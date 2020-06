"Thông tin liên lạc do Ấn Độ chặn thu được cho thấy phía Trung Quốc chịu 43 thương vong, trong đó nhiều binh sĩ chết và bị thương nặng, sau vụ ẩu đả tại thung lũng Galwan", hãng thông tấn Ấn Độ ANI ngày 16-6 dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay. Hãng tin ANI không nói rõ số binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong vụ đụng độ với lính Ấn Độ. Trực thăng được điều tới khu vực Trung Quốc kiểm soát để đưa binh sĩ bị thương tới bệnh viện. Ẩu đả giữa lính Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra tối 15-6 tại thung lũng Galwan, vùng Ladakh, nơi cả hai nước tuyên bố chủ quyền. Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho hay, binh sĩ hai bên đang thảo luận về biện pháp giảm căng thẳng ở khu vực tranh chấp thì quân đội Trung Quốc bất ngờ đụng độ với một nhóm lính Ấn Độ. "Họ tấn công bằng gậy sắt khiến sĩ quan chỉ huy phía chúng tôi bị thương nặng và ngã xuống. Đúng lúc đó, quân tiếp viện Trung Quốc tràn tới khu vực và tấn công chúng tôi bằng đá", nguồn tin này nói. Phía Trung Quốc điều thêm quân tiếp viện và cuộc ẩu đả kéo dài trong vài giờ. Lục quân Ấn Độ ban đầu cho biết 3 quân nhân, gồm Thiếu tá Santosh Babu, chỉ huy trung đoàn Bihar 16 và 2 binh sĩ, thiệt mạng tại hiện trường. Đến tối qua, Ấn Độ xác nhận thêm 17 binh sĩ tử vong do vết thương quá nặng, trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Trung Quốc chưa công bố số người chết và bị thương trong vụ ẩu đả, song cáo buộc lính Ấn Độ vượt biên rồi tấn công binh sĩ nước này. Ấn Độ và Trung Quốc xác nhận không có nổ súng, thương vong do binh sĩ hai nước tấn công nhau bằng nắm đấm, gạch đá và gậy sắt. Truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Luo Zhaohui và Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri đã gặp nhau ở Bắc Kinh để thảo luận về biện pháp tháo gỡ căng thẳng sau vụ đụng độ. Đây là lần đụng độ gây chết người đầu tiên sau vụ Trung Quốc phục kích và bắn chết 4 binh sĩ Ấn Độ tại Tulung La, Arunachal Pradesh năm 1975, gần Đường Kiểm soát thực tế (LAC) vốn được coi là biên giới của hai nước. LAC dài 3.488 km này được thiết lập sau Chiến tranh Trung - Ấn năm 1962. Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc nhiều tuần đối đầu tại hồ Pangong Tso, thung lũng Galwan, làng Demchok và căn cứ Daulat Beg Oldi ở phía đông Ladakh. Các vụ ẩu đả trước đây khiến binh sĩ hai bên bị thương, song không gây chết người. Sau vài tuần căng thẳng, Trung Quốc và Ấn Độ hồi đầu tháng 6 tổ chức hội đàm cấp chỉ huy tiểu đoàn và lữ đoàn tại khu vực thung lũng Galwan và Kyam, nhất trí giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới. Ấn Độ và Trung Quốc cũng rút một phần lực lượng tại thung lũng Galwan, Kyam và Điểm tuần tra số 15 (PP-15) ở phía Đông Ladakh trước khi tổ chức hội đàm. Giới chuyên gia cho rằng căng thẳng biên giới với Trung Quốc bùng phát do Ấn Độ xây dựng các tuyến đường và sân bay trong khu vực Ladakh. Trung Quốc nhiều lần phản đối các dự án này của Ấn Độ. Hiện cả hai cường quốc châu Á này đều có động thái điều thêm binh sĩ và vũ khí tới vùng giáp biên, sẵn sàng cho tình huống xung đột nóng. Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết bằng con đường hòa bình.

