Hình ảnh người biểu tình bị thương do cảnh sát Mỹ dùng các vũ khí chống bạo động những ngày gần đây đã không còn là chuyện hiếm. Các chuyên gia y tế lo ngại rằng sẽ có nhiều người bị thương hơn khi các vũ khí này được sử dụng tràn lan. Trong số này, đạn cao su, lựu đạn gây choáng hay hơi cay là vũ khí tiêu chuẩn dùng để kiểm soát đám đông đang được cảnh sát Mỹ sử dụng để đối phó với người biểu tình, kể cả lực lượng báo chí. “Những vũ khí này thường chỉ được sử dụng làm biện pháp cuối cùng nếu tình trạng bạo lực thực sự không thể kiểm soát nổi và đe dọa an toàn công cộng”, bà Rohini Haar, bác sĩ cấp cứu nghiên cứu về ảnh hưởng của vũ khí kiểm soát đám đông, nói. “Nếu không tới mức bắt buộc đó thì không thể biện minh cho việc sử dụng các vũ khí này chống dân thường không có vũ khí”, chuyên gia Rohini Haar nhận định Cụ thể, đạn cao su không phải lúc nào cũng làm bằng cao su. Về mặt kỹ thuật, đạn cao su được gọi là vật thể bắn gây ảnh hưởng động lực học. Một số loại làm bằng mút xốp cứng hoặc nhựa cứng. Một số loại có lõi kim loại. Có những loại đạn cao su được bắn ra từ súng trường. Đạn cao su không phi sát thương như người ta nghĩ. Khi đạn bắn trúng chỗ hiểm, có thể gây chết người, nhẹ hơn là mù mắt, bị thương phần mềm Năm 2017, nhóm của bà Rohini Haar và nhóm Bác sĩ vì Nhân quyền và Mạng lưới Quốc tế Tổ chức Tự do Dân sự đã cảnh báo trên tạp chí BMJ rằng các vũ khí này có khả năng gây vết thương nặng hoặc gây chết người. Nhóm đã phân tích về 1.984 vụ gây thương tích. 15% trong số đó gây tàn tật vĩnh viễn, 3% gây tử vong. Khi các vết thương nằm ở mắt, 84,2% trường hợp bị mù. Ở tầm gần, đạn cao su bắn ra nhanh như đạn nổ kim loại. Chúng có thể làm gãy xương, rạn sọ. Nếu trúng mặt, chúng có thể gây thương tổn và tàn tật vĩnh viễn. Điển hình, cô LaToya Ratlieff, 34 tuổi đã bị rạn sọ do trúng đạn cao su của cảnh sát Florida hôm chủ nhật tuần trước. Ngoài đạn cao su, lựu đạn gây choáng là một công cụ nữa mà cảnh sát dùng. Lựu đạn này nổ và tạo ánh sáng chói lòa, gây tiếng động khủng khiếp để khiến mọi người tản ra khỏi khu vực. Âm thanh lên tới mức 160 đến 180 decibel. Cường độ âm thanh này không an toàn dù chỉ nghe trong thời gian ngắn. Nó có thể làm tổn hại màng nhĩ và gây điếc tạm thời. Ánh sáng có thể gây mù tạm thời. Ngoài ra, các mảnh lựu đạn có thể bay ra và làm bị thương. Thống kê cho thấy, cảnh sát Mỹ đã ném lựu đạn gây choáng vào đám đông biểu tình ở Seattle, Virginia, Colorado và Washington D.C. Tòa án Tối cao Bắc Carolina từng gọi lựu đạn gây choáng là vũ khí hủy diệt và giết người hàng loạt. Trong khi đó, hơi cay là một loại chất kích thích hóa học ảnh hưởng đến mắt, mũi, miệng, phổi và da. Các hóa chất này bị cấm dùng trong chiến tranh trên toàn thế giới nhưng lại được cảnh sát ở một số nước, trong đó có Mỹ, dùng hợp pháp để giải tán đám đông. Hơi cay gây kích ứng ngay lập tức vùng mắt và phổi nhưng không nhiều người biết về ảnh hưởng lâu dài. Hơn nữa, khi đang có dịch Covid-19, người dính hơi cay ho có thể phát tán virus ở khu vực biểu tình. Sáng 3-5, một người ở Washington DC đã tìm thấy một quả lựu đạn gây choáng chưa nổ. Mẫu này là thiết bị có hiệu quả tối đa khi tạo ra 4 tác động gồm đạn cao su, ánh sáng, âm thanh và oleoresin capsicum (như hơi cay). Điều đó cho thấy, các vũ khí kiểm soát đám đông khác nhau ngày càng được sử dụng kết hợp nhiều hơn. Bởi vậy, việc phổ biến các vũ khí kiểm soát đám đông nguy hiểm này rất có thể là biểu hiện của sự lạm dụng bạo lực của cảnh sát Mỹ.

