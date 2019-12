Căng thẳng bắt nguồn từ vụ việc diễn ra sáng 22-12, khi mạng thông tin Rojava Network công bố thông tin về vụ đụng độ gần căn cứ không quân của quân đội Nga ở phía Tây Nam thành phố Kamyshly. Khi đó, đoàn xe chở thiết bị quân sự của Mỹ đã tiến đến từ phía Đông với quy mô rất lớn bao gồm hơn 100 phương tiện, tuy nhiên chúng đã bị chặn lại trên đường đến sân bay quân sự. Các nhà phân tích không loại trừ khả năng quân đội Mỹ muốn tạo lập một căn cứ mới ở miền Bắc Syria với mục tiêu cắt đứt ảnh hưởng của quân đội Nga khỏi khu vực này. Theo trang thông tin Avia của Nga, quân đội chính phủ Syria (SAA), những người đang kiểm soát khu vực này một lần nữa lại từ chối cho phép quân đội Mỹ đi qua. Chỉ với hành động đơn giản là đóng cửa trạm kiểm soát, SAA đã buộc lực lượng Mỹ phải rời đi, sau đó đoàn xe trên đã rút lui nhưng đi đâu thì chưa được biết. Cần lưu ý rằng ít nhất đây đã là trường hợp thứ ba được biết đến khi một đoàn xe quân sự Mỹ bị chặn lại ở lối vào căn cứ không quân mới thiết lập của Nga ở Kamyshly. Được biết tại căn cứ không quân mới này, Nga đã triển khai trực thăng tấn công và theo một số nguồn tin khác thì thậm chí có cả máy bay chiến đấu cánh cố định. Tình huống trên theo đánh giá có thể sẽ làm phát sinh những căng thẳng mới giữa Nga và Mỹ trong việc tranh giành ảnh hưởng tại khu vực miền Bắc Syria vốn đang rất nóng bỏng. Không ngoài dự đoán, truyền thông Nga cho biết quân đội Mỹ vừa có hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với các binh sĩ Nga ở mức độ cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù khu vực định cư Tell Tamr (tỉnh Hasaka của Syria) nằm dưới sự kiểm soát của binh sĩ Nga, Syria và Kurd, lính Mỹ đã ngang nhiên chặn một đội tuần tra của quân cảnh Nga bao gồm 7 xe bọc thép, theo Rojava Network thì vụ việc xảy ra hôm 25-12. "Một cuộc xung đột nảy sinh giữa lực lượng Mỹ và Nga sau khi các binh sĩ Mỹ kiểm tra và ngăn chặn đoàn tuần tra của Nga, bao gồm 7 chiếc xe thiết giáp ở vùng nông thôn Gabshash ngày hôm qua", Rojava Network đưa tin. Tuy nhiên bất kỳ chi tiết nào về sự việc này hiện vẫn chưa được giới chức quốc phòng hai bên bình luận. Các chuyên gia nhận định điều này có thể dẫn tới một cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa quân đội Nga - Mỹ. Đối với Nga thì tình hình còn nghiêm trọng hơn nhiều, do đây là lực lượng vũ trang hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Syria chứ không như người Mỹ. Bên cạnh đó, đây là khu vực nằm trong tầm ảnh hưởng của họ. Lý do dẫn đến hành động này của phía Mỹ được cho là nhằm trả đũa việc đoàn xe quân sự của họ bị chặn lại khi đang cố gắng tiến vào khu vực có căn cứ không quân Nga. Nhưng sự cố này nghiêm trọng hơn nhiều khi binh sĩ Mỹ được báo cáo đã đe dọa sử dụng vũ lực.

