Trung tâm Xử lý Khủng hoảng do dịch Covid-19 thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) ngày 20-5 cho biết, nước này ghi nhận thêm 8.764 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, trong đó 4.021 người không triệu chứng, tương đương 45,9%. Trong số 308.705 người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này, 85.392 người đã hồi phục. Số người hồi phục trong 24 giờ qua là 9.262, lần đầu tiên cao hơn số ca nhiễm mới. Giới chức y tế Nga cho biết đã thực hiện hơn 7,5 triệu lượt xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và giám sát dịch tễ gần 274.000 người. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga Melita Vujnovic nhận định tình hình dịch Covid-19 tại Nga "đã bước vào giai đoạn ổn định", song đề nghị nước này nỗ lực hơn để giảm ca nhiễm mới. "Đây là giai đoạn hết sức nhạy cảm và người dân cần phải tuân thủ yêu cầu duy trì khoảng cách, rửa tay cẩn thận, trong khi giới chức xác định các ca nhiễm, xét nghiệm, điều trị và cách ly họ", ông Vujnovic nói. Nga đã nới lỏng các biện pháp hạn chế để ngăn dịch Covid-19, nhưng khuyến cáo người dân đeo găng tay và khẩu trang khi ra khỏi nhà, tránh tụ tập đông người ở nơi công cộng. Lực lượng chức năng Nga triển khai nhiều biện pháp để phát hiện người vi phạm quy định giãn cách xã hội để giải tán hoặc xử lý họ. Việc Nga liên tục "tăng hạng" trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không phải là điều dễ chịu đối với Tổng thống Vladimir Putin. Hồi đầu tháng 3, Nga chỉ ghi nhận vài ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nhưng đến nay, nước này đã trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. Rất ít chính phủ trên thế giới có thể kiểm soát đại dịch thành công. Tuy nhiên, sự gia tăng chóng mặt ca nhiễm mới đã phơi bày những điểm yếu của hệ thống y tế Nga: thiếu đầu tư, cải cách nửa vời cũng như sai lầm trong kế hoạch thay thế toàn bộ thuốc men và thiết bị y tế nhập khẩu bằng sản phẩm nội địa. Nước Nga hiện nay thừa hưởng hệ thống y tế từ thời Liên Xô, thời kỳ người dân chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhưng các bệnh viện không thực sự được ưu tiên đầu tư. Chất lượng chắp vá, dịch vụ y tế không hiệu quả và luôn trong tình trạng thiếu ngân sách. Bác sĩ, hầu hết là phụ nữ, bị trả lương rất thấp và bị xem là công chức có địa vị thấp. Từ tháng 5-2012, Tổng thống Putin đã đề ra kế hoạch cải cách hệ thống y tế, ưu tiên tinh giản và hiện đại hóa bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả, với một loạt chương trình được đưa ra để đẩy mạnh việc cung ứng, tăng thêm bác sĩ ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng lương và cải thiện việc đào tạo đội ngũ nhân viên. Khi dân số Nga sụt giảm, Tổng thống Putin tập trung cải thiện dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh và tìm cách giảm tỷ lệ tử vong sớm, phần lớn là do các bệnh về tim mạch, lạm dụng rượu bia, hút thuốc cũng nhiều cải cách dịch vụ y tế khác. "Không cải cách nào trong số đó không hợp lý nhưng điềuđáng buồn là nhiều cải cách không được thực hiện theo đúng kế hoạch",ông Judy Twigg, giáo sư tại Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia nhận xét. Khi được thực thi ở cấp địa phương, tình trạng tham nhũng, tha hóa của một số quan chức đã khiến hàng trăm bệnh viện bị đóng cửa, hàng nghìn nhân viên y tế bị cắt giảm trên cả nước, nhưng hiệu quả thu lại không đáng kể. Covid-19 là lời cảnh tỉnh về cái giá phải trả cho những sai lầm của quá khứ. Điều dễ thấy nhất là phòng tuyến đầu tiên của Nga đã sớm thất bại. Chính phủ này đã nhanh chóng nhìn thấy mối đe dọa và sớm đóng cửa biên giới với Trung Quốc từ tháng 1, nhưng lại chậm chạp hơn rất nhiều khi đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong nước. Nga hiện có hơn 400 điểm nóng đại dịch Covid-19 liên quan tới các bệnh viện và hàng nghìn nhân viên y tế nhiễm virus SARS-CoV-2. Một danh sách không chính thức cho biết, hơn 250 người chết vì virus SARS-CoV-2 là nhân viên y tế, chiếm gần 8% trong tổng số ca tử vong vì đại dịch Covid-19 tại Nga. Đại dịch cũng tấn công y bác sĩ tại các nước phương Tây khác, nhưng tỷ lệ nhân viên y tế tử vong ở Nga vẫn được cho là cao nếu xét trên tổng số người chết vì virus SARS-CoV-2 trên toàn quốc. Thủ đô Matxcơva là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất ở Nga, nhưng cũng là nơi có bệnh viện điều trị đại dịch Covid-19 chất lượng cao Kommunarka cùng nhiều cơ sở y tế hàng đầu khác. Ngoài các trung tâm đô thị lớn, đa số cơ sở y tế ở phần còn lại ở các khu vực khác của Nga đều không được đầu tư nhiều. Trong thời gian thực hiện cải cách y tế từ 2013 đến cuối 2019, Nga đã cắt giảm hơn một nửa số nhân viên y tế, trong đó có nhiều điều dưỡng viên sơ cấp và nhân viên vệ sinh, lao công. Đội ngũ y tá chuyên nghiệp bị cắt giảm 9,3%, theo MoscowTimes. Năm 2016, các nghị sĩ Nga được báo cáo rằng trong số 130.000 khu định cư nông thôn, chưa đến một nửa được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế. Lúc dịch bùng phát, Nga có 42.000 máy thở, gấp vài lần so với Anh, nhưng 1/4 số này đều tập trung ở Thủ đô Nhiều thống đốc cấp vùng của Nga cũng đang vật lộn với cuộc chiến kiểm soát dịch tại địa phương. Số ca nhiễm tăng nhanh ở Komi, phía Bắc Nga, đã cho thấy mọi thứ có thể tệ đến mức nào. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Nga vẫn có những dấu hiệu đáng hy vọng. Khả năng xét nghiệm của Nga đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ tử vong do đại dịch Covid-19 ở Nga cũng thấp hơn nhiều so với các nước khác. Dù vậy, tương lai của hệ thống y tế Nga sẽ khá ảm đạm khi đại dịch Covid-19 có thể kéo dài. Suy thoái của Nga năm nay có thể ở mức tồi tệ nhất kể từ khi Liên Xô tan rã do tác động kép từ giá dầu giảm và lệnh phong tỏa ngăn đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, hệ thống y tế Nga nhiều khả năng sẽ vẫn không được coi là một ưu tiên hàng đầu

