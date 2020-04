Các hãng thông tấn Trung Đông ngày 18-4-2020 đã thông tin về cái chết của hai sĩ quan quân đội Syria, đó là tham mưu trưởng lữ đoàn 52 - Chuẩn tướng Hamid Makhlouf và người phát ngôn của đơn vị - Đại tá Mahmoud Habib. Thông tin cho biết thêm rằng, hai sĩ quan khi đó đang đi trên con đường nối liền lữ đoàn 52 với thị trấn al-Mleh, nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố al-Harak, phía Đông Bắc tỉnh Daraa. Các trang truyền thông của chính phủ và quân đội Syria, bao gồm Masayf News Network 1 đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của hai sĩ quan cao cấp nói trên. Phóng viên của kênh truyền hình Sama ủng hộ chính quyền nói rằng những kẻ khủng bố có vũ trang đi trên một chiếc xe máy đã nổ súng vào hai sĩ quan. Tần suất các cuộc tấn công khủng bố theo báo cáo đã tăng lên, đặc biệt là những vụ ám sát thành viên của quân đội chính phủ Syria ở miền Nam nước này trong vài ngày qua. Một sĩ quan không có chức vụ cao trong hàng ngũ quân đội Syria cũng đã bị ám sát bởi những kẻ nổi dậy vào ngày 16-4-2020 tại thị trấn Khirbat Qais ở vùng nông thôn phía Tây tỉnh Daraa. Thậm chí vài giờ trước đó, một người lính bình thường cũng trở thành đối tượng bị tấn công ở thành phố Nawa thuộc vùng nông thôn phía Tây Daraa, kẻ khủng bố đã sử dụng một khẩu súng ngắn lắp nòng giảm thanh. Trong khi đó, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm ám sát và làm bị thương 5 người, bao gồm một sĩ quan quân đội Syria ở vùng nông thôn của tỉnh Daraa ngày 16-4. Các tay súng khủng bố IS đã nổ súng vào một chiếc xe quân sự gần thị trấn Izra, phía Bắc tỉnh Daraa (vụ tấn công xảy ra vùng ngoại vi phía Tây của thị trấn này). Ngoài ra vào ngày 15-4, Ali Ghassan Raslan - một Trung sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang Syria đã bị ám sát tại thị trấn al-Nasiriyah, thuộc vùng nông thôn phía Tây Daraa. Vài giờ trước đó, một người lính khác đã bị sát hại ở thị trấn Ain Dhakar. Các vụ ám sát đã xảy ra thường xuyên ở tỉnh Daraa kể từ khi quân đội chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn giành lại quyền kiểm soát các tỉnh Daraa và al-Qunaytirah vào tháng 7/2018. Như vậy có thể thấy rằng mặc dù đã giải phóng được nhiều vùng lãnh thổ nhưng tình hình an ninh tại đây vẫn vô cùng phức tạp khi tàn quân khủng bố vẫn còn hoạt động mạnh. Đây là điều được dự báo từ trước, bởi xét theo kinh nghiệm tại Afghanistan cũng như Iraq thì cuộc chiến này còn tỏ ra cam go hơn nhiều so với đối đầu trực diện trên chiến trường. Chưa rõ trong thời gian sắp tới lực lượng an ninh Syria và Nga có cách nào để giải quyết tận gốc rễ những kẻ khủng bố giấu mặt hay không, nhưng trước tiên có lẽ họ vẫn đang tập trung nguồn lực để giải phóng nốt hai tỉnh Idlib và Aleppo.

