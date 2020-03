Hà Lan mua 1,3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc và nay phải thu hồi 600.000 chiếc đã được phân phát đến các bệnh viện vì phát hiện chúng không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Trong một thông cáo hôm 28-3, Bộ Y tế Hà Lan cho hay, họ đã nhận lô hàng khẩu trang từ một nhà sản xuất Trung Quốc vào ngày 21-3. Ngay khi kiểm tra lô hàng, họ đã nhận thấy chúng không đạt tiêu chuẩn chất lượng Một phần lô hàng đã được phân phát cho đội ngũ nhân viên y tế, thông cáo cho hay. Phần còn lại lập tức bị đình chỉ phân phát "Lần kiểm tra thứ hai chúng tôi cũng phát hiện khẩu trang không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Quyết định được đưa ra là không sử dụng bất cứ sản phẩm nào trong lô hàng này", thông báo nói. Bộ Y tế Hà Lan cũng cho biết các lô hàng trong tương lai sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Lệnh thu hồi liên quan đến gần một nửa trong số 1,3 triệu khẩu trang FFP2 của lô hàng - 600.000 chiếc đã được đưa đến các bệnh viện, theo đài truyền hình NOS. Vấn đề với số khẩu trang này là chúng không khít với khuôn mặt khi đeo, hoặc lớp màng lọc bị lỗi, NOS tiết lộ. Trung Quốc là nơi khởi phát dịch Covid-19, vì thế Bắc Kinh đang nỗ lực sửa đổi hình ảnh quốc tế bằng việc viện trợ hoặc bán thiết bị, vật tư y tế cho các nước đang chống chọi với dịch bệnh trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chất lượng của một số sản phẩm đang gây tranh cãi Trước đó, chính quyền Madrid, Thủ đô Tây Ban Nha, đã quyết định ngừng sử dụng bộ kit xét nghiệm Covid-19 nhanh do một công ty Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện nó không đủ chính xác. Madrid đã mua 340.000 bộ kít xét nghiệm do công ty Công nghệ Sinh học Bioeasy Thâm Quyến phát triển. Bộ kit xét nghiệm bị nghi ngờ kém chính xác sau khi số ca nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha hôm 26-3 tăng chóng mặt lên 56.188 với 4.089 ca tử vong. Đến sáng 27-3, các con số này là 57.786 và 4.365, chỉ thua Mỹ, Trung Quốc và Italy. Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm và Vi sinh Lâm sàng (SEIMC), một trong những viện nghiên cứu hàng đầu của Tây Ban Nha, đã đăng trên trang web rằng họ phát hiện ra bộ xét nghiệm gạc mũi của Trung Quốc có có tỷ lệ chính xác dưới 30%. Sản phẩm này do công ty Công nghệ Sinh học Bioeasy Thâm Quyến phát triển. Tây Ban Nha đã được thông báo rằng bộ kit xét nghiệm nhanh của Bioeasy có thể mang về kết quả xét nghiệm Covid-19 chính xác 80%, nhưng điều này trái ngược với những phát hiện của SEIMC. Covid-19 xuất hiện lần đầu vào tháng 12-2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ngay sau đó chúng đã lan ra gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, hiện đã có hơn 663.700 người bị nhiễm và hơn 30.880 người tử vong. Trong khi số ca hồi phục là hơn 142.000 ca.

