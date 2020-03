Italy hiện đang là 1 trong những ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với hơn 63.000 ca nhiễm và gần 7.000 người tử vong Trước đó, ngày 30-1, Italy ghi nhận 2 ca nhiễm bệnh đầu tiên là 2 người Trung Quốc du lịch tại đây.Tuy nhiên, phải tới ngày 20-2, khi chính phủ Italy công bố về ca lây nhiễm của một người đàn ông 38 tuổi tại bệnh viện địa phương ở vùng Codogno (Lombardy), tình hình dịch bệnh mới bắt đầu chuyển biến xấu. Ca bệnh này cũng được xác định là ca nhiễm bệnh đầu tiên tại Italy không đến từ vùng có dịch Khi ấy, một số quan chức y tế Italy cho rằng SARS-CoV-2 đã tồn tại ở đây một thời gian trước khi ca bệnh này được phát hiện. Theo bà Flavia Riccardo, nhà nghiên cứu tại Khoa Truyền nhiễm thuộc Viện Y tế quốc gia Italy: “Dịch bệnh xảy ra vào đúng mùa cúm tại Italy, bởi vậy người dân thường xuyên có các triệu chứng của bệnh này và coi nhẹ chúng” Vùng Lombardy sau đó cũng trở thành 1 trong những ổ dịch lớn tại Italy Được biết, trước khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện, chính phủ Italy đã ghi nhận vài ca viêm phổi cấp khác thường tại các bệnh viện ở Codogno. Nhiều khả năng họ là những bệnh nhân đã nhiễm Covid-19 mà không biết và được điều trị như khi mắc bệnh cảm cúm thông thường. Điều này đã góp phần khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng tại đây Tuy nhiên, người dân Italy thời điểm ấy vẫn chưa thật sự nhận thức được tầm nguy hiểm và mức độ nghiêm trọng của Covid-19. Họ vẫn thường xuyên tụ tập đông người, các sự kiện lớn như Tuần lễ thời trang Milan vẫn diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn người đến từ nhiều nơi trên thế giới đã trở thành 1 "điều kiện tốt" cho chủng virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng Tính từ ngày 20-2 tới 9-3, số ca nhiễm bệnh tại Italy đã nhanh lên nhanh chóng với hơn 9.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Điều này đã khiến chính phủ Italy khẩn cấp ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc và yêu cầu người dẫn hạn chế ra đường Những tưởng điều đó sẽ giúp Italy ngăn chặn dịch bệnh, song số ca nhiễm mới của virus corona chủng mới này tại đây vẫn tăng lên với tốc độ chóng mặt Các nhân viên y tế phả làm việc hết công suất, bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do thiếu giường bệnh đã khiến tình hình tại Italy ngày 1 nghiêm trọng hơn Ngoài ra, số ca tử vong tại đây cũng tăng lên nhanh chóng. Tính đến ngày 20-3, số người chết do dịch bệnh tại Italy đã đạt mốc 3.405 trường hợp, vượt cả Trung Quốc (với 3.245 ca). Con số này đã khiến chính phủ Italy và cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vô cùng lo lắng khi số ca bệnh tại Italy vẫn đang thấp hơn Trung Quốc Tình trạng trên tại Italy cũng đã khiến WHO phải đánh giá lại về tỷ lệ tử vong do Covid-19 gây ra Số ca tử vong tại Italy hầu hết là người cao tuổi, với độ tuổi trung bình từ 78-81. Tuy nhiên, Italy có tỷ lệ dân số già lớn nhất thế giới (phần lớn trên 65 tuổi) khiến số người mắc bệnh và tử vong tại đây cũng vô cùng lớn Tuy nhiên, chính phủ Italy cũng thừa nhận họ làm việc chưa đủ tốt để kiểm soát dịch bởi họ chỉ tập trung kiểm tra các trường hợp nghiêm trọng Ngoài ra, quan chức y tế Italy cũng nhận định, số người chết do dịch bệnh còn phụ thuộc vào tình trạng môi trường. Theo báo cáo của nền tảng giám sát không khí Thụy Sĩ IQAir, 24/100 thành phố ô nhiễm nhất ở châu Âu là ở Italy. Các nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ cao giữa tỷ lệ tử vong do suy hô hấp và tình trạng ô nhiễm môi trường Đến nay, số ca nhiễm bệnh và số người tử vong tại Italy vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong ngày 24-3, đất nước này ghi nhận 743 ca tử vong do Covid-19 Tình hình này khiến nền y tế Italy đang gặp khủng hoảng nặng nề do thiếu thốn cả về nhân lực và cơ sở vật chất Đời sống người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các tuyến phố thường ngày đông người tại Italy giờ đây cũng vắng vẻ, không bóng người sau khi chính phủ công bố lệnh phong tỏa toàn quốc Thống đốc vùng Bologna đã yêu cầu các trường đại học y cấp bằng sớm để tăng số lượng y tá và bác sĩ, nhẵm hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh Nhiều người khỏe mạnh cũng tình nguyện tới các cơ sở y tế để hiến máu Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ để giúp Italy khống chế sự lây lan của virus Trong quá trình điều trị, nhiều bác sĩ, y tá của đất nước này cũng đã không may bị lây nhiễm bệnh Chia sẻ về những khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh, chính phủ Italy còn cho biết, các y bác sĩ thường xuyên bị đặt vào tình cảnh phải lựa chọn nên cứu sống ai và nên để ai chết do thiếu thốn cả về nhân lực và cơ sở y tế Ngoài ra, không phải bệnh nhân nào cũng được nằm điều trị trong bệnh viện. Với quá đông ca mắc Covid-19, nhiều căn lều đã được đội ngũ y bác sĩ dựng lên làm phòng chứa tạm thời cho các bệnh nhân Tuy nhiên, những nỗ lực trên giờ vẫn chưa đủ để chính phủ nước này kiểm soát dịch bệnh. Sự bùng phát và lây lan nhanh chóng của Covid-19 tại Italy đã khiến nền y tế nước này rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Không chỉ có Italy, mà cả thế giới hiện nay cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch trên. Trong đó, Mỹ và Tây Ban Nha cũng đang là các ổ dịch mới

Italy hiện đang là 1 trong những ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với hơn 63.000 ca nhiễm và gần 7.000 người tử vong Trước đó, ngày 30-1, Italy ghi nhận 2 ca nhiễm bệnh đầu tiên là 2 người Trung Quốc du lịch tại đây.Tuy nhiên, phải tới ngày 20-2, khi chính phủ Italy công bố về ca lây nhiễm của một người đàn ông 38 tuổi tại bệnh viện địa phương ở vùng Codogno (Lombardy), tình hình dịch bệnh mới bắt đầu chuyển biến xấu. Ca bệnh này cũng được xác định là ca nhiễm bệnh đầu tiên tại Italy không đến từ vùng có dịch Khi ấy, một số quan chức y tế Italy cho rằng SARS-CoV-2 đã tồn tại ở đây một thời gian trước khi ca bệnh này được phát hiện. Theo bà Flavia Riccardo, nhà nghiên cứu tại Khoa Truyền nhiễm thuộc Viện Y tế quốc gia Italy: “Dịch bệnh xảy ra vào đúng mùa cúm tại Italy, bởi vậy người dân thường xuyên có các triệu chứng của bệnh này và coi nhẹ chúng” Vùng Lombardy sau đó cũng trở thành 1 trong những ổ dịch lớn tại Italy Được biết, trước khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện, chính phủ Italy đã ghi nhận vài ca viêm phổi cấp khác thường tại các bệnh viện ở Codogno. Nhiều khả năng họ là những bệnh nhân đã nhiễm Covid-19 mà không biết và được điều trị như khi mắc bệnh cảm cúm thông thường. Điều này đã góp phần khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng tại đây Tuy nhiên, người dân Italy thời điểm ấy vẫn chưa thật sự nhận thức được tầm nguy hiểm và mức độ nghiêm trọng của Covid-19. Họ vẫn thường xuyên tụ tập đông người, các sự kiện lớn như Tuần lễ thời trang Milan vẫn diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn người đến từ nhiều nơi trên thế giới đã trở thành 1 "điều kiện tốt" cho chủng virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng Tính từ ngày 20-2 tới 9-3, số ca nhiễm bệnh tại Italy đã nhanh lên nhanh chóng với hơn 9.