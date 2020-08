Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào ngày 12/7/2006 và kéo dài cho đến khi thoả thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian có hiệu lực vào ngày 14/8/2006. Chiến sự bắt đầu khi Hezbollah bắn rocket vào các thị trấn biên giới Israel như một hành động trả đũa. Các cuộc phục kích đã làm 3 binh binh sĩ Israel thiệt mạng, trong khi 2 người khác bị Hezbollah bắt đưa qua Lebanon. Tiếp đó 5 người Israel khác thiệt mạng trong một nỗ lực giải cứu không thành công. Hezbollah đòi Tel Aviv phóng thích các tù nhân Libanon để đổi lấy những binh sĩ Israel bị bắt cóc. Israel từ chối và đáp trả bằng nhiều cuộc không kích quy mô lớn đi kèm pháo kích vào các mục tiêu ở Lebanon, họ tấn công cả mục tiêu quân sự của Hezbollah lẫn cơ sở hạ tầng dân sự. Hezbollah sau đó phóng nhiều rocket vào miền Bắc Israel và đã đụng độ với quân đội Israel trong cuộc chiến du kích từ các vị trí cố thủ, cả hai bên đều phải hứng chịu thương vong nặng nề. Ngày 11/8/2006, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 1701 trong một nỗ lực chấm dứt thù địch. Nghị quyết này đã được phía Israel và Lebanon phê chuẩn vào ngày hôm sau. Quân đội Lebanon bắt đầu triển khai tới miền Nam vào ngày 17/8/2006 để thay thế Hezbollah, sự phong tỏa của Israel được dỡ bỏ vào ngày 8/9/2006. Tới ngày 1/10/2006, phần lớn lực lượng Israel đã rút khỏi Lebanon. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình trên Al Manar TV, ông Khalil tiết lộ rằng quân đội Syria đã cung cấp quân nhu cho Hezbollah trong những ngày của cuộc chiến tháng 7/2006. Ông Khalil nhấn mạnh rằng Tổng thống Bashar al-Assad là một đối tác quan trọng của Hezbollah trong "chiến thắng" trước Israel và vai trò của nhà lãnh đạo Syria là không thể lãng quên. Khi đó quân đội Syria đã mở kho dự trữ và gửi tất cả vũ khí chất lượng cho Hezbollah, Thiếu tướng Mohammed Suleiman (người sau đó bị ám sát), chịu trách nhiệm giám sát quá trình nói trên. Ông Khalil còn tiết lộ một thông điệp do Tổng thống Bashar Al-Assad gửi tới Tổng thư ký Hezbollah - ông Sayyed Hassan Nasrallah, thông qua Thiếu tướng Assef Shawkat (người cũng bị ám sát khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Syria). Bức thư xác nhận sự sẵn sàng của quân đội Syria về việc tham gia sâu hơn trong cuộc xung đột này nếu cảm thấy phù hợp, ngay cả khi họ buộc phải di chuyển về phía Tây Beqa'a. Ông Khalil khẳng định rằng Tổng thư ký Hezbollah vẫn không quên vai trò của Tổng thống Bashar al-Assad, giữa hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì mối liên hệ đặc biệt thân thiết. Trong thời điểm hiện tại, các tay súng Hezbollah vẫn đang chiến đấu cùng binh sĩ Syria sau khi họ góp mặt trong cuộc chiến tại quốc gia Ả Rập này ngay từ những ngày đầu tiên, thể hiện quan hệ mật thiết giữa đôi bên.

Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào ngày 12/7/2006 và kéo dài cho đến khi thoả thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian có hiệu lực vào ngày 14/8/2006. Chiến sự bắt đầu khi Hezbollah bắn rocket vào các thị trấn biên giới Israel như một hành động trả đũa. Các cuộc phục kích đã làm 3 binh binh sĩ Israel thiệt mạng, trong khi 2 người khác bị Hezbollah bắt đưa qua Lebanon. Tiếp đó 5 người Israel khác thiệt mạng trong một nỗ lực giải cứu không thành công. Hezbollah đòi Tel Aviv phóng thích các tù nhân Libanon để đổi lấy những binh sĩ Israel bị bắt cóc. Israel từ chối và đáp trả bằng nhiều cuộc không kích quy mô lớn đi kèm pháo kích vào các mục tiêu ở Lebanon, họ tấn công cả mục tiêu quân sự của Hezbollah lẫn cơ sở hạ tầng dân sự. Hezbollah sau đó phóng nhiều rocket vào miền Bắc Israel và đã đụng độ với quân đội Israel trong cuộc chiến du kích từ các vị trí cố thủ, cả hai bên đều phải hứng chịu thương vong nặng nề. Ngày 11/8/2006, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 1701 trong một nỗ lực chấm dứt thù địch. Nghị quyết này đã được phía Israel và Lebanon phê chuẩn vào ngày hôm sau. Quân đội Lebanon bắt đầu triển khai tới miền Nam vào ngày 17/8/2006 để thay thế Hezbollah, sự phong tỏa của Israel được dỡ bỏ vào ngày 8/9/2006. Tới ngày 1/10/2006, phần lớn lực lượng Israel đã rút khỏi Lebanon. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình trên Al Manar TV, ông Khalil tiết lộ rằng quân đội Syria đã cung cấp quân nhu cho Hezbollah trong những ngày của cuộc chiến tháng 7/2006. Ông Khalil nhấn mạnh rằng Tổng thống Bashar al-Assad là một đối tác quan trọng của Hezbollah trong "chiến thắng" trước Israel và vai trò của nhà lãnh đạo Syria là không thể lãng quên. Khi đó quân đội Syria đã mở kho dự trữ và gửi tất cả vũ khí chất lượng cho Hezbollah, Thiếu tướng Mohammed Suleiman (người sau đó bị ám sát), chịu trách nhiệm giám sát quá trình nói trên. Ông Khalil còn tiết lộ một thông điệp do Tổng thống Bashar Al-Assad gửi tới Tổng thư ký Hezbollah - ông Sayyed Hassan Nasrallah, thông qua Thiếu tướng Assef Shawkat (người cũng bị ám sát khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Syria). Bức thư xác nhận sự sẵn sàng của quân đội Syria về việc tham gia sâu hơn trong cuộc xung đột này nếu cảm thấy phù hợp, ngay cả khi họ buộc phải di chuyển về phía Tây Beqa'a. Ông Khalil khẳng định rằng Tổng thư ký Hezbollah vẫn không quên vai trò của Tổng thống Bashar al-Assad, giữa hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì mối liên hệ đặc biệt thân thiết. Trong thời điểm hiện tại, các tay súng Hezbollah vẫn đang chiến đấu cùng binh sĩ Syria sau khi họ góp mặt trong cuộc chiến tại quốc gia Ả Rập này ngay từ những ngày đầu tiên, thể hiện quan hệ mật thiết giữa đôi bên.