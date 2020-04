Các vấn đề kinh tế của nhiều quốc gia châu Âu đã trở nên trầm trọng hơn do sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, ví dụ trường hợp Italia, nền kinh tế có thể giảm 6%. Dự báo trên đã được kênh tin tức N-TV của Đức đăng tải và phân tích vào ngày 3-4 Cuộc khủng hoảng nợ đang quay trở lại châu Âu, tác giả của bài báo trên N-TV nhận định như vậy. Theo đó, Italia - nước chịu ảnh hưởng mạnh nhất trong số các quốc gia châu Âu trong đại dịch Covid-19, đang rất cần hỗ trợ tài chính. Các tuyên bố về tình trạng nghiêm trọng của Rome không còn có thể bị bỏ qua. "Tình trạng khẩn cấp không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mà cả trong nền kinh tế. Các chuyên gia dự đoán rằng năm nay nền kinh tế sẽ suy giảm khoảng 6%", tác giả viết. Để vượt qua khủng hoảng, chính quyền Italia cũng như các nước châu Âu khác đã quyết định tăng các khoản thanh toán xã hội, do đó làm tăng các khoản nợ tích lũy. Hơn nữa ngay cả trước đại dịch, nợ công của Italia đã lên tới 130% GDP của đất nước. Bây giờ, như đài truyền hình Đức lưu ý, Rome đang đến gần ngưỡng giới hạn. Trong tình hình này, các quốc gia như Italia, Tây Ban Nha và Hy Lạp sẽ đối diện nguy cơ vỡ nợ và có thể phải rời khỏi EU. Điều này gần như chắc chắn sẽ xảy ra nếu Liên minh châu Âu - EU không hỗ trợ tài chính cho họ. Tác động xấu nhất của viễn cảnh trên sẽ là kéo theo sự sụp đổ của đồng euro. "Nếu các quốc gia khác không giúp đỡ Italia, Tây Ban Nha và Hy Lạp, họ sẽ đối diện tình cảnh vỡ nợ và phải rút khỏi EU, điều này sẽ kéo theo sự kết thúc của đồng euro". "Do đó, việc phân phối chi tiêu khủng hoảng giữa các nước EU dường như là không thể tránh khỏi. Câu hỏi duy nhất là chính xác nó sẽ được thực hiện như thế nào", bài báo viết. Một trong những biện pháp để khắc phục tình trạng hiện tại, Ý đề xuất phát hành trái phiếu Eurobond nhưng Đức và Áo phản đối Một lựa chọn khác để vượt qua khủng hoảng là tạo ra một quỹ đặc biệt sẽ phát hành các khoản vay theo điều khoản được tạo điều kiện. Tuy nhiên, mọi thứ đều dựa trên câu hỏi liệu có đủ tiền cho tất cả mọi người hay không. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố bãi bỏ các giới hạn đối với việc mua trái phiếu chính phủ, ấn phẩm cho biết. Điều này có nghĩa là trong những trường hợp cực đoan, ECB sẽ có thể xóa hầu hết các khoản nợ ngay cả các quốc gia như Italia, N-TV kết luận và lưu ý rằng biện pháp trên có thể là cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này.

