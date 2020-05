Thông tin về số y bác sĩ nhiễm virus SARS-CoV-2 được Thứ trưởng Y tế Iran Qassem Janbabai đưa ra trên hãng thông tấn bán chính thức ILNA hôm 21-5 vừa qua. Ông Janbabai cho hay nhiều người trong số họ đã chết, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Iran, quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh Covid-19, hiện ghi nhận 7.300 ca tử vong trong tổng số 131.652 ca nhiễm. Bộ Y tế Iran hồi tháng 4 cho biết 100 nhân viên y tế đã chết vì Covid-19. Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki kêu gọi người Iran tránh du lịch trong ngày lễ tôn giáo Eid al-Fitr vào cuối tháng này để tránh nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Người Iran thường đổ tới các thành phố lớn trên khắp đất nước để đánh dấu tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo kết thúc. Ông Namaki nói điều này có thể dẫn vi phạm quy tắc cách biệt cộng đồng và và châm ngòi cho đợt bùng phát mới. "Tôi kêu gọi mọi người không du lịch trong dịp Eid. Chắc chắn những chuyến đi như vậy sẽ dẫn đến ca nhiễm mới. Mọi người không nên đến hoặc đi từ những khu vực màu đỏ có nguy cơ cao", ông Namaki nói trên truyền hình quốc gia. "Khoảng 90% dân số ở nhiều khu vực chưa nhiễm virus. Trong trường hợp dịch bệnh mới bùng phát, tôi và các đồng nghiệp sẽ rất khó kiểm soát". Một báo cáo của trung tâm nghiên cứu thuộc quốc hội Iran cho rằng số ca nhiễm và tử vong thực tế ở nước này có thể gần gấp đôi so với công bố của Bộ Y tế. Tuy nhiên, chính phủ đã nới lỏng hầu hết các hạn chế do lo ngại nền kinh tế bị tàn phá. Các ca nhiễm tăng trong hai tuần qua, song Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran đã gần như kiềm chế được dịch Covid-19. Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, và sau đó lan rộng ra khắp thế giới, hiện đã có hơn 5,2 triệu người nhiễm và hơn 335 ngàn người tử vong. Trước khi tìm ra được veccine điều trị dịch bệnh Covid-19, các quốc gia vẫn đang phải gồng mình để chống lại đại dịch nguy hiểm này.

