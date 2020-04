Hiện thành phố Vũ Hán đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau hai tháng bị cách ly vì đại dịch Covid-19. Thành phố này là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng ngàn người chết và hàng chục ngàn người bị lây nhiễm. Những hạn chế nghiêm ngặt nhất đã được chính phủ Trung Quốc áp đặt tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nơi đại dịch Covid-19 bùng phát cuối năm 2019. Thành phố 11 triệu dân này chiếm khoảng 60% số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, với hơn 81.000 trường hợp dương tính nCoV. Một số người Vũ Hán tự hào vì chính phủ quyết liệt áp lệnh phong tỏa, nhưng bên cạnh đó không ít người khác lại than phiền và tỏ rõ nỗi lo âu khi kế sinh nhai bị ảnh hưởng. Một phụ nữ bán trái cây họ Fang cho biết quyết định phong tỏa thành phố đã hủy hoại kế sinh nhai của cô. "Đương nhiên tôi cũng sợ chứ", Fang nói, chỉ vào hai chiếc khẩu trang cô đang đeo chồng lên nhau. "Tuy nhiên, tôi không kiếm được tiền suốt ba tháng qua". Cư dân Vũ Hán có thái độ không đồng nhất, khi một số người thể hiện niềm tự hào với chính phủ vì đã quyết liệt dập dịch, nhưng số khác lại cho rằng sự hỗ trợ họ nhận được không thể bù đắp cho tổn thất từ lệnh phong tỏa. Một số công ty đã nối lại hoạt động và thành phố Vũ Hán sẽ bắt đầu cho phép mọi người rời đi từ ngày 8-4-2020. Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp để giảm bớt tác động với nền kinh tế cũng như cam kết sẽ giúp Vũ Hán "lấy lại phong độ". Cô Hu Yanfang, một cư dân tại thành phố Vũ Hán, có cách nhìn tích cực hơn về lệnh phong tỏa liên quan dịch Covid-19. Khu dân cư cô sống gần đây đã được nới lỏng các hạn chế và cô lạc quan rằng chính phủ đã kiểm soát được cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19. "Mọi thứ bây giờ tốt hơn nhiều", Hu nói, thêm rằng cô rất biết ơn chính phủ vì đã gửi nhiều đồ bảo hộ như khẩu trang cho người dân thành phố. "Tôi cảm thấy đất nước thật mạnh, cứ nhìn vào các nước ở châu Âu mà xem", Hu cho biết, đề cập tới số ca nhiễm SARS-CoV-2 và số người tử vong vì đại dịch Covid-19 liên tục tăng tại Italy, Tây Ban Nha. Cô Hu và Yu Tianhong, một cư dân khác tại Vũ Hán, có cùng quan điểm tích cực về lệnh phong tỏa thành phố. "Chính phủ đã giúp chúng tôi có những thứ như thế này", cô nói khi đợi những miếng sườn heo được chở đến. Mặt hàng này được bán cho cư dân tại đây với giá thấp hơn một nửa so với giá bình thường trước khi có dịch Covid-19. "Điều này cho thấy chính phủ đang hỗ trợ và yêu thương những người dân phải ở nhà như thế nào. Nó không chỉ là vấn đề về thịt và tiền. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy như có ai đó quan tâm tới mình", cô Yu khẳng định. Virus Corona mới lần đầu được phát hiện vào tháng 12-2019 tại thành phố Vũ Hán, sau đó do sự kiểm soát yếu của chính quyền địa phương đã khiến dịch bệnh lây lan ra khắp Trung Quốc. Trung Quốc ghi nhận 81.518 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 3.305 người thiệt mạng trong trận đại dịch này, hiện nước này về cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

