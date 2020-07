Phượng hoàng cổ trấn - thị trấn cổ của Trung Quốc với hàng ngàn năm lịch sử, đã bị ngập do ảnh hưởng của trận lụt nghiêm trọng tàn phá tại khu vực miền Nam Trung Quốc trong vài tuần qua (Nguồn: VTV) Trong cơn lũ, đoạn sông chảy qua Phượng Hoàng cổ trấn trở nên đục ngầu (Nguồn: Tuổi trẻ) Khung cảnh trở nên xám xịt, ảm đạm ở Phượng Hoàng cổ trấn Con phố đi bộ ven sông ngập chìm trong nước khiến việc di chuyển của người dân địa phương trở nên khó khăn hơn Phượng Hoàng cổ trấn ngập trong mưa, chìm trong rác Hiện nay tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến rất nguy hiểm tại Trung Quốc Phượng Hoàng cổ trấn cũng từng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ lịch sử trong năm 2014 tại Trung Quốc (Nguồn: Zing) Cảnh tượng hoang tàn ở Phượng Hoàng sau cơn mưa Toàn cảnh Phượng Hoàng cổ trấn trong cơn lũ năm 2014 Nhiều nhà cửa ở Phượng Hoàng cổ trấn bị phá huỷ và hư hỏng nặng sau cơn lũ kinh hoàng Mưa lớn kéo dài khiến rất nhiều khách du lịch mắc kẹt ở Phượng Hoàng cổ trấn Còn đây là hình ảnh đối lập của Phượng Hoàng cổ trấn trong những ngày thời tiết đẹp Phượng Hoàng cổ trấn nằm phía tây tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) là điểm du lịch đình đám được giới trẻ yêu thích những năm gần đây Phượng Hoàng cổ trấn còn lưu giữ nhiều thành quách, đền chùa, những dãy phố, nhà cổ dọc dòng Đà Giang. Phần lớn kiến trúc cổ của Phượng Hoàng còn giữ lại đến ngày nay đều là các công trình từ thời nhà Thanh, do người Hán và người Miêu cùng xây dựng. (Nguồn: Vn Express) Phượng Hoàng cổ trấn trầm mặc bên dòng sông Đà Giang trong vắt soi bóng những ngôi nhà nghìn năm tuổi, xa xa là những cây cầu cổ kính vắt ngang sông Khi mặt trời lên cao, cả Phượng Hoàng cổ trấn bừng sáng, bầu không khí nhộn nhịp hơn Đoạn bờ sông tại Phượng Hoàng cổ trấn chưa đầy 1 km mà có tới khoảng 10 cây cầu, một vài cây cầu trong số đó cực kỳ đặc biệt với kiến trúc cầu có mái che, một chiếc cầu - nhà, được thiết kế theo phong cách “Phượng Hoàng” đặc trưng của cổ trấn Khi mặt trời lặn, Phượng Hoàng cổ trấn đẹp lãng mạn trong ánh chiều tà Phượng Hoàng cổ trấn trải dài ngút tầm mắt với những mái ngói cổ âm dương, những phù điêu nhuộm màu thời gian của 1.300 năm qua (Nguồn: Zing) Khi đêm xuống, Phượng Hoàng cổ trấn hoàn toàn khác biệt với lung linh sắc màu Ánh đèn rực rỡ lung linh về đêm tại Phượng Hoàng cổ trấn Cả một khúc sông Đà Giang rực rỡ trong ánh đèn lồng, những ngôi nhà bên sông thêm sắc màu, tô điểm cho không gian cổ kính nên thơ Các hoạt động về đêm ở Phượng Hoàng cổ trấn kéo dài đến khoảng 1-2h sáng Thả đèn hoa đăng, dùng bữa tối trên thuyền, ngắm cảnh dòng Đà Giang về đêm cũng là những trải nghiệm thú vị vào buổi tối ở Phượng Hoàng cổ trấn Mùa đông ở Phượng Hoàng cổ trấn thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Tháng 12 là thời điểm đẹp nhất để đến đây, lúc này nhiệt độ có thể xuống tới âm 5 độ C Dòng chảy của Đà Giang lúc này cũng êm ả hơn, mực nước xuống thấp để lộ cây cầu đá bắc qua sông (Nguồn: Vn Express) Phượng Hoàng cổ trấn là địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng nơi đây mùa đông vắng vẻ và yên bình đến lạ (Nguồn: Zing) Những ngôi nhà xưa cũ được bố trí trên sườn núi, phản chiếu xuống dòng sông khiến cho Phượng Hoàng cổ trấn như một bức tranh cổ tuyệt đẹp với màu nâu trầm chủ đạo Tuyết ở Phượng Hoàng cổ trấn mỏng, nhẹ, bay bay trong gió, đọng lại trên những mái hiên Tuyết lúc này phủ kín khắp lối đi, trắng xóa cả con đường men theo sông

