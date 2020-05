Ngày 25-5 vừa qua, vụ George Floyd, người đàn ông da đen 46 tuổi ở thành phố Minneapolis (Mỹ), tử vong do 4 cảnh sát Mỹ đã khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ. Họ coi đây là 1 vụ giết người có chủ đích do phân biệt chủng tộc. Với tầm ảnh hưởng của mình, nhiều ngôi sao Hollywood cũng đã lên tiếng về vụ việc này, kêu gọi công bằng cho George Floyd nói riêng và cộng đồng người da màu ở Mỹ nói chung Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Mỹ Oprah Winfrey đã chia sẻ lên trang Twitter cá nhân cảm xúc của mình sau sự việc: "Tôi đang rất cố gắng để tiếp cận những thông tin đáng tin cậy trong thời gian này. Tôi không thể quên được hình ảnh người đàn ông ấy bị đè lên cổ. Trái tim tôi vô cùng nặng nề vì điều này" Bà dành những lời thương tiếc đối với nạn nhân: "Gia đình Floyd nói rằng anh ấy là 1 người khổng lồ dịu dàng.Nếu tầm vóc của một linh hồn được xác định bởi phạm vi ảnh hưởng thì George Floyd thật sự là 1 linh hồn mạnh mẽ. Giờ đây chúng tôi đang gọi tên anh, và chúng tôi sẽ không để tên anh chỉ lưu lại như những dòng hashtag. Tinh thần của anh đã trở thành sức mạnh cho tất cả chúng tôi đấu tranh, những người đang tiếc thương và gọi tên anh" Nam ca sĩ người Canada Justin Bieber đã đăng lên trang Instagram cá nhân video vụ việc và chia sẻ: "Tất cả những việc này phải chấm dứt. Những điều này khiến tôi phát ốm, tôi vô cùng giận dữ và đau xót khi chứng kiến người đàn ông kia chết. Phân biệt chủng tộc là 1 tội ác và chúng ta phải hành động cùng nhau" Bên cạnh đó, vợ anh, Hailey Bieber, cũng chia sẻ nỗi buồn tương tự và kêu gọi mọi người chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc Rapper Cardi B thì sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để thể hiện sự bất bình của mình. Cô viết: "Cảnh sát đã cùng chân đè lên cổ anh ấy trong không chỉ 3 hay 5 phút mà gần 15 phút. Điều này thật kinh khủng. Mọi thứ cần thay đổi" Trong bài đăng khác trên Instagram cá nhân, Cardi B đã đăng hình George Floyd và chia sẻ: "Mọi thứ quá đủ rồi. Rồi chuyện này sẽ đi tới đâu? Một cuộc nội chiến? Một tổng thống mới? Bạo loạn? Mọi thứ thật mệt mỏi. Tôi cảm thấy mệt mỏi mà đất nước này cũng vậy". Phản ứng này của cô được đưa ra sau khi các cuộc biểu tình ở Minneapolis trở thành bạo loạn và Tổng thống Mỹ thông báo sẽ dùng biện pháp mạnh để dập tắt việc này Ngôi sao chương trình truyền hình Mỹ Kylie Jenner đã lên tiếng về sự việc này vào tối hôm 28-5 Trên trang Instagram cá nhân, cô chia sẻ câu nói của Martin Luther King: "Sẽ có 1 vài thời điểm, sự im lặng chính là sự phản bội" và kêu gọi mọi người cùng nhau lên tiếng đòi công bằng cho George Floyd và những người da màu Mỹ Nam diễn viên hài người da màu Kevin Hart cùng đã thể hiện mối bận tâm của mình với nạn phân biệt chủng tộc Anh chia sẻ, với tư cách 1 người cha, anh lo lắng cho thế hệ người da màu trong thời của con mình, cháu mình và những thế hệ sau đó. Đồng thời nam diễn viên kêu gọi mọi người cần chung tay hành động để những người da màu có thể sống an toàn và được bảo vệ bởi pháp luật Một nghệ sĩ khác lên tiếng về vụ việc này là nữ ca sĩ Demi Lovato Demi Lovato chia sẻ: "Tôi quá mệt mỏi với việc phải nói 'Hãy an nghỉ nhé', tôi ước những người da màu có thể sống trong yên bình" Giọng ca "Stuck With You" Ariana Grande thì kêu gọi người hâm mộ cùng nhau hành động để bảo vệ người da màu. Cô khuyến khích mọi người ký vào những đơn kiến nghị về vụ việc, đồng thời kêu gọi người thân, bạn bè làm việc này để đòi công bằng cho George Floyd Ngoài ra, trên trang Twitter cá nhân, nữ ca sĩ khẳng định mỗi người đều có cách để thay đổi vấn nạn như bầu cử người đứng đầu uy tín, liên hệ với các nhà lập pháp yêu cầu quyền bình đẳng cho người da màu... Nhiều nghệ sĩ khác hiện này cũng đang cất tiếng nói của mình vì nạn phân biệt chủng tộc

