Một nghị quyết được Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy, trong đó kêu gọi đánh giá một cách độc lập, công bằng và toàn diện về "phản ứng y tế toàn cầu đối với dịch Covid-19" đã nhận được sự ủng hộ của 116 quốc gia tại Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA). Nghị quyết sẽ được thông qua ngày 19-5 nếu được sự ủng hộ của 2/3 trong số 194 thành viên WHA, cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nghị quyết kêu gọi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hợp tác và khoa học để truy vết lây nhiễm, giúp giảm nguy cơ bùng phát các dịch bệnh tương tự. Nghị quyết cũng đề nghị WHO hợp tác chặt chẽ với các cơ quan và quốc gia khác để xác định nguồn gốc động vật của virus SARS-CoV-2 và tìm hiểu cách virus này "nhảy" sang người. Một số quốc gia đang ghi nhận số ca tử vong cao do virus SARS-CoV-2 cho rằng còn quá sớm để điều tra và nghị quyết cũng đồng tình với điều này, khẳng định điều tra nên bắt đầu vào thời điểm thích hợp. WHA hôm nay sẽ bắt đầu ngày họp đầu tiên về dịch Covid-19 tại Geneva, Thụy Sĩ. Thông thường, cơ quan này họp khoảng ba tuần nhưng hiện rút ngắn còn hai ngày và dự kiến chỉ tập trung vào đại dịch Covid-19. Một số nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng y tế và nhiều quan chức sẽ tham dự cuộc họp. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cuối tuần trước cho biết cuộc họp sẽ là một trong những sự kiện quan trọng nhất của WHA từ khi thành lập năm 1948. Australia là quốc gia đầu tiên sau Mỹ kêu gọi điều tra độc lập. Australia hiện đã giảm bớt một số yêu cầu điều tra, ngôn ngữ trong dự thảo cũng cẩn thận hơn và không đề cập đến Trung Quốc cũng như thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát. Tuy nhiên, Australia vẫn nỗ lực thúc đẩy điều tra và rất hoan nghênh sự ủng hộ của các nước. "Nghị quyết là một phần quan trọng của cuộc trao đổi mà chúng tôi khởi đầu và tôi rất biết ơn những nỗ lực của EU cũng như những người soạn thảo đã tham gia đàm phán vài tuần qua", Ngoại trưởng Australia Minister Payne nói với các phóng viên. "Nghị quyết này toàn diện và bao gồm lời kêu gọi xác minh nguồn gốc động vật của virus SARS-CoV-2". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hạ thấp sự liên quan của Australia trong nghị quyết mà chỉ tập trung vào EU, nói rằng Trung Quốc đã được tham vấn về nội dung của dự thảo. "Trung Quốc cùng các nước khác đã tham gia tích cực các cuộc tham vấn và đồng tình với văn bản đã được thống nhất", ông Triệu Lập Kiên nói, song không đề cập Bắc Kinh có ủng hộ biện pháp này hay không. Dịch Covid-19 khởi phát lần đầu tiên vào tháng 12-2019 tại Vũ Hán, sau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới. Hiện đã có hơn 4,8 triệu người nhiễm và gần 317 ngàn người tử vong. Các quốc gia vẫn đang đổ nguồn lực để mong nhanh chóng tìm ra vaccine phòng dịch Covid-19, tuy nhiên có thể phải mất nhiều tháng nữa.

Một nghị quyết được Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy, trong đó kêu gọi đánh giá một cách độc lập, công bằng và toàn diện về "phản ứng y tế toàn cầu đối với dịch Covid-19" đã nhận được sự ủng hộ của 116 quốc gia tại Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA). Nghị quyết sẽ được thông qua ngày 19-5 nếu được sự ủng hộ của 2/3 trong số 194 thành viên WHA, cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nghị quyết kêu gọi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hợp tác và khoa học để truy vết lây nhiễm, giúp giảm nguy cơ bùng phát các dịch bệnh tương tự. Nghị quyết cũng đề nghị WHO hợp tác chặt chẽ với các cơ quan và quốc gia khác để xác định nguồn gốc động vật của virus SARS-CoV-2 và tìm hiểu cách virus này "nhảy" sang người. Một số quốc gia đang ghi nhận số ca tử vong cao do virus SARS-CoV-2 cho rằng còn quá sớm để điều tra và nghị quyết cũng đồng tình với điều này, khẳng định điều tra nên bắt đầu vào thời điểm thích hợp. WHA hôm nay sẽ bắt đầu ngày họp đầu tiên về dịch Covid-19 tại Geneva, Thụy Sĩ. Thông thường, cơ quan này họp khoảng ba tuần nhưng hiện rút ngắn còn hai ngày và dự kiến chỉ tập trung vào đại dịch Covid-19. Một số nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng y tế và nhiều quan chức sẽ tham dự cuộc họp. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cuối tuần trước cho biết cuộc họp sẽ là một trong những sự kiện quan trọng nhất của WHA từ khi thành lập năm 1948. Australia là quốc gia đầu tiên sau Mỹ kêu gọi điều tra độc lập. Australia hiện đã giảm bớt một số yêu cầu điều tra, ngôn ngữ trong dự thảo cũng cẩn thận hơn và không đề cập đến Trung Quốc cũng như thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát. Tuy nhiên, Australia vẫn nỗ lực thúc đẩy điều tra và rất hoan nghênh sự ủng hộ của các nước. "Nghị quyết là một phần quan trọng của cuộc trao đổi mà chúng tôi khởi đầu và tôi rất biết ơn những nỗ lực của EU cũng như những người soạn thảo đã tham gia đàm phán vài tuần qua", Ngoại trưởng Australia Minister Payne nói với các phóng viên. "Nghị quyết này toàn diện và bao gồm lời kêu gọi xác minh nguồn gốc động vật của virus SARS-CoV-2". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hạ thấp sự liên quan của Australia trong nghị quyết mà chỉ tập trung vào EU, nói rằng Trung Quốc đã được tham vấn về nội dung của dự thảo. "Trung Quốc cùng các nước khác đã tham gia tích cực các cuộc tham vấn và đồng tình với văn bản đã được thống nhất", ông Triệu Lập Kiên nói, song không đề cập Bắc Kinh có ủng hộ biện pháp này hay không. Dịch Covid-19 khởi phát lần đầu tiên vào tháng 12-2019 tại Vũ Hán, sau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới. Hiện đã có hơn 4,8 triệu người nhiễm và gần 317 ngàn người tử vong. Các quốc gia vẫn đang đổ nguồn lực để mong nhanh chóng tìm ra vaccine phòng dịch Covid-19, tuy nhiên có thể phải mất nhiều tháng nữa.