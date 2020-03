Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy hôm 21-3 cho biết, nước này ghi nhận 6.557 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca lên 53.578. Số người chết vì Covid-19 cũng tăng kỷ lục 793 ca, tương đương 38,3%, lên 4.825. Trước đó một ngày, Italy ghi nhận thêm 627 ca tử vong, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Vùng Bologna gần Milan là nơi ghi nhận số người chết cao nhất, hơn 3.000 người, chiếm 2/3 số ca tử vong của Italy. Tỷ lệ tử vong ở quốc gia này ở mức tương đương 9%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Đây là nước có dân số già thứ hai thế giới sau Nhật Bản, với khoảng 23% người trên 65 tuổi. Các chuyên gia y tế cho rằng yếu tố nhân khẩu học này là một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong ở Italy cao. Viện Y tế Quốc gia (ISS) cho biết, độ tuổi trung bình của người tử vong do nCoV ở Italy là 78,5 và tuổi trung bình của người nhiễm là 63. Khoảng 98,8% người chết vì Covid-19 có ít nhất một bệnh lý nền, dựa trên nghiên cứu về 3.200 ca tử vong ban đầu ở nước này. Quân đội Italy hôm 21-3-2020 triển khai binh sĩ hỗ trợ thực thi lệnh phong tỏa tại vùng Lombardy. Các chuyên gia y tế Trung Quốc được cử đến Italy hỗ trợ đối phó Covid-19 cho rằng tình hình hiện nay ở nước này tương tự Vũ Hán, nơi dịch khởi phát cách đây hai tháng. Nhưng các biện pháp phong tỏa của chính quyền Italy không đủ quyết liệt. Covid-19 xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 304.000 người nhiễm, trong đó hơn 13.000 người tử vong và hơn 94.000 người bình phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đây là đại dịch toàn cầu và kêu gọi các nước tăng cường biện pháp ứng phó.

