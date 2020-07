Trong thời gian qua, máy bay chiến đấu của không quân Israel đã thực hiện nhiều vụ oanh kích nhằm vào lực lượng vũ trang Iran trên đất Syria và gây nhiều thiệt hại, tuy nhiên phải đến gần đây Tehran mới công bố số liệu đầu tiên về sự kiện đã trôi qua rất lâu. Thiếu tướng Abu al-Fadl Shukarji - phát ngôn viên của quân đội Iran nói với thông tấn xã TASnim rằng các cuộc tấn công của Israel vào Syria thời điểm 9 năm trước đã làm thiệt mạng 9 người Iran. Vị quan chức trên khẳng định số liệu mà truyền thông Israel và phương Tây đưa ra về con số hàng trăm hoặc hàng nghìn người thiệt mạng là một lời nói dối. Thiếu tướng Shukarji khẳng định những gì phía Israel và Mỹ công bố xuất hiện trong bối cảnh cuộc chiến tranh tâm lý và truyền thông chống lại Iran được đẩy mạnh. Vị tướng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Iran ở Syria là hợp pháp, xuất phát từ yêu cầu của chính phủ và nhân dân Syria, với mục đích giúp họ đối đầu với Mỹ và Israel, cũng như khủng bố Nhà nước Hồi giáo - IS. "Trong nhiều năm, các phương tiện truyền thông đối lập đã nói rằng nhiều người Iran bị giết ở Syria, mặc dù không có bằng chứng để chứng thực cho tuyên bố của họ". "Bên cạnh đó, tổng số binh sĩ Iran có mặt ở Syria cũng bị cường điệu hóa rất nhiều, khi nhận định rằng có tới 90.000 người Iran ở trên lãnh thổ Syria", Thiếu tướng Sukarji nhắc lại. Iran khẳng định thêm, sự hiện diện của họ ở Syria là hợp pháp, bởi vì các cố vấn quân sự của nước này đã được chính quyền Damascus mời đến Cộng hòa Ả Rập. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, đêm 16/6, lực lượng vũ trang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở vùng nông thôn phía Đông Bắc của tỉnh Aleppo đã phải hứng chịu một cuộc không kích từ đối tượng chưa xác định. Theo ghi nhận tại thực địa, máy bay chiến đấu lạ đã nhắm vào các tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở quận Al-Bab, nơi nằm dưới sự kiểm soát của họ kể từ năm 2016. Hiện tại chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng một số người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy máy bay chiến đấu Nga hiện diện trong khu vực trước khi cuộc không kích xảy ra. Nếu thông tin là chính xác, đây sẽ là một cuộc tấn công cực kỳ hiếm hoi của không quân Nga, vì họ luôn tránh xa quận Al-Bab do thỏa thuận với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ về khu vực giảm xung đột ở Syria. Tuy nhiên do những cuộc tập kích gần đây được phát động bởi các tay súng Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Aleppo, Latakia, Al-Raqqa và Idlib, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu không quân Nga thực sự trừng phạt lực lượng này. Theo các chuyên gia, ngoài Nga thì không quân Syria cũng có thể là tác giả vụ bắn phá trên, nhất là khi họ mới được viện trợ thêm nhiều chiến đấu cơ hiện đại.

Trong thời gian qua, máy bay chiến đấu của không quân Israel đã thực hiện nhiều vụ oanh kích nhằm vào lực lượng vũ trang Iran trên đất Syria và gây nhiều thiệt hại, tuy nhiên phải đến gần đây Tehran mới công bố số liệu đầu tiên về sự kiện đã trôi qua rất lâu. Thiếu tướng Abu al-Fadl Shukarji - phát ngôn viên của quân đội Iran nói với thông tấn xã TASnim rằng các cuộc tấn công của Israel vào Syria thời điểm 9 năm trước đã làm thiệt mạng 9 người Iran. Vị quan chức trên khẳng định số liệu mà truyền thông Israel và phương Tây đưa ra về con số hàng trăm hoặc hàng nghìn người thiệt mạng là một lời nói dối. Thiếu tướng Shukarji khẳng định những gì phía Israel và Mỹ công bố xuất hiện trong bối cảnh cuộc chiến tranh tâm lý và truyền thông chống lại Iran được đẩy mạnh. Vị tướng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Iran ở Syria là hợp pháp, xuất phát từ yêu cầu của chính phủ và nhân dân Syria, với mục đích giúp họ đối đầu với Mỹ và Israel, cũng như khủng bố Nhà nước Hồi giáo - IS. "Trong nhiều năm, các phương tiện truyền thông đối lập đã nói rằng nhiều người Iran bị giết ở Syria, mặc dù không có bằng chứng để chứng thực cho tuyên bố của họ". "Bên cạnh đó, tổng số binh sĩ Iran có mặt ở Syria cũng bị cường điệu hóa rất nhiều, khi nhận định rằng có tới 90.000 người Iran ở trên lãnh thổ Syria", Thiếu tướng Sukarji nhắc lại. Iran khẳng định thêm, sự hiện diện của họ ở Syria là hợp pháp, bởi vì các cố vấn quân sự của nước này đã được chính quyền Damascus mời đến Cộng hòa Ả Rập. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, đêm 16/6, lực lượng vũ trang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở vùng nông thôn phía Đông Bắc của tỉnh Aleppo đã phải hứng chịu một cuộc không kích từ đối tượng chưa xác định. Theo ghi nhận tại thực địa, máy bay chiến đấu lạ đã nhắm vào các tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở quận Al-Bab, nơi nằm dưới sự kiểm soát của họ kể từ năm 2016. Hiện tại chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng một số người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy máy bay chiến đấu Nga hiện diện trong khu vực trước khi cuộc không kích xảy ra. Nếu thông tin là chính xác, đây sẽ là một cuộc tấn công cực kỳ hiếm hoi của không quân Nga, vì họ luôn tránh xa quận Al-Bab do thỏa thuận với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ về khu vực giảm xung đột ở Syria. Tuy nhiên do những cuộc tập kích gần đây được phát động bởi các tay súng Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Aleppo, Latakia, Al-Raqqa và Idlib, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu không quân Nga thực sự trừng phạt lực lượng này. Theo các chuyên gia, ngoài Nga thì không quân Syria cũng có thể là tác giả vụ bắn phá trên, nhất là khi họ mới được viện trợ thêm nhiều chiến đấu cơ hiện đại.