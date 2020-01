Ngày 8-1, Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết Thủ tướng Adel Abdul Mahdi đã nhận được tin nhắn thoại chính thức của Iran thông báo sớm về cuộc tấn công đáp trả Mỹ. Phía Iran đã chủ động thông báo cho Iraq hành động tấn công trả thù sau vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad khiến Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng. Theo Người phát ngôn trên, tin nhắn mà Thủ tướng Mahdi nhận được sau nửa đêm có nội dung thông báo hành động đáp trả đã bắt đầu hoặc sẽ sớm bắt đầu. Tin nhắn thậm chí còn nêu rõ cuộc tấn công sẽ chỉ nhằm vào các địa điểm mà lực lượng Mỹ hiện diện. Sau đó vài giờ, 22 tên lửa của Iran đã trút xuống hai căn cứ Irbil và al-Asad tại lãnh thổ Iraq. Một số quả tên lửa đã đánh trúng căn cứ, nhưng số khác lại trật mục tiêu và lao xuống đất phát nổ. Ngay sau khi vụ tấn công diễn ra, nội các của Tổng thống Trump đã nhóm họp khẩn cấp. Vị Tổng thống Mỹ tuyên bố "mọi thứ vẫn ổn" và sẽ có bài phát biểu vào sáng hôm sau. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif thông báo chiến dịch trả đũa của Tehran nhằm vào Mỹ đã khép lại và họ không muốn chiến tranh với Mỹ. Sáng hôm sau đúng như lời hứa, Tổng thống Trump ra tuyên bố xác nhận các binh sĩ Mỹ đều an toàn, hai căn cứ tại Iraq không chịu nhiều thiệt hại sau đòn tập kích của Iran. "Không có người Mỹ nào bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công đêm qua của Iran. Chúng ta không có thương vong. Tất cả binh sĩ đều an toàn và chỉ có thiệt hại tối thiểu tại các căn cứ quân sự", ông nói. "Các lực lượng Mỹ đã chuẩn bị cho mọi thứ, nhưng hiện tại Iran dường như đang xuống nước. Đây là điều tốt cho tất cả các bên liên quan và cho thế giới", ông Trump nhấn mạnh. Hình ảnh chụp căn cứ Mỹ cho thấy đã có những thiệt hại nhất định bao gồm một phần đường băng tại căn cứ Mỹ bị đánh trúng. Hai nhà kho bị phá hủy hoàn toàn, một số khác bị hư hại. Không thấy hình ảnh máy bay Mỹ tại căn cứ bị đánh trúng. Giới quan sát cho rằng "canh bạc tấn công vào căn cứ Mỹ" được Iran tính toán chu đáo, nó sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng và tránh gây thiệt hại về nhân mạng cho binh sĩ Mỹ. Bằng việc tiết lộ trước vụ tấn công, Iran như ngầm gửi tới Mỹ để nước này báo động binh sĩ trú ẩn, vì thế số thương vong sẽ không xảy ra. Như vậy Iran vừa đạt được mục đích là trả đũa cho tướng Soleimani (người có vai trò quan trọng thứ hai tại Iran), trong khi vẫn tránh một cuộc xung đột đẫm máu với Mỹ và gần như cầm chắc thất bại. Iran vẫn giữ được thể diện vì lệnh trả thù cho tướng Soleimani đã được nói ra từ miệng Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thì không thể rút lại, hay nói cho qua chuyện. Rõ ràng nếu xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra, dù Mỹ nắm chắc phần thắng nhưng đó chỉ là thắng về chiến thuật nhưng bất ổn Trung Đông tăng cao, như vậy Mỹ sẽ thua về chiến lược. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới cũng không cho phép ông Trump phiêu lưu trong một cuộc chiến có tính hệ trọng nếu xảy ra với Iran. Chính vì vậy cũng có thông tin nghi ngờ rằng Mỹ đã để mặc cho một số tên lửa Iran đánh trúng căn cứ mà không đánh chặn để giúp nước này giữ thể diện, so với việc triệt hạ vị tư lệnh của Iran (cái gai của Mỹ trong nhiều thập kỷ tại Trung Đông) thì Mỹ vẫn có điểm lợi. Giới quan sát nhận định dường như không có khả năng cho một cuộc xung đột quân sự tiếp theo giữa Mỹ và Iran sau khi vụ tấn công trả thù đã diễn ra. Tổng thống Mỹ sau đó cho biết sẽ áp các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Iran và chính quyền của ông đang tiếp tục xem xét các lựa chọn khác để đáp trả các cuộc tấn công tên lửa của Iran.

