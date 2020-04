Đại dịch Covid-19 đã lây lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với số ca bệnh vượt mốc 2,7 triệu người. Trong đó, Mỹ là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của Covid-19 với gần 900.000 ca bệnh (tính tới sáng 24-4-2020). Sự bùng phát của đại dịch này đã đặt nền y tế Mỹ vào khủng hoảng do thiếu thốn cơ sở vật chất, thiết bị y tế, đặc biệt là máy trợ thở Để giải quyết tình trạng này, nhiều bang tại Mỹ đã nhanh chóng nghiên cứu và sản xuất các loại máy thở để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trên toàn quốc Bên trong cơ sở sản xuất thiết bị y tế của tập đoàn GE Health chi nhánh ở Wisconsin, nhân viên đang lắp ráp các bộ phận của máy thở Trong khi đó tại bang Texas (Mỹ), các kỹ sư Đại học Rice đang nghiên cứu sản xuất 1 chiếc máy thở giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng để nhiều người bệnh có thể sử dụng Ba kỹ sư chính của dự án này là Thomas Herring, Fernando Cruz và Danny Blacker. Cả 3 người đã làm việc chăm chỉ và cùng nhau chia sẻ các ý tưởng để làm ra những chiếc máy thở giá rẻ Bang Indiana (Mỹ) cũng tham gia vào "cuộc đua" sản xuất máy thở này bởi tình trạng dịch bệnh tại Mỹ đang diễn diễn vô cùng phức tạp. Lần đầu tiên trong lịch sử cả 50 bang của Mỹ phải công bố tình trạng khẩn cấp cùng lúc do ảnh hưởng của Covid-19 Những chiếc máy thở đầu tiên được sản xuất tại Cơ sở sản xuất đồ điện tử General Motors tại bang Indiana Cuộc "đua" sản xuất máy thở không chỉ có ở Mỹ mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới, trong đó có Cộng hòa Senegal (quốc gia ở vùng Tây Phi) Trên hình là Tiến sĩ Ibrahima Gueye cùng 1 nguyên mẫu của máy thở mà ông đã phát triển cùng nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm bách khoa ở Thies (Senegal) Tại Slovakia, người ta đã chế tạo ra những thiết bị trợ thở đơn giản có tên Q-vent. Thiết bị này được sử dụng đối với những bệnh nhân suy hô hấp trong thời gian đợi máy thở Cuộc chiến chống Covid-19 không phải chỉ có sự tham gia của các bác sĩ khoa truyền nhiễm hay hô hấp, mà là toàn bộ nền y tế của các quốc gia trên thế giới. Điển hình như bác sĩ khoa tim mạnh người Uruguay Roberto Canessa, ông đã cùng vs nhóm nghiên cứu của mình thiết kế và sản xuất máy thở để hỗ trợ các đồng nghiệp trong cuộc chiến chống Covid-19 Tại Pháp, tình trạng quá tải tại các bệnh viện cũng xảy ra, để điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tận dụng những chiếc mặt nạ và thiết bị lặn để làm máy thở Các nhà khoa học Hà Lan thì đang tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm máy trợ thở không cần dùng điện, dựa nên bản mẫu của 1 cỗ máy trong bảo tàng có từ những năm 1960 Các nghiên cứu sản xuất máy trợ thở cũng được tiến hành ở Santa Cruz, Bolivia Bên trong nhà máy sản xuất thiết bị y tế ở Casablanca (Morocco), những chiếc máy thở được nghiên cứu và lắp ráp Chile cũng không nằm ngoài cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 toàn cầu, nhóm kỹ sĩ tại Đại học Công giáo đã bắt tay vào sản xuất máy thở hỗ trợ hệ thống y tế điều trị bệnh nhân

