Mức giá dầu thấp nhất: Ngày 20-4, trong phiên, dầu thô WTI giao tháng 5 trên sàn New York liên tục lao dốc chạm mốc thấp nhất chưa từng có trong lịch sử, có lúc giá giảm về âm 40,32 USD. Chốt phiên, ở mức âm 37,63 USD/thùng Theo giới phân tích, giá dầu chịu tác động mạnh khi nhu cầu sụt giảm do lệnh đóng cửa nền kinh tế khiến nhu cầu về dầu giảm mạnh trong khi các kho chứa đã đầy Như vậy, giá dầu thô ngày 20-4 đã xuống chạm đáy sau 21 năm, thấp nhất kể từ đầu năm 1999 Mức giá dầu cao nhất: Cách đây 13 năm, ngày 24-9-2007 giá dầu thô chạm đỉnh cao nhất trong lịch sử là 146 USD/thùng Nước xuất khẩu dầu lớn nhất: Mỹ hiện đang là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Trong tháng 6-2019, xuất khẩu dầu của Mỹ tăng hơn 3 triệu thùng/ngày Theo CNBC, các chuyên gia năng lượng cho biết, Mỹ sẽ sớm đánh mất vị thế nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới do cuộc chiến giá khốc liệt giữa Saudi Arabia và Nga giữa dịch Covid-19 "Nếu giá dầu tiếp tục thấp như hiện nay, sản xuất dầu của Mỹ sẽ lao dốc. Mỹ sẽ không còn là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới", chuyên gia Cha Dan Yergin chia sẻ Thực tế, chỉ trong 2 tuần qua, 59 giàn khoan dầu mỏ ở Mỹ đóng cửa. Giới phân tích cho rằng, tương lai mất đi ngôi vị số 1 của Mỹ không còn xa Nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới: Tính đến tháng 9-2019, Venezuela là nước có dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới với 303,2 tỷ thùng dầu, chiếm 17,9% toàn thế giới. Nằm trong top 5 thế giới, theo sau Venezuela là các nước: Saudi Arabia, Canada, Iran, Iraq Saudi Arabia là nước có dự trữ dầu mỏ lớn thứ hai sau Venezuela với 266,2 tỷ thùng, chiếm 15,7% toàn cầu. Nước này cũng sản xuất 12 triệu thùng dầu/ngày, đứng thứ 2 sau Mỹ Vị trí thứ 3 thuộc về Canada với 168,9 tỷ thùng dầu (chiếm 10% tổng số thế giới), đồng thời nhiều nhất trong số các quốc gia ở Bắc Mỹ Là thành viên sáng lập OPEC, Iran hiện dự trữ 157,2 tỷ thùng (chiếm 9,3% tổng số thế giới) Trữ lượng dầu của Iraq vào khoảng 148,8 tỷ thùng (tương đương 8,8% tổng số thế giới) Mỏ dầu lớn nhất thế giới: Được phát hiện vào năm 1912, mỏ Piceance & Uinta, Mỹ hiện là mỏ dầu lớn nhất thế giới với tổng diện tích khoảng 25.700 km2, tổng trữ lượng ước tính là 2.855 tỷ thùng, trữ lượng còn lại là 2.855 tỷ thùng Đứng thứ 2 là mỏ Orinoco Belt, Venezuela được phát hiện năm 1930 với tổng trữ lượng ước tính: 1.300 tỷ thùng, trữ lượng còn lại: 530 tỷ thùng Đứng thứ 3 là mỏ The Alberta Oil Sands, Canada được phát hiện năm 1980 với tổng trữ lượng ước tính: 173 tỷ thùng, trữ lượng còn lại: 169 tỷ thùng Đứng thứ 4 là mỏ Ghawar, Saudi Arabia được phát hiện năm 1948 với tổng trữ lượng ước tính: 162 tỷ thùng, trữ lượng còn lại: 11-45 tỷ thùng Đứng thứ 5 là mỏ Burgan, Kuwait được phát hiện năm 1938 với tổng trữ lượng ước tính: 150 tỷ thùng, trữ lượng còn lại: 6 - 25 tỷ thùng Đứng thứ 6 là mỏ Bolivar Coastal, Venezuela được phát hiện năm 1917 với tổng trữ lượng ước tính: 44 tỷ thùng, trữ lượng còn lại: 14 tỷ thùng Đứng thứ 7 là mỏ Kashagan, Kazakhstan được phát hiện năm 2000 với tổng trữ lượng ước tính: 38 tỷ thùng, trữ lượng còn lại: 7 - 9 tỷ thùng Đứng thứ 8 là mỏ Cantarell, Mexico được phát hiện năm 1976 với tổng trữ lượng ước tính: 35 tỷ thùng, trữ lượng còn lại: 4 tỷ thùng Đứng thứ 9 là mỏ Carioca-Sugar Loaf, Brazil được phát hiện năm 2007 với tổng trữ lượng ước tính: 33 tỷ thùng, hiện chưa đưa vào khai thác Đứng thứ 10 là mỏ Ferdows, Iran được phát hiện năm 2003 với tổng trữ lượng ước tính: 31 tỷ thùng, trữ lượng còn lại: 31 tỷ thùng Còn tại Việt Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu hiện là tỉnh có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất và mỏ Bạch Hổ là mỏ dầu lớn nhất cả nước

