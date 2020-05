Trang Al Masdar News cho biết, khoảng 2 chục tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã thiệt mạng hoặc bị thương trong một loạt vụ đụng độ gần đây ở miền Bắc Syria. Đã có 14 người trong số họ thiệt mạng trong một cuộc tấn công thất bại vào vị trí của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) gần Kubrlik đêm 17/5 và có tới 10 người thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc đụng độ gần Hazwan vào ngày 15/5. Phản ứng với thất bại, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đồng minh đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng súng cối và pháo vào quân SDF gần Ayn Issa, Tall Tamr và Tall Unay trong các ngày từ 16 tới 18/5. Những trận giao tranh giữa các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và SDF thường xuyên nổ ra ở khu vực này. Tuy nhiên, cả hai bên không tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn do lệnh ngừng bắn chính thức vẫn còn hiệu lực. Trong diễn biến khác, vào ngày 17/5, 7 thành viên IS đã trốn khỏi trại al-Hawl do SDF kiểm soát ở tỉnh al-Hasakah, nơi giam giữ một số lượng lớn các phiến binh IS và gia đình của họ. Sau vụ việc, lực lượng an ninh SDF tại khu vực được đặt trong tình trạng báo động cao. Hoạt động tìm kiếm đã diễn ra, một số nguồn tin cho rằng những kẻ khủng bố bỏ trốn đã bị bắt lại, nhưng thông tin chưa được xác nhận. Đây là sự cố an ninh thứ hai ở al-Hawl trong vòng chưa đầy 10 ngày. Vào ngày 13/5, lực lượng an ninh SDF đã vạch trần một âm mưu của những người vợ IS nhằm gây bạo loạn và trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo, đến sáng ngày 18/5 đã diễn ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là nhằm vào một đoàn xe của quân đội Syria ở quận Maadan thuộc tỉnh Raqqa. Một số binh sĩ quân đội Syria đã bị thương. Hiện vẫn chưa rõ ai là người đứng sau vụ tấn công, nhưng truyền thông tập trung vào Thổ Nhĩ Kỳ và liên minh do Mỹ đứng đầu. Trong khi đó cũng nổ ra trận giao tranh giữa quân đội Syria và các thành viên IS gần thị trấn al-Sukhna, trên đường cao tốc nối tỉnh Homs - Deir Ezzor. Các tay súng IS đã đã cố gắng cắt đứt đường cao tốc nhưng buộc phải rút lui. Những cuộc tấn công thường xuyên của tàn quân IS hoạt động trong khu vực sa mạc vẫn là mối đe dọa an ninh đáng chú ý đối với quân chính phủ. Đồng thời, tình hình ở tỉnh Idlib một lần nữa căng thẳng. Sau khi thất bại trong việc chiếm Tanjarah ở Tây Bắc Hama tuần trước, các nhóm liên kết với al-Qaeda đã giảm hoạt động của họ trên tiền tuyến. Mặc dù vậy, rất có khả năng Hayat Tahrir al-Sham và các đồng minh sẽ tiến hành một nỗ lực hạn chế hơn để mở rộng vùng kiểm soát của họ tại miền Nam Idlib và phía Tây Hama trong những tuần tới. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng quân đội Syria tiếp tục chiến dịch chống phiến quân thánh chiến, khi họ mở một cuộc tấn công mạnh vào các vị trí của nhóm Hurras Al-Deen ở khu vực phía Bắc đồng bằng Al-Ghaab. Binh sĩ SAA đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt để liên tục bắn phá các công sự của phe thánh chiến, đồng thời nhắm vào các điểm trú quân của họ ở Tây Bắc Hama. Ngoài ra quân đội Syria cũng tham gia vào các cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến ở miền Nam Idlib, khi họ giao chiến với một nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở khu vực Jabal Al-Zawiya.

Trang Al Masdar News cho biết, khoảng 2 chục tay súng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã thiệt mạng hoặc bị thương trong một loạt vụ đụng độ gần đây ở miền Bắc Syria. Đã có 14 người trong số họ thiệt mạng trong một cuộc tấn công thất bại vào vị trí của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) gần Kubrlik đêm 17/5 và có tới 10 người thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc đụng độ gần Hazwan vào ngày 15/5. Phản ứng với thất bại, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đồng minh đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng súng cối và pháo vào quân SDF gần Ayn Issa, Tall Tamr và Tall Unay trong các ngày từ 16 tới 18/5. Những trận giao tranh giữa các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và SDF thường xuyên nổ ra ở khu vực này. Tuy nhiên, cả hai bên không tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn do lệnh ngừng bắn chính thức vẫn còn hiệu lực. Trong diễn biến khác, vào ngày 17/5, 7 thành viên IS đã trốn khỏi trại al-Hawl do SDF kiểm soát ở tỉnh al-Hasakah, nơi giam giữ một số lượng lớn các phiến binh IS và gia đình của họ. Sau vụ việc, lực lượng an ninh SDF tại khu vực được đặt trong tình trạng báo động cao. Hoạt động tìm kiếm đã diễn ra, một số nguồn tin cho rằng những kẻ khủng bố bỏ trốn đã bị bắt lại, nhưng thông tin chưa được xác nhận. Đây là sự cố an ninh thứ hai ở al-Hawl trong vòng chưa đầy 10 ngày. Vào ngày 13/5, lực lượng an ninh SDF đã vạch trần một âm mưu của những người vợ IS nhằm gây bạo loạn và trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo, đến sáng ngày 18/5 đã diễn ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là nhằm vào một đoàn xe của quân đội Syria ở quận Maadan thuộc tỉnh Raqqa. Một số binh sĩ quân đội Syria đã bị thương. Hiện vẫn chưa rõ ai là người đứng sau vụ tấn công, nhưng truyền thông tập trung vào Thổ Nhĩ Kỳ và liên minh do Mỹ đứng đầu. Trong khi đó cũng nổ ra trận giao tranh giữa quân đội Syria và các thành viên IS gần thị trấn al-Sukhna, trên đường cao tốc nối tỉnh Homs - Deir Ezzor. Các tay súng IS đã đã cố gắng cắt đứt đường cao tốc nhưng buộc phải rút lui. Những cuộc tấn công thường xuyên của tàn quân IS hoạt động trong khu vực sa mạc vẫn là mối đe dọa an ninh đáng chú ý đối với quân chính phủ. Đồng thời, tình hình ở tỉnh Idlib một lần nữa căng thẳng. Sau khi thất bại trong việc chiếm Tanjarah ở Tây Bắc Hama tuần trước, các nhóm liên kết với al-Qaeda đã giảm hoạt động của họ trên tiền tuyến. Mặc dù vậy, rất có khả năng Hayat Tahrir al-Sham và các đồng minh sẽ tiến hành một nỗ lực hạn chế hơn để mở rộng vùng kiểm soát của họ tại miền Nam Idlib và phía Tây Hama trong những tuần tới. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng quân đội Syria tiếp tục chiến dịch chống phiến quân thánh chiến, khi họ mở một cuộc tấn công mạnh vào các vị trí của nhóm Hurras Al-Deen ở khu vực phía Bắc đồng bằng Al-Ghaab. Binh sĩ SAA đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt để liên tục bắn phá các công sự của phe thánh chiến, đồng thời nhắm vào các điểm trú quân của họ ở Tây Bắc Hama. Ngoài ra quân đội Syria cũng tham gia vào các cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến ở miền Nam Idlib, khi họ giao chiến với một nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở khu vực Jabal Al-Zawiya.