự Nga đã được tập trung”. “Trong đêm qua, các phi hành đoàn được đào tạo kỹ lưỡng đã nhanh chóng được điều tới từ các vùng Pskov, Ulyanovsk và Orenburg". "8 đội y tế và điều dưỡng, được trang bị các thiết bị y tế cần thiết, sẵn sàng tới Italia làm nhiệm vụ”. “Bên cạnh đó là nhóm khoảng 100 người bao gồm các chuyên gia hàng đầu của Bộ Quốc phòng Nga trong lĩnh vực virus học và dịch tễ học", báo cáo chính thức cho biết. Tuy nhiên, trong nội bộ nước Nga lại xuất hiện yêu cầu giải thích lý do tại sao họ lại cung cấp hỗ trợ cho quốc gia thành viên EU cũng như NATO và là một trong những nước kêu gọi đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga. Phản ứng về việc này, cư dân Nga chủ yếu đặt câu hỏi: "Công dân Nga nào chưa được quan tâm giúp đỡ hay không? Chính phủ đã giúp tất cả mọi người chưa"? "Tất nhiên trợ giúp là cần thiết và điều này là không thể chối cãi. Nhưng tình hình của chúng ta mới bắt đầu phát triển, và có lẽ trong trường hợp này họ cần dừng sân khấu chính trị thế giới để có thể tập trung vào đất nước và người dân của mình". "Tại sao không đưa các nhà virus học và bác sĩ tốt nhất tới các khu vực đang bị ảnh hưởng ở nước ta? Hay người Italia cần thêm sự giúp đỡ"? "Iran là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Nga, nhưng vì một số lý do chúng tôi đang hỗ trợ cho đối thủ tiềm năng". Bất ngờ là, theo một loạt các nguồn tin của Italia, Rome không có ý định đáp lại sự giúp đỡ của Nga để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang có hiệu lực Hiện Italia thực sự là nước dẫn đầu về tỷ lệ tử vong và mức độ gia tăng số ca mắc Covid-19, tình hình của họ được nhận xét đang trở nên tồi tệ hơn Trung Quốc. Tuy nhiên ở Nga, tình hình dịch bệnh cũng đang tiến triển nhanh chóng với hơn 50 trường hợp mới được phát hiện hàng ngày.

