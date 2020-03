Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan hôm 17-3 đã yêu cần rút các đội nhân viên y tế hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc bị dịch Covid-19 trong trật tự, an toàn và suôn sẻ Đội ngũ nhân viên y tế này được ca ngợi là những người đáng ngưỡng mộ nhất trong thời đại mới khi họ bất chấp nguy hiểm và khó khăn lao vào vùng dịch theo tiếng gọi của tổ quốc Từ ngày 24-1 đến 8-3, 346 đội, với 42.600 nhân viên y tế chuyên nghiệp, đã đổ về thủ phủ Vũ Hán và các địa phương khác của tỉnh Hồ Bắc để giúp địa phương trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của dịch Covid-19. Đến ngày 18-3, lần đầu tiên thành phố “tâm chấn” của đại dịch toàn cầu Covid-19 không có ca bệnh mới nào sau gần 3 tháng giằng co với dịch bệnh. Đẩy lùi dịch bệnh,các đội y tế hỗ trợ Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán đã bắt đầu rút đi theo từng đợt kể từ ngày 17-3. Ngày đầu tiên 17-3, 3.675 y bác sỹ của 41 đội y tế quốc gia chi viện cho Hồ Bắc lần lượt lên đường trở về nhà Người dân Vũ Hán lưu luyến chia tay những y bác sỹ đã cùng họ vật lộn với dịch bệnh thời gian qua Cảnh sát Vũ Hán hộ tống các chuyến xe chở họ ra tận sân bay và đứng chào trân trọng. “Về nhé, các anh hùng của chúng ta!”, những lời chào đó vang khắp chặng đường các y bác sỹ rời Vũ Hán và Hồ Bắc trở về nhà. Với các y bác sỹ, nếu như ngày chi viện cho Vũ Hán, thẻ máy bay của họ chỉ ghi điểm đến, không có tên và ngày về thì hiện giờ, họ có thể thoải mái chia vui vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để về nhà. Trên một số chuyến bay chỉ dành riêng cho các nhóm y tế này, phi hành đoàn đã hát tặng họ trong suốt chặng bay. Các thành viên của đội y tế từ khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc và cảnh sát giao thông Vũ Hán chào nhau bên ngoài sân bay quốc tế Vũ Hán trước khi bay về nhà Một chuyên gia tỉnh An Huy kể, hồi tháng trước, y tá trưởng của một bệnh viện Vũ Hán đã bật khóc khi thấy “quân tiếp viện”. Khoảnh khắc đó khiến mọi người thêm vững tâm chiến đấu chống virus Họ sẽ luôn nhớ đến những khoảnh khắc của nước mắt và niềm vui khi chiến đấu với dịch bệnh. Khi toàn bộ 16 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán đóng cửa, ai cũng vui mừng vì các bệnh nhân cuối cùng cũng có thể về nhà an toàn Chia tay Vũ Hán, họ hy vọng tất cả các bệnh nhân sẽ sớm khỏe lại và Hồ Bắc sẽ sớm hồi phục, trở lại cuộc sống thường ngày Lễ tạm biệt và chào mừng đã được tổ chức trên khắp Vũ Hán và quê hương của các đội y tế cử đi tới vùng tâm dịch. Về đến quê nhà, họ tiếp tục phải cách ly 2 tuần rồi mới được về với gia đình thực sự. Khi xe buýt của họ đi đến khách sạn cách ly, từ cảnh sát giao thông đến người dân hai bên đường vẫy tay chào đón: “Chào mừng trở lại!”. Xe chở các nhân viên y tế từ Vũ Hán được cảnh sát giao thông Thượng Hải hộ tống qua trạm kiểm soát vào thành phố. Kể từ cuối tháng 1, khoảng 1.600 nhân viên y tế Thượng Hải đã được điều đến Hồ Bắc. 204 thành viên của đội ngũ y tế từ tỉnh Phúc Kiến đến giúp Vũ Hán đã về đến Phúc Châu hôm 18-3. Hình ảnh của các nhân viên y tế cùng tên tuổi của họ được phát trên màn hình kỹ thuật số lắp trên các tòa nhà lớn của thành phố vào tối hôm đó. Thành viên đội y tế 249 tiếp viện cho Vũ Hán về đến tỉnh Thanh Hải hôm 19-3 Những ngày này, các chủ đề liên quan đến “các đội y tế từ Hồ Bắc trở về trong chiến thắng” trở thành xu hướng hàng đầu trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc. “Tôi sẽ mãi biết ơn những người anh hùng và đáng yêu này: các nhân viên y tế. Họ đã mạo hiểm mạng sống của mình để thay đổi tình hình và mang lại hy vọng cho người dân”, một người dùng Sina Weibo đã viết hôm 18-3. “Thật cảm động! Các bạn là niềm tự hào của người dân Trung Quốc”, một người khác ca ngợi. Đội ngũ nhân viên y tế rút đi đồng nghĩa với lệnh phong tỏa ở Vũ Hán và Hồ Bắc có thể sẽ được dỡ bỏ trong nay mai. Giờ đây ở Hồ Bắc, tất cả các huyện, thị đều thuộc diện nguy cơ thấp, giao thông và đi lại của người dân được khôi phục hoàn toàn. Riêng Vũ Hán, mặc dù chưa được dỡ bỏ phong tỏa, nhưng cuộc sống thường nhật của 14 triệu dân ở đây đang dần trở về như cũ. Ở Vũ Hán, người dân bắt đầu được ra ngoài. Những nơi không có dịch từ 7 ngày trở lên, còn có thể mở lại hàng quán phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, như cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, các khu chợ nhỏ...

