Theo báo cáo sơ bộ của Al Masdar News, một chiếc xe quân sự trong đoàn tuần tra của Thổ Nhĩ Kỳ đã đâm vào thiết bị nổ tự chế (IED) ở thị trấn Sufahan, phía nam tỉnh Idlib của Syria. Được biết chiếc xe bọc thép trên đã bị hư hỏng nặng nề, tuy nhiên cho đến thời điểm này chưa có báo cáo về thương vong đối với binh sĩ Ankara. Vấn đề đáng quan tâm đó là thị trấn Sufahan nằm dưới sự kiểm soát của các phiến binh được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các lực lượng thánh chiến đồng minh của họ. Tuần trước, một cuộc tấn công tương tự đã được thực hiện nhằm vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khi họ đang thực hiện một cuộc tuần tra dọc theo đường cao tốc M4 (tuyến đường nối Aleppo với Latakia). Ít nhất hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng do cuộc tấn công diễn ra ở Idlib tuần trước, các nhóm vũ trang cực đoan hoạt động tại đây bị quy trách nhiệm đã tiến hành vụ tấn công. Vấn đề được quan tâm hiện nay là tại sao phiến quân thân hữu được chính Ankara bảo trợ lại đột nhiên "quay súng" chống lại họ? Điều này được giải thích là bởi cam kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đảm bảo với phía Nga rằng khu vực đường cao tốc M4 mà hai bên dự tính tiến hành tuần tra chung sẽ thoát khỏi sự phong tỏa của các tay súng phiến quân. "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dần dần mở rộng tuyến đường, giống như chúng tôi đã làm điều đó cùng nhau trong khu vực Qamishli. Chúng tôi bắt đầu từ những bước đi nhỏ và tăng dần theo chiều dài của tuyến đường". "Điều quan trọng nhất với chúng tôi là đảm bảo an ninh, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác. Mục tiêu chính là mang lại hòa bình cho vùng đất này", Đại tá Thổ Nhĩ Kỳ Ukay Sagir Oglu nói với các sĩ quan quân cảnh Nga sau cuộc tuần tra thứ hai. Hôm thứ hai ngày 23/4, quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc tuần tra chung thứ hai trên đường cao tốc nối Aleppo và Latakia theo đúng cam kết. Tuyến đường ban đầu được rút ngắn vì lý do an ninh. Quân đội Nga trước đó cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cam kết vô hiệu hóa các nhóm cực đoan và đảm bảo an ninh cho các cuộc tuần tra dọc theo toàn bộ đường cao tốc M4 càng sớm càng tốt. Các cuộc tuần tra chung dọc theo đường cao tốc M4 hiện đang được kiểm soát bởi phiến quân đội lập được tiến hành theo bản ghi nhớ về lệnh ngừng bắn ở tỉnh Idlib, được Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết trong cuộc hội đàm tại Moskva vào ngày 5/3. Cuộc tuần tra đầu tiên được tiến hành vào ngày 15 tháng 3, và cũng bị rút ngắn tương tự do sự khiêu khích của các nhóm phiến quân. Cần lưu ý thêm rằng lực lượng phiến quân nhiều lần khẳng định họ không phải là bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn, cho nên sẽ không chịu ràng buộc của hiệp ước này. Phiến quân đã phong tỏa đoạn đường cao tốc M4 chạy qua thành phố chiến lược Saraqib và cho biết sẵn sàng chiến đấu với cả quân đội Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhận định từ các chuyên gia, việc Ankara cam kết sẽ khống chế các nhóm vũ trang thân hữu và mở thông đường cao tốc M4 có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự phản kháng thông qua hai cuộc tấn công gần đây.

