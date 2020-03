Thủ hiến bang Hesse Volker Bouffier hôm 29-3 cho biết: ông Schaefer, 54 tuổi, được tìm thấy đã tử vong gần một đường ray xe lửa vào ngày 28-3. Văn phòng công tố thành phố Wiesbaden tin rằng ông Schaefer đã tự tử. "Chúng tôi rất sốc... Trên tất cả, chúng tôi vô cùng đau buồn", Thủ hiến bang Hesse Volker Bouffier nói trong tuyên bố được ghi âm lại. Theo Bouffier, ông Schaefer giữ chức Bộ trưởng Tài chính bang Hesse suốt 10 năm qua. Ông đã nỗ lực "ngày đêm" để giúp các công ty và công nhân đối phó với những tác động kinh tế từ đại dịch Covid-19. Bang Hesse là nơi có thủ phủ tài chính Frankfurt, vốn quy tụ trụ sở của các ngân hàng cho vay lớn như Deutsche Bank và Commerzbank. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đặt trụ sở tại Frankfurt. "Chúng tôi cho rằng ông ấy đã vô cùng lo lắng", Thủ hiến bang Hesse nói. "Đây chính xác là giai đoạn khó khăn mà chúng tôi cần những người như ông ấy hơn cả", ông Bouffier - một đồng minh thân cận của Thủ tướng Angela Merkel, nói với AFP. Schaefer lâu nay được xem là người kế nhiệm cho Thủ hiến Bouffier. Ông ra đi để lại một vợ và hai con. Đức đã ghi nhận hơn 58.000 ca nhiễm và 455 người chết vì Covid-19. Tuy là quốc gia có số ca lây nhiễm đứng thứ 4 tại Châu Âu và đứng thứ 5 thế giới, nhưng tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại quốc gia này tương đối thấp. Với tỷ lệ tử vong chỉ là 0,3%, thấp hơn rất nhiều so với mức 8% của Italy hay mức trung bình 4% của thế giới, Đức đang gieo hy vọng cho nhiều quốc gia về chiến lược kiểm soát Covid-19 đúng hướng. "Đức đã tiến hành xét nghiệm rất quyết liệt, do đó có thể phát hiện được nhiều ca nhiễm nhẹ để kịp thời điều trị", tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhận định. "Có sự khác biệt lớn giữa hệ thống y tế Đức và các quốc gia khác. Quy định về xét nghiệm bệnh mới của chúng tôi rất thoải mái. Ở những nước khác, tất cả việc xét nghiệm cho loại bệnh mới đều quy về một cơ quan trung ương", Christian Drosten, nhà nghiên cứu virus hàng đầu tại Bệnh viện Charite ở Berlin, cho hay. Ông giải thích thêm ở Đức, bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể làm xét nghiệm Covid-19 và bảo hiểm y tế công sẽ trả khoản chi phí này. Những điểm khác biệt trong hệ thống y tế Đức cũng là yếu tố quan trọng giúp kéo giảm tỷ lệ tử vong. Quốc gia này có nhiều giường chăm sóc đặc biệt (ICU) hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu. Giường ICU có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với những ca nhiễm Covid-19 trong tình trạng nguy kịch. Tại miền bắc Italy, bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là lựa chọn những bệnh nhân có cơ hội sống cao hơn để chuyển họ tới giường chăm sóc đặc biệt.