"Thông tin liên lạc do Ấn Độ chặn thu được cho thấy phía Trung Quốc chịu 43 thương vong, trong đó nhiều binh sĩ chết và bị thương nặng, sau vụ ẩu đả tại thung lũng Galwan", hãng thông tấn Ấn Độ ANI ngày 16-6 dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay. Hãng tin ANI không nói rõ số binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong vụ đụng độ với lính Ấn Độ. Trực thăng được điều tới khu vực Trung Quốc kiểm soát để đưa binh sĩ bị thương tới bệnh viện. Ẩu đả giữa lính Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra tối 15-6 tại thung lũng Galwan, vùng Ladakh, nơi cả hai nước tuyên bố chủ quyền. Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho hay, binh sĩ hai bên đang thảo luận về biện pháp giảm căng thẳng ở khu vực tranh chấp thì quân đội Trung Quốc bất ngờ đụng độ với một nhóm lính Ấn Độ. "Họ tấn công bằng gậy sắt khiến sĩ quan chỉ huy phía chúng tôi bị thương nặng và ngã xuống. Đúng lúc đó, quân tiếp viện Trung Quốc tràn tới khu vực và tấn công chúng tôi bằng đá", nguồn tin này nói. Phía Trung Quốc điều thêm quân tiếp viện và cuộc ẩu đả kéo dài trong vài giờ. Lục quân Ấn Độ ban đầu cho biết 3 quân nhân, gồm Thiếu tá Santosh Babu, chỉ huy trung đoàn Bihar 16 và 2 binh sĩ, thiệt mạng tại hiện trường. Đến tối qua, Ấn Độ xác nhận thêm 17 binh sĩ tử vong do vết thương quá nặng, trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Trung Quốc chưa công bố số người chết và bị thương trong vụ ẩu đả, song cáo buộc lính Ấn Độ vượt biên rồi tấn công binh sĩ nước này. Ấn Độ và Trung Quốc xác nhận không có nổ súng, thương vong do binh sĩ hai nước tấn công nhau bằng nắm đấm, gạch đá và gậy sắt. Truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Luo Zhaohui và Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri đã gặp nhau ở Bắc Kinh để thảo luận về biện pháp tháo gỡ căng thẳng sau vụ đụng độ. Đây là lần đụng độ gây chết người đầu tiên sau vụ Trung Quốc phục kích và bắn chết 4 binh sĩ Ấn Độ tại Tulung La, Arunachal Pradesh năm 1975, gần Đường Kiểm soát thực tế (LAC) vốn được coi là biên giới của hai nước. LAC dài 3.488 km này được thiết lập sau Chiến tranh Trung - Ấn năm 1962. Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc nhiều tuần đối đầu tại hồ Pangong Tso, thung lũng Galwan, làng Demchok và căn cứ Daulat Beg Oldi ở phía đông Ladakh. Các vụ ẩu đả trước đây khiến binh sĩ hai bên bị thương, song không gây chết người. Sau vài tuần căng thẳng, Trung Quốc và Ấn Độ hồi đầu tháng 6 tổ chức hội đàm cấp chỉ huy tiểu đoàn và lữ đoàn tại khu vực thung lũng Galwan và Kyam, nhất trí giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới. Ấn Độ và Trung Quốc cũng rút một phần lực lượng tại thung lũng Galwan, Kyam và Điểm tuần tra số 15 (PP-15) ở phía Đông Ladakh trước khi tổ chức hội đàm. Giới chuyên gia cho rằng căng thẳng biên giới với Trung Quốc bùng phát do Ấn Độ xây dựng các tuyến đường và sân bay trong khu vực Ladakh. Trung Quốc nhiều lần phản đối các dự án này của Ấn Độ. Hiện cả hai cường quốc châu Á này đều có động thái điều thêm binh sĩ và vũ khí tới vùng giáp biên, sẵn sàng cho tình huống xung đột nóng. Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết bằng con đường hòa bình.