Iran trong tuần này vừa ra mắt một thiết bị mà họ tuyên bố có khả năng phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 từ khoảng cách 90m. Không rõ công nghệ này như thế nào nhưng các phương tiện truyền thông Iran tuyên bố thiết bị có tỷ lệ chính xác tới 80% và sẽ được điều chỉnh để phát hiện tất cả các loại virus Hãng tin bán chính thức TASnim cho biết, sáng chế này là một “công cụ độc đáo và hiện đại” được các nhà khoa học địa phương phát triển. Nó tạo ra một “từ trường”, có khả năng định vị người nhiễm virus từ xa Thiếu tướng Salami tham dự buổi lễ ra mắt khẳng định, thiết bị này có thể được sử dụng để “sàng lọc mọi người trên quy mô lớn”. Khi ăng-ten của radar quét vào một vị trí cụ thể, nó sẽ phát hiện vị trí bị ô nhiễm trong vòng 5 giây. Thiết bị này được cho là đã được thử nghiệm tại các bệnh viện với độ chính xác 80% và Iran hy vọng sẽ phát triển “phiên bản nâng cấp” để kiểm tra các bệnh khác. Ông Salami còn tuyên bố “hàng chục quốc gia” đã liên lạc với Iran để có được thiết bị này. Tuy nhiên, sản phẩm “sẽ không được chia sẻ với người Mỹ cho đến khi tất cả các lệnh trừng phạt được gỡ bỏ”, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo, theo trang web Al-Monitor. Tuy nhiên, thiết bị quét Covid-19 này nhanh chóng bị đem ra so sánh với các máy dò bom giả của tác giả James McCormick, người Anh. Nhân vật này đã kiếm được 20 triệu bảng từ màn lừa đảo này trước khi bị tống giam vào năm 2013. McCormick bị kết án 10 năm tù vì bán máy dò bom “dỏm” với giá lên tới 27.000 bảng/ chiếc cho nhiều quốc gia, bao gồm cả Iraq. “Thiết bị này vô dụng, lợi nhuận thái quá và khả năng lừa đảo của anh ta được xếp vào loại siêu cao thủ”, thẩm phán phiên tòa nhận định. Iran là nơi dịch Covid-19 sớm xâm nhập nhưng do yếu kém trong kiểm soát dịch bệnh, nước này bị cáo buộc là nguồn lây nhiễm virus khắp Trung Đông Iran hiện đã xác nhận 79.494 trường hợp nhiễm Covid-19 và 4.958 ca tử vong, mặc dù có những nghi ngờ về tính chính xác của số liệu được công bố Việc ra mắt radar dò tìm virus corona mới là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quân đội quốc gia Iran 17-4. Họ đã giới thiệu một loạt phương tiện khử trùng, bệnh viện di động và các thiết bị y tế khác, thay vì thể hiện sức mạnh của bộ binh, tên lửa và máy bay chiến đấu như mọi năm. Cuộc diễu binh quy mô nhỏ “Người bảo vệ Tổ quốc, Hỗ trợ y tế” đã được tổ chức tại một trung tâm huấn luyệnhôm 17-4. Điều đặc biệt so với các cuộc diễu binh nhân ngày thành lập quân đội Iran là các đại biểu tới dự đều đeo khẩu trang “Do các nghi thức về sức khỏe và xã hội, không thể tổ chức một cuộc diễu binh lớn. Kẻ thù đang ẩn nấp và các bác sĩ, y tá đang đấu tranh ở tuyến đầu”, Tổng thống Hassan Rouhani nói trong một thông điệp gửi đến các binh sĩ. Tổng Tư lệnh quân đội Abdolrahim Mousavi cảm ơn hơn 11.000 lính quân y đang chiến đấu để ngăn chặn sự lây lan của virus corona ở Iran. Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi đã cảnh báo vào đầu tuần này rằng dịch bệnh này có thể lan rộng hơn vào mùa thu. “Chúng ta phải làm quen với việc sống chung với virus cho đến khi tìm thấy thuốc điều trị hoặc vaccine thích hợp”, ông Harirchi nói trên truyền hình nhà nước Iran hôm 17-4