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Điều này đã khiến chính phủ Italy khẩn cấp ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc và yêu cầu người dẫn hạn chế ra đường Những tưởng điều đó sẽ giúp Italy ngăn chặn dịch bệnh, song số ca nhiễm mới của virus corona chủng mới này tại đây vẫn tăng lên với tốc độ chóng mặt Các nhân viên y tế phả làm việc hết công suất, bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do thiếu giường bệnh đã khiến tình hình tại Italy ngày 1 nghiêm trọng hơn Ngoài ra, số ca tử vong tại đây cũng tăng lên nhanh chóng. Tính đến ngày 20-3, số người chết do dịch bệnh tại Italy đã đạt mốc 3.405 trường hợp, vượt cả Trung Quốc (với 3.245 ca). Con số này đã khiến chính phủ Italy và cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vô cùng lo lắng khi số ca bệnh tại Italy vẫn đang thấp hơn Trung Quốc Tình trạng trên tại Italy cũng đã khiến WHO phải đánh giá lại về tỷ lệ tử vong do Covid-19 gây ra Số ca tử vong tại Italy hầu hết là người cao tuổi, với độ tuổi trung bình từ 78-81. Tuy nhiên, Italy có tỷ lệ dân số già lớn nhất thế giới (phần lớn trên 65 tuổi) khiến số người mắc bệnh và tử vong tại đây cũng vô cùng lớn Tuy nhiên, chính phủ Italy cũng thừa nhận họ làm việc chưa đủ tốt để kiểm soát dịch bởi họ chỉ tập trung kiểm tra các trường hợp nghiêm trọng Ngoài ra, quan chức y tế Italy cũng nhận định, số người chết do dịch bệnh còn phụ thuộc vào tình trạng môi trường. Theo báo cáo của nền tảng giám sát không khí Thụy Sĩ IQAir, 24/100 thành phố ô nhiễm nhất ở châu Âu là ở Italy. Các nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ cao giữa tỷ lệ tử vong do suy hô hấp và tình trạng ô nhiễm môi trường Đến nay, số ca nhiễm bệnh và số người tử vong tại Italy vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong ngày 24-3, đất nước này ghi nhận 743 ca tử vong do Covid-19 Tình hình này khiến nền y tế Italy đang gặp khủng hoảng nặng nề do thiếu thốn cả về nhân lực và cơ sở vật chất Đời sống người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các tuyến phố thường ngày đông người tại Italy giờ đây cũng vắng vẻ, không bóng người sau khi chính phủ công bố lệnh phong tỏa toàn quốc Thống đốc vùng Bologna đã yêu cầu các trường đại học y cấp bằng sớm để tăng số lượng y tá và bác sĩ, nhẵm hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh Nhiều người khỏe mạnh cũng tình nguyện tới các cơ sở y tế để hiến máu Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ để giúp Italy khống chế sự lây lan của virus Trong quá trình điều trị, nhiều bác sĩ, y tá của đất nước này cũng đã không may bị lây nhiễm bệnh Chia sẻ về những khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh, chính phủ Italy còn cho biết, các y bác sĩ thường xuyên bị đặt vào tình cảnh phải lựa chọn nên cứu sống ai và nên để ai chết do thiếu thốn cả về nhân lực và cơ sở y tế Ngoài ra, không phải bệnh nhân nào cũng được nằm điều trị trong bệnh viện. Với quá đông ca mắc Covid-19, nhiều căn lều đã được đội ngũ y bác sĩ dựng lên làm phòng chứa tạm thời cho các bệnh nhân Tuy nhiên, những nỗ lực trên giờ vẫn chưa đủ để chính phủ nước này kiểm soát dịch bệnh. Sự bùng phát và lây lan nhanh chóng của Covid-19 tại Italy đã khiến nền y tế nước này rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Không chỉ có Italy, mà cả thế giới hiện nay cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch trên. Trong đó, Mỹ và Tây Ban Nha cũng đang là các ổ dịch mới